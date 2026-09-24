Cuánto sale el nuevo Haval H7, el SUV chino que ya se vende en Argentina

La automotriz china desembarca con un SUV de líneas cuadradas, dos motorizaciones y precio desde u$s36.900. Ya está en concesionarios

Great Wall Motor (GWM) oficializó este jueves el lanzamiento del Haval H7, un SUV de origen chino que llega al mercado argentino con precios desde u$s36.900. Se trata del tercer modelo que la marca presenta en lo que va de 2026.

El vehículo se ofrece en dos versiones claramente diferenciadas. Una equipa motor naftero 2.0 Turbo con tracción integral 4x4. La otra apuesta por un sistema híbrido autorrecargable con tracción delantera.

Ambas alternativas ya están disponibles en la red oficial de concesionarios de GWM en todo el país. La llegada del H7 forma parte de la estrategia de la automotriz para ampliar su presencia en el segmento de vehículos deportivos utilitarios y alcanzar las 5000 unidades patentadas antes de fin de año.

El lanzamiento se produce en un momento de fuerte expansión para la marca china en Argentina. Entre enero y agosto de 2026, GWM multiplicó sus patentamientos por tres respecto al mismo período de 2025.

El nuevo SUV chino Haval H7 ya se vende en Argentina

Hasta agosto, la compañía acumulaba 3500 unidades patentadas. La meta de 5000 vehículos antes de diciembre representa aproximadamente el 1% del mercado argentino total.

"Hoy tenemos 12 modelos y versiones en nuestra oferta de productos, lo que nos permite estar prácticamente en casi todos los segmentos del mercado argentino", señaló Alejandro Nicolini, gerente general de Grupo Antelo en Argentina.

La presentación se realizó en las instalaciones de La Hache Polo Club, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El evento marcó la tercera presentación de GWM en lo que va del año.

La renovación del catálogo comenzó a tomar impulso en 2025. En 2026, la estrategia continuó con el Haval H6 Pro HEV y el eléctrico Ora 5. Ahora se suma un SUV de mayor tamaño y perfil más aventurero.

Qué es el Haval H7 y qué lo diferencia de otros SUV chinos

Su rediseño recupera las formas cuadradas y robustas de los todoterreno clásicos

El Haval H7 mide 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 1,84 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,93 metros. Es un SUV de cinco plazas que se distingue por su diseño de líneas rectas y laterales verticales.

Una característica llamativa es la rueda de auxilio de tamaño completo montada sobre el portón trasero. Este elemento refuerza su imagen de vehículo preparado para salir del asfalto.

Su diseño responde a la tendencia conocida como "boxy", una estética que recupera las formas cuadradas y robustas de los vehículos todoterreno clásicos, en lugar de las siluetas redondeadas que dominan el segmento SUV actual.

La carrocería presenta volúmenes marcados y una apariencia más cercana a la de un vehículo de aventura tradicional. Esta elección estética lo diferencia de la mayoría de los SUV chinos que llegaron al país en los últimos años.

GWM apuesta por captar a quienes buscan un diseño menos convencional dentro del segmento. El H7 compite con una propuesta visual que remite a modelos como el Land Rover Defender o el Jeep Wrangler.

Cuánto cuesta el Haval H7 y qué versiones hay disponibles

El nuevo Haval H7 cuesta desde u$s36.900

La versión Haval H7 2.0 Turbo 4WD se comercializa a u$s36.900. Por su parte, la variante híbrida HEV 2WD tiene un precio de u$s37.900.

La diferencia entre ambas es de u$s1000. Esta brecha responde principalmente a los sistemas de propulsión y no al nivel de equipamiento, que es similar en ambas.

Ambas versiones incluyen una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La batería de la versión híbrida cuenta con una cobertura adicional de 8 años o 160.000 kilómetros.

Esta extensión de garantía supera el estándar habitual del mercado argentino. GWM busca generar confianza en una tecnología híbrida que todavía genera dudas entre compradores locales.

Qué motor equipa la versión 4x4 y para qué terrenos está preparada

La versión 4x4 cuenta con un motor naftero de cuatro cilindros y 2 litros de cilindrada. Este propulsor desarrolla 228 caballos de fuerza y 380 Nm de torque.

Está asociado a una transmisión automática de doble embrague con nueve velocidades. El sistema de tracción integral funciona con control electrónico inteligente.

Incluye bloqueo electrónico del eje trasero, una función que mejora la tracción en terrenos difíciles. El vehículo se adapta a distintas superficies mediante ocho modos de conducción predefinidos.

Entre estos modos figuran opciones específicas para nieve, barro, arena y caminos irregulares. También incorpora funciones pensadas para la circulación fuera del asfalto, como el crucero todoterreno ligero y un modo experto 4x4.

En cuanto al consumo de combustible, la automotriz declara 11,1 litros cada 100 kilómetros en ciudad. En ruta, la cifra baja a 6,4 litros. El ciclo mixto arroja un promedio de 8,1 litros cada 100 kilómetros.

Estos números son típicos de un SUV con motor turbo de esta potencia y tracción integral. La versión 4WD prioriza las capacidades todoterreno por sobre la eficiencia en el consumo.

Cómo funciona la versión híbrida y cuánto combustible consume

La versión híbrida combina un motor naftero 1.5 Turbo de 147 CV con uno eléctrico de 174 CV. En conjunto, ambos propulsores entregan 243 CV y 530 Nm de torque.

El sistema utiliza una transmisión específica para vehículos híbridos. No necesita conectarse a una fuente de electricidad externa para recargar su batería, de ahí la denominación "autorrecargable".

El sistema híbrido recupera energía durante las frenadas y desaceleraciones, almacenándola en la batería para su uso posterior, lo que explica su menor consumo de combustible sin necesidad de enchufar el vehículo.

La principal diferencia con la versión 4x4 está en la eficiencia. Según las cifras oficiales de la marca, necesita 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 5,8 litros en ruta y 5,6 litros en ciclo mixto.

Estos números representan una reducción de casi 60% en ciudad respecto a la versión naftero. La variante híbrida apunta a quienes priorizan la eficiencia en los desplazamientos cotidianos.

Por el contrario, la versión 4WD cuenta con los recursos mecánicos necesarios para circular sobre terrenos de menor adherencia. Cada configuración responde a perfiles de uso claramente diferenciados.

Qué equipamiento trae de serie el Haval H7

Ambas versiones del H7 comparten el mismo nivel de equipamiento interior. Los asientos delanteros son de regulación eléctrica y cuentan con ventilación.

El techo panorámico tiene apertura eléctrica. Los tapizados son de cuero y la iluminación ambiental ofrece múltiples colores configurables.

La consola central incluye refrigeración, una función útil para mantener bebidas frías durante los viajes. También incorpora un cargador inalámbrico de 50 W para teléfonos celulares compatibles.

Los asientos traseros cuentan con respaldos regulables. Pueden plegarse completamente para ampliar el espacio de carga, una característica habitual en SUV de este tamaño.

En materia de conectividad y multimedia, el vehículo equipa pantalla táctil central de gran tamaño. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

Qué sistemas de seguridad incorpora de fábrica

El Haval H7 incorpora de serie seis airbags distribuidos en el habitáculo. También cuenta con cámara de visión de 360 grados que facilita las maniobras en espacios reducidos.

El paquete de asistencias a la conducción incluye control de velocidad crucero adaptativo. Este sistema ajusta automáticamente la velocidad del vehículo según el tránsito.

El frenado autónomo de emergencia detecta peatones y ciclistas. La asistencia de mantenimiento de carril corrige la trayectoria si el vehículo se desvía sin que el conductor lo haya señalizado.

El monitoreo de punto ciego alerta sobre vehículos en zonas no visibles por los espejos. También dispone de sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

La asistencia de estacionamiento automático maneja el volante durante las maniobras. Los sistemas de control de estabilidad y tracción completan el paquete de seguridad activa.

"Después del H6 PRO HEV y de Ora 5, el H7 nos permite entrar en el mundo de los boxy con dos alternativas muy distintas entre sí, y hacerlo desde un lugar diferente, acompañando a La Hache en la Triple Corona, el certamen más importante del polo mundial", destacó Nicolini al cerrar la presentación.