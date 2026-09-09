Fiat renovó por completo el Mobi, uno de los autos más baratos de Argentina

El hatch se renovó y ahora tiene nuevo motor. Además, cambió la estética exterior e interior. Es el modelo más accesible de la marca

Su interior también se modernizó, incorporando una consola y un volante con diseño actualizado.

Es el modelo más económico de la marca, presentando una estética aventurera con detalles distintivos.

Fiat lanzó el Mobi Trekking 2027. Se renovó con un nuevo diseño y un motor 1.0 Firefly más eficiente.

Fiat presentó el Mobi Trekking 2027, el hatch más chico y económico de la gama que estrena cambio de imagen y un nuevo motor 1.0 Firefly, con 71 CV y 95 Nm, con el cual desde la marca aseguran que se logra una reducción del consumo de combustible de 6,5 a 5,5 l/100 km.

El modelo, importado de Brasil, se ofrece únicamente en la versión Trekking, que se caracteriza por los detalles aventureros, los cuales se logran con una serie de stickers frontales, laterales y traseros.

Junto con estos cambios que comunicó Fiat, se sumaron detalles en negro y carrocería bitono para darle un aspecto más deportivo.

En cuanto al precio, se posiciona como el más barato de la marca, a un valor de $30.280.000. El que sigue es el Argo a $34.000.000.

Cómo es el Fiat Mobi Trekking

El nuevo Mobi cambia por fuera y por dentro. En el exterior, además de los stickers, las manijas exteriores que anteriormente eran del color de la carrocería, ahora adoptan el color negro, acompañando una nueva propuesta estética.

El Fiat Mobi 2027 estrena diseño y motor.

A su vez, el modelo incorpora una configuración de carrocería bitono, mientras que sus llantas de 14" se mantienen sin cambios, pero suman un acabado oscurecido que aporta una apariencia más deportiva.

Donde adquiere una arquitectura novedosa es en la consola central, inspirada en la utilizada por Fiat Strada. Se destacan las nuevas molduras que enmarcan las salidas de aire acondicionado y la pantalla multimedia, aportando una imagen más actual y tecnológica al habitáculo.

El modelo también estrena un nuevo volante, compartido con modelos como Argo y Cronos, que refuerza la identidad de marca y alinea al Mobi con el lenguaje interior del actual portfolio de la marca.

El nuevo Mobi también presenta un interior renovado.

Precio y financiación del Fiat Mobi

La versión estará disponible a través de la red de concesionarios, venta directa y plan de ahorro, de acuerdo con las condiciones comerciales vigentes para la gama Fiat.

El Mobi 2027 estrena un motor más eficiente que reduce el consumo

Para el mes de septiembre de 2026, los clientes podrán acceder al Nuevo Fiat Mobi a través de estas ofertas comerciales:

Financiación de hasta $24.000.000 con una TNA 0% a 12 meses.

Crédito UVA a 36 meses con TNA 0% que contempla un monto de hasta $30.000.000 para toda la gama.

Plan de Ahorro 80/20 cuota variable con adjudicación pactada en las cuotas 4 y 6 +20% alícuota extraordinaria. Cuota inicial: $259.000

Los colores disponibles son los siguientes: gris silverstone y negro vulcano, plata bari y negro vulcano; negro vulcano; blanco banchisa y negro vulcano; rojo montecarlo y negro vulcano.

El modelo cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.