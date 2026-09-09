A 9 años del último Salón de Buenos Aires, las automotrices se reúnen para exhibir sus modelos, esta vez, solo de origen chino. Fecha, lugar y marcas

Una exposición concentrada en las últimas novedades de la industria automotriz vuelve a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Expo Auto Chino, un encuentro que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre en BA Ferial Costa Salguero, donde las marcas chinas exhibirán más de 100 vehículos que venden en el país.

El evento, con un valor de la entrada de $30.000, será una oportunidad única para que la gente pueda conocer todas las marcas que desembarcaron en el país en los últimos tiempos, descubrir cada vehículo y compararlos.

Además, durante los tres días, habrá lanzamientos de nuevos modelos, develaciones y muestra de productos inéditos que ya son realidad en otros mercados.

Nicolás Coppo, organizador de la Expo, explicó a iProfesional cómo se gestó la idea: "Vimos una oportunidad, el deseo de la gente de entender el fenómeno chino que se está viviendo en el mercado, y también la nostalgia de que no había un Salón del Automóvil hace 9 años en la Argentina, y hay muchos fanáticos que añoraban ese paseo".

Qué marcas se podrán ver en Expo Auto Chino

En la Expo Auto Chino, que ocupará 20.000 m2, estarán presentes las marcas que son hoy protagonistas del fenómeno chino en el país. Ellas son: Aion, Arcfox, Baic, Changan, Chery, DFSK, Deepal, Dongfeng, Forthing, Foton, Gac Motor, Geely, GWM, Jac Motors, Jetour, JMEV, Kaiyi, Kama, Landking, Leapmotor, Lynk&co, Maxus, MG, Omoda/Jaecoo, Shacman, y Soueast.

Nicolás Coppo y Matías Antico, organizadores de Expo Auto Chino.

Durante el evento habrá espacio de charlas, con la presencia del periodista especializado Matías Antico, que también es el organizador del encuentro; y espacios gastronómicos, entre otras actividades para pasar todo el día.

"La idea empezó a gestarse el año pasado. La gente le consultaba mucho a Matías sobre los autos chinos y también vimos la necesidad de las empresas de mostrarse. En febrero de este año el proyecto ya era una realidad", dijo Coppo.

Los expositores se reunieron antes del evento para conocer cómo es el Show.

Al comienzo se ideó un plan más chico, en un espacio de menos metros, pero hoy están presentes las grandes compañías que cambiaron el mercado en el último tiempo, con lo cual terminó siendo una gran exposición.

Venta de entradas Expo Auto Chino, fecha, lugar

La venta de entradas ya es un éxito y la demanda se multiplicó en pocos días, apenas se abrió el cupo a través de la web. Los días que estará abierta la exposición son el 2 de octubre, a partir de las 13 horas (antes será la jornada de prensa) y el sabado 3 y domingo 4 a partir de las 11.

Se espera la presencia de más de 20.000 personas en BA Ferial Costa Salguero, donde se podrán recorrer cinco pabellones y conocer más de 100 modelos de autos que hoy se venden en el país.

La Expo Auto Chino estará abierta durante tres jornadas.

Recordemos que las marcas chinas se empezaron a expandir con más fuerza hace algunos meses, después de la primera que llegó al país en 2008, que fue Chery.

Con la apertura de las importaciones, y el cupo para importar autos sin arancel extrazona, con nuevas tecnologías de motorización, permitió la llegada al país de más marcas y modelos.

Hoy, las automotrices importadas llegaron a copar el 14% del mercado, con una gran participación de todas estas marcas.