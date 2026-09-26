El auto de los sueños de Milei: cuál es, cuándo costaría traerlo y cómo lo tunearía

Durante un reportaje en Nueva York, el Presidente relató cómo personalizaría la camioneta eléctrica que admira. De qué modelo se trata

Javier Milei no se guardó nada y dio a conocer cuál es el auto de sus sueños y contó cómo lo personalizaría. "Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema", arrancó el mandatario en una entrevista en el Club Económico de Nueva York con Bloomberg. Y después agregó: "Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado, es una cosa maravillosa".

La referencia al león no es casual: es el símbolo que caracteriza a Milei desde sus inicios en la política y que usa en sus redes sociales como marca personal.

No es la primera vez que el jefe de Estado manifiesta interés por la pick-up eléctrica de Tesla. En abril de 2024, durante su primera reunión oficial con Elon Musk en una planta de la compañía en Austin, Texas, Milei se subió a una Cybertruck y probó el vehículo de primera mano.

Qué hace tan especial a la Cybertruck que eligió Milei

La Cybertruck es una de las primeras pick-ups eléctricas de producción en serie del mercado estadounidense. Musk la presentó en 2019, pero las entregas comenzaron recién en diciembre de 2023, cuatro años después de lo prometido.

Lo que la diferencia de cualquier otra camioneta es su carrocería de acero inoxidable. Sus líneas rectas y los quiebres angulares reemplazan las curvas habituales del segmento.

La caja de carga tampoco sigue el patrón tradicional: sus laterales no son paralelos al piso, sino que descienden en ángulo desde la cabina hacia la parte trasera, un diseño que genera tanto elogios como críticas.

Ese estilo futurista generó debates sobre la practicidad del vehículo para tareas propias de una pick-up de trabajo. Aun así, Tesla sostiene que la demanda internacional se mantiene alta y que en algunos mercados las listas de espera se extienden por varios años.

El Tesla Cybertruck es el auto de los sueños de Javier Milei

En Estados Unidos, la Cybertruck se comercializa actualmente en tres configuraciones. Todas vienen con tracción integral.

La de acceso es la Dual Motor All-Wheel Drive, con dos motores eléctricos. Su precio ronda los u$s74.990.

Le sigue la Premium All-Wheel Drive, con el mismo esquema de tracción pero mayor equipamiento y suspensión neumática adaptable. Esta versión está valuada en u$s84.990.

En la cima de la gama se ubica la Cyberbeast. Es la única con tres motores y cuesta u$s99.990.

Las prestaciones de la Cyberbeast son superiores: acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y alcanza picos de velocidad cercanos a los 209 km/h. Las otras dos versiones aceleran en 4,1 segundos y llegan a 180 km/h.

Cuánto costaría traer la Cybertruck a la Argentina

Comprar una Cybertruck en el país implica pasar por el régimen de importación privada. Tesla no tiene distribución oficial en la Argentina.

El proceso se puede hacer a través de un importador o de manera particular. Al valor de lista en dólares hay que sumarle el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística y unos u$s6.000 entre logística, seguro y costos de puerto.

Sobre ese total todavía se aplica el 21% de IVA. Y después, cerca de un 10% adicional en concepto de Ingresos Brutos, Ganancias, débitos y créditos, y tasas provinciales y municipales.

Por ejemplo, una Dual Motor All-Wheel Drive terminaría costando unos u$s146.000 si la importación la hace un particular. Mientras que la Premium All-Wheel Drive rondaría los u$s164.000 y la Cyberbeas, los u$s193.000.

A eso hay que sumar si la operación se realiza a través de un importador. En este caso los precios pueden elevarse y superar los u$s220.000. Incluso un poco más.