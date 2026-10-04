Ajustar los espejos hacia afuera elimina el ángulo muerto sin cambiar de auto. Conoce el método recomendado por especialistas y la ley vigente

Muchos accidentes de autos y fallas de seguridad ocurren cuando un conductor intenta pasar a otro auto y no ve que otro vehículo lo está por sobrepasar por el carril izquierdo. Es el llamado fenómeno de los puntos ciegos o ángulos muertos, lo cual muchas veces parece una imprudencia, pero los peritos en accidentología vial demuestran que gran parte de estos siniestros son consecuencia de la incorrecta calibración de los espejos retrovisores.

El problema surge a la hora de acomodar los espejos retrovisores del auto, ya que los conductores suelen usar posiciones que dejan un espacio de visibilidad "muerto", en el cual podría entrar un vehículo.

Para salvar este problema hay dos opciones: una es aprender a acomodar los espejos; y la otra, un asistente que tienen los autos, el BSM (Blind Spot Monitoring) o detectores de punto ciego. Mediante radares situados en los paragolpes traseros, estos equipamientos iluminan un testigo LED de advertencia en la esquina del espejo exterior cuando detectan la presencia de un vehículo en la zona ciega, emitiendo además una alarma sonora si el conductor acciona la luz de giro en ese momento.

Cada vez más modelos tienen este asistente, sin ser de alta gama. Por ejemplo en Volkswagen lo tienen desde el Tera en su versión Highline; en Toyota desde Corolla en su versión SEG, que es la Full; en Renault lo usa desde Kardian, el SUV más chico. Así, son varias las marcas que lo introducen.

Cómo acomodar los espejos para evitar el punto ciego

Si bien contar con el asistente es lo más cómodo, la mayoría de las personas ubica los espejos laterales mal. Lo que sucedes es que la manija de la puerta trasera o la chapa del propio vehículo ocupa el borde interno del cristal. Sin embargo, esto es un error porque se duplica la información que se ve en el espejo retrovisor. Y, además, el espacio que se encuentra entre la puerta trasera y la línea del carril queda a ciegas. En ese "hueco" entra un auto mediano, un vehículo utilitario o dos motos. En este último caso, cabe mencionar que los motociclistas son la principal víctima de la inseguridad vial. Su participación como víctima fatal se consolida y representan a 1 de cada 2 personas fallecidas, según la Dirección Nacional del Observatorio Vial.

Los asistentes a la conducción ayudan a reducir riesgos al volante (Foto oficial).

Para solucionar ese problema, la Society of Automotive Engineers (SAE) desarrolló la técnica denominada BGE (por sus siglas en inglés: Blindspot and Glare Elimination, o Eliminación de Puntos Ciegos y Encandilamiento). Este método desplaza el ángulo de los espejos laterales hacia el exterior, logrando una continuidad visual fluida entre los tres espejos.

El procedimiento para calibrar los espejos correctamente antes de poner marcha el auto es el siguiente:

Posición de manejo inicial: Ajustar la distancia del asiento, el respaldo y la altura del volante. Para hacerlo ya debe estar el cinturón de seguridad abrochado.

Espejo retrovisor central (Interior): Ajustarlo de forma centralizada para encuadrar la luneta trasera. No debe usarse para ver a los pasajeros de atrás ni los asientos, sino solo la ruta o calle por detrás del auto.

Espejo lateral izquierdo (Conductor): Inclinar la cabeza hacia la izquierda hasta que casi toque el vidrio de la ventanilla del conductor. Desde esa posición reclinada, mover el espejo hacia afuera hasta que apenas alcance a ver la parte trasera de la carrocería. Al regresar a la posición erguida normal, la chapa del auto desaparece del cristal, abriendo el campo hacia el carril izquierdo.

Espejo lateral derecho (Acompañante): Inclinar el cuerpo hacia la derecha, sobre la consola central (entre ambos asientos delanteros). Desde esa posición inclinada, ajustar el espejo exterior derecho hasta que apenas se vea el lateral trasero del auto. Al retomar la posición normal de manejo, el espejo apuntará directamente a la zona ciega del carril derecho.

Línea del horizonte: Tanto en el espejo izquierdo como en el derecho, asegurarse de que la línea del horizonte divida el espejo por la mitad (50% cielo / 50% calzada). Esto asegura captar vehículos bajos a corta distancia sin perder la perspectiva lejana.

Reducción del punto ciego con técnica BGE

De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Transporte Terrestre, los puntos ciegos son responsables de más del 12% de los accidentes por colisiones laterales y de raspón en calles, avenidas y carreteras.

En el ámbito local, informes del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI Argentina) revelan que los choques en maniobras de cambio de carril y sobrepaso ocupan el segundo lugar en la tipología de siniestros urbanos e interurbanos, superados únicamente por los alcances traseros por falta de distancia de frenado.

El problema se agrava cuando se trata de motos y bicicletas. Un estudio vial realizado en redes urbanas de alta densidad determinó que más del 80% de los automovilistas reconoce haber realizado maniobras bruscas o correcciones de emergencia por no haber detectado a tiempo a uno de ellos.

"Existe una falsa sensación de visibilidad panorámica. El conductor cree que por tener los tres espejos limpios y desplegados ya está protegido. No se da cuenta de que, si ve el lateral de su propio auto en los espejos externos, está desperdiciando hasta un 40% del campo visual hacia los carriles adyacentes. Es como caminar con anteojeras puestas," explicó Gustavo Brambati, especialista en Seguridad Vial y Accidentología

El marco normativo en Argentina: ¿Qué exige la ley?

La visibilidad no es solo un consejo de prudencia personal; es una obligación legal en la Argentina. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, en su Artículo 30 (Requisitos Mínimos de Seguridad), establece que todo vehículo automotor para poder circular por la vía pública debe contar con:

Un espejo retrovisor interior central: Que permita una visión clara de la calzada a través de la luneta trasera.

Que permita una visión clara de la calzada a través de la luneta trasera. Dos espejos retrovisores exteriores: Uno del lado izquierdo (conductor) y otro del lado derecho (acompañante), que aseguren la visibilidad lateral e inferior trasera.

La falta de cualquiera de estos tres elementos, o si están rotos, es una falta grave. Esto habilita a los agentes de tránsito a tomar acciones en controles de ruta, dado que la falta de visión lateral imposibilita la maniobra defensiva.