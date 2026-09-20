Cuánto hay que gastar por mes para mantener un auto Peugeot 208

Conoce los costos de patente, seguro, nafta y cochera para un Peugeot 208 en Buenos Aires. El gasto total mensual llega a $735.500

Evalúa bien el mantenimiento; este costo es clave antes de comprar.

Para un Peugeot 208, seguro, nafta y más suman $735.000/mes.

Comprar un auto 0 km implica realizar una inversión importante, pero el desembolso no termina con la entrega de la unidad. Seguro, patente, combustible, service, estacionamiento y peajes forman parte de los gastos que hay que afrontar para usarlo todos los días, sumando un gasto total de $735.000, tomando como base un Peugeot 208, el hatch chico más vendido del país.

En el caso de considerar este modelo, los valores del 0km van desde $34.960.000 en la versión base hasta $42.110.000 en la full, según precios de septiembre 2026. En más, este mes hay una acción que contempla una rebaja de $10 millones en la versión Allure AT (intermedia) y queda en $31 millones, con la posibilidad de financiar $18 millones en 24 meses. De esta forma, el costo promedio de la cuota será mayor o igual al gasto de mantenimiento.

Para realizar la estimación se tomó como referencia la ficha técnica del Peugeot 208 naftero, con una persona que realice un recorrido de 45 kilómetros diarios, unos 1.350 kilómetros mensuales, dos lavados por mes y el uso de una cochera. También se incorporaron peajes para un conductor que utiliza autopistas porteñas.

En caso de prescindir de estos gastos, se podrá reducir el mantenimiento en unos $200.000

Seguro terceros completo de un Peugeot 208

El seguro representa uno de los principales gastos fijos del auto Para un Peugeot 208 0km en CABA, una cobertura de terceros completo puede salir entre $90.000 y $120.000 mensuales, dependiendo de la compañía, la versión, el domicilio y el perfil del conductor.

El Peugeot 208 es el auto más vendido del país en el segmento hatch.

Para esta estimación se toma un valor medio de $105.000 mensuales.

Patente de un Peugeot 208: $115.000 mensuales

La patente es otro de los costos que hay que afrontar aunque el auto permanezca estacionado durante buena parte del mes. En CABA, el impuesto se calcula a partir de la valuación fiscal del vehículo.

Para esta estimación se considera un gasto promedio de $115.000 mensuales, prorrateando el costo anual (en general, según la provincia, el pago es bimestral).

Nafta, casi $200.000 por mes

El combustible es otro de los gastos que más aumenta cuanto mayor es el uso del vehículo. Con un recorrido de 45 kilómetros diarios, se pueden calcular unos 1.350 kilómetros mensuales.

Tomando un consumo promedio de aproximadamente 7 litros cada 100 kilómetros (que es bastante bajo, hay autos que gastan más), el 208 necesitaría unos 94,5 litros de nafta al mes.

Con la nafta súper en CABA en torno de los $2.047 por litro durante septiembre, el gasto mensual se ubica cerca de los $193.500.

Cochera para un auto chico

Vivir en CABA también implica contemplar dónde dejar el auto. Y en caso de no tener garage o una cochera propia, hay que alquilar.

El costo de la cochera depende la zona, pero eleva mucho el gasto en mantenimiento del auto.

Los precios varían según el barrio. En septiembre de 2026, por ejemplo, los alquileres mensuales rondan entre $60.000 y $90.000 en zonas como Flores y Floresta, mientras que en Caballito, Almagro y Villa Crespo se ubican aproximadamente entre $90.000 y $130.000. En Palermo pueden llegar a $180.000 y en Puerto Madero superar los $200.000.

En este caso, se toma un valor de $120.000 mensuales promedio.

Peajes

Si el propietario utiliza las autopistas porteñas para sus desplazamientos diarios, los peajes agregan otro costo.

En septiembre, para un vehículo liviano con TelePASE, el paso por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno ronda los $2.385 fuera de hora pico y $3.380 en hora pico. En la Illia, las tarifas son menores.

Para hacer el cálculo se supone un recorrido de dos peajes diarios durante 22 días al mes, utilizando como referencia un valor promedio de aproximadamente $2.900 por paso.

En caso de pasar 44 veces, el gasto será de $127.600 mensuales.

El monto real puede ser menor o mayor dependiendo de si el conductor utiliza autopistas todos los días, la cantidad de peajes del recorrido y si circula en horario pico.

Service a los 10.000 kilómetros

El mantenimiento periódico también debe formar parte del presupuesto. En el Peugeot 208, el mantenimiento está previsto cada 10.000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero.

Con un recorrido de 45 kilómetros diarios, los primeros 10.000 kilómetros se alcanzarían en aproximadamente siete meses y medio.

Si se considera un service de aproximadamente $325.000, y se distribuye ese gasto a lo largo del kilometraje recorrido, el costo equivalente mensual ronda los $44.000.

Dos lavados al mes

Aunque representa una parte menor del presupuesto, el lavado también forma parte del costo de uso.

Tomando como referencia $15.000 por lavado, dos lavados mensuales representan: $30.000 por mes.

El costo mensual de mantener un Peugeot 208

Al sumar todos los gastos considerados, el presupuesto queda de la siguiente manera:

Gasto Costo mensual estimado

Seguro terceros completo $105.000

Patente $115.000

Nafta $193.500

Cochera $120.000

Peajes $128.000

Service prorrateado $44.000

Dos lavados $30.000

Total $735.500

De esta manera, mantener un Peugeot 208 0 km en CABA puede demandar alrededor de $735.500 por mes, tomando como referencia el uso planteado y los valores de septiembre de 2026. En un año, estos gastos representan aproximadamente $8,83 millones.

En caso de no necesitar cochera, y de no pasar por los peajes, el gasto se reducirá a unos $500.000 aproximadamente. Y así si se elige un seguro con menos cobertura o solo responsabilidad civil, o lava el auto uno mismo y o se manda a la cochera.

Estas son variables que se puede evaluar, no así el combustible, service y patente.

De esta manera, si bien en la actualidad hay promociones, descuentos y financiamientos a tasa cero, el costo de tener un auto va mucho más allá de la cuota.

Con los valores de septiembre de 2026, el gasto supera los $700.000 mensuales incluso sin considerar financiación, estacionamientos por hora, multas, neumáticos, VTV, reparaciones extraordinarias o depreciación del vehículo.

Por eso, antes de comprar un 0 km, conocer el costo mensual de mantenerlo permite tener una dimensión más precisa de cuánto dinero requiere realmente tener un auto en la puerta o el garage de la casa.