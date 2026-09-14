El Banco Provincia lanzó créditos para comprar autos 0km o usados en hasta 72 cuotas

El tope es de $50 millones y son créditos ajustados por UVA. Cuáles son los requisitos para poder acceder, cómo se solicita y los plazos

El Banco Provincia lanzó una línea de créditos para comprar autos 0km y usados que permite financiar hasta el 100% de la operación. El tope es de $50 millones por préstamo.

El producto se llama Préstamo Acá Tu Auto y ofrece dos caminos: créditos ajustados por UVA, con tasas que arrancan en UVA + 6% nominal anual, y préstamos en pesos a tasa fija desde 55% nominal anual.

La gestión se realiza en concesionarias adheridas. La aceptación final se confirma de forma digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de papeles ni trámites presenciales.

Pueden acceder clientes de la entidad que superen la evaluación crediticia. El monto mínimo es de $100.000 y el máximo alcanza los $50 millones, según las condiciones vigentes y el perfil de cada solicitante.

Dos modalidades: UVA o tasa fija en pesos

La primera alternativa son los préstamos ajustados por UVA. Estos créditos actualizan el capital por inflación mes a mes, pero arrancan con tasas más bajas que los préstamos en pesos.

Los plazos van de 12 a 48 meses. Las tasas dependen de si el cliente cobra haberes en el Banco Provincia o no:

Clientes con haberes: de UVA + 6% a UVA + 10% nominal anual

Clientes sin haberes: de UVA + 10% a UVA + 14% nominal anual

La segunda opción son préstamos en pesos a tasa fija. Acá la cuota no se ajusta por inflación, pero las tasas son más altas desde el inicio.

Los plazos se estiran hasta 72 meses. De nuevo, la tasa varía según dónde cobres:

Clientes con haberes: de 55% a 65% nominal anual

Clientes sin haberes: de 65% a 75% nominal anual

La diferencia entre acreditar o no haberes puede representar hasta 10 puntos porcentuales de tasa en ambas modalidades, lo que impacta directamente en el valor de la cuota mensual.

Cómo se solicita el préstamo

El mecanismo arranca en el punto de venta. El cliente elige un vehículo en una concesionaria adherida y allí recibe una propuesta ajustada a las condiciones de la operación y a su situación crediticia.

Si la oferta le cierra, recibe la propuesta definitiva para confirmarla a través de los canales digitales del banco. Todo se resuelve desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

La entidad informó que el sistema no requiere documentación en papel. El cliente completa el proceso desde las plataformas digitales una vez que recibe la oferta cerrada.

Una vez otorgado, el crédito se paga en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta. El débito se realiza cada mes de forma automática.

Dónde está disponible y qué otros préstamos ofrece el banco

La línea ya está disponible en más de 70 concesionarias de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Banco Provincia informó que prevé sumar nuevos puntos de venta.

Los comercios adheridos pueden consultarse en el buscador del sitio web del banco. La disponibilidad depende de que la concesionaria integre la red adherida, donde se consultan los términos de cada alternativa al seleccionar el vehículo.

Además de esta línea para autos, la entidad ofrece préstamos a distancia para motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería, alojamiento y transporte de pasajeros.

El Banco Provincia apunta a ampliar su red de comercios en los próximos meses, lo que facilitaría el acceso al crédito en más puntos de la provincia.