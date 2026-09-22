La marca china lanzó una acción especial para tres de sus productos durante septiembre. Además, una parte se puede pagar en cuotas

Jetour Argentina lanzó una acción comercial especial para sus modelos X50, X70 y Dashing 1.5T. Bajo el concepto "Jetour Season", se pueden obtener descuentos que llegan hasta u$s2.400 y financiación en 12 cuotas sin interés a través de Banco Santander.

En el caso del Jetour X50, la bonificación es de u$s1.900; para el Jetour X70 FL, es de u$s2.000; y para el Jetour Dashing 1.5T, llega a u$s2.400.

La marca ofrece estos productos además del T1 y T2, los SUV más extremos de la familia, para los cuales ofrece otro tipo de acciones, como la creación de una comunidad con acciones especiales para que se conozcan todas las funciones de los vehículos en un contexto ideal (circuitos off road, pruebas de manejo, etc).

Jetour es representada en la Argentina por Famly, y viene creciendo más de 400% en ventas en el año.

Jetour X50, el más chico: u$s26.900

Jetour X50 es la alternativa de la marca dentro del segmento B SUV. Está equipado con un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros, con una potencia de entre 154 y 156 CV y 230 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DCT de seis velocidades según versión.

El X50 es el SUV para el segmento chico de Jetour.

Entre sus principales equipamientos se encuentran la doble pantalla HD de 10,25 pulgadas, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cámara de estacionamiento 360°, techo solar, cargador inalámbrico y tapizado en ecocuero.

En seguridad, ofrece seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y monitoreo de presión de neumáticos, entre otros sistemas. El modelo ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.

X70 para siete pasajeros: u$s31.900

Jetour X70 apunta especialmente al público familiar gracias a su configuración de tres filas de asientos y capacidad para hasta siete ocupantes.

La gama contempla motores 1.5 turbo de hasta 147 CV y opciones 1.6 turbo de 197 CV en las versiones superiores, con alternativas de transmisión manual de seis velocidades o automática DCT.

Su equipamiento de seguridad incluye control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), asistencia de salida en pendientes y anclajes ISOFIX, entre otros.

Dashing, el más deportivo: u$s29.900

Jetour Dashing se ubica dentro del segmento de los SUV medianos y se caracteriza por una propuesta de diseño deportivo y futurista. Uno de sus principales diferenciales es su sistema multimedia con una pantalla central de 15,6 pulgadas.

El Dashing es un SUV con diseño bien deportivo.

En Argentina se ofrece con distintas configuraciones, entre ellas la versión 1.5T, equipada con motor de 147 HP, transmisión automática y llantas de 18 pulgadas. La

versión 1.5T+ suma llantas de 19 pulgadas y techo panorámico eléctrico, mientras que el 1.6T incorpora un motor de 197 CV, 290 Nm de torque y transmisión automática DCT de siete velocidades.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, Dashing puede incorporar frenado autónomo de emergencia (AEB), advertencia de cambio de carril (LDWS), alerta de colisión lateral trasera (RCTA) y sistema de visión panorámica de 540°.

El baúl ofrece 486 litros de capacidad, ampliables hasta 977 litros.