Soueast llega al país con el SUV S06, el híbrido enchufable más accesible

La marca forma parte del grupo Antelo, que comercializa otras chinas en el país. El nuevo modelo se posiciona como uno de los más económicos en su segmento

Soueast se presentó formalmente en Argentina en el marco de la Expo Auto Chino 2026, en Costa Salguero, importada por Grupo Antelo, que también representa otras marcas chinas y japonesas.

El debut se realiza con el lanzamiento del Soueast S06, un SUV híbrido enchufable (PHEV) del segmento C, con diseño de perfil coupé, hasta 120 km de autonomía en modo 100% eléctrico y un precio desde 30.900 dólares.

Esta marca esá dirigida a un público de entre 25 y 40 años, urbano, profesional e independiente, que elige por diseño, tecnología y equipamiento, y que valora un vehículo con personalidad propia para moverse con comodidad en la ciudad. Es un cliente que busca diferenciarse: por eso el slogan del S06 es "Own Style".

En la Argentina, la gama de Soueast se comercializará a través de dos modelos: el S06, que se presenta en esta Expo Auto Chino 2026, y el S07, un SUV C hibrido enchufable, de 7 plazas, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

Cómo es el nuevo Soueast S06

El nuevo SUV chino tiene diseño coupé, c 4,62 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 2,72 metros de distancia entre ejes. De perfil, es un coupé deportivo, con firma lumínica LED conectada adelante y atrás, llantas de 20 pulgadas y techo panorámico en su versión tope de gama.

Su sistema híbrido enchufable combina un motor naftero 1.5 Turbo de 135 kW (184 CV) y 290 Nm con un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) y 310 Nm, para alcanzar una potencia combinada de 265 CV y acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. La batería de 19,5 kWh permite recorrer hasta 120 km en modo 100% eléctrico (ciclo NEDC): la semana entera en la ciudad sin gastar nafta.

El 07 es otro de los modelos que se sumará al país.

Con tanque y batería completos, la autonomía combinada supera los 1.300 km, con un consumo declarado de 4,9 L/100 km.

Este vehículo admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y en corriente continua de hasta 40 kW, e incorpora función V2L para alimentar equipos externos. Ofrece modos de conducción Eco, Comfort y Sport, combinados con los modos eléctrico e híbrido, y recuperación de energía regulable.

En el interior se destacan la pantalla central de 15,6 pulgadas, el sistema de audio premium Sony de 9 parlantes, el climatizador bizona y la iluminación ambiental. La versión Luxury suma tapizado de cuero y cargador inalámbrico de 50 W.

En seguridad, el S06 incorpora 6 airbags y cámara de visión periférica de 540° y, en la versión Luxury, un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).

Versiones, precios y garantía del nuevo SUV chino

El Soueast S06 se comercializa en dos versiones con idéntica motorización y prestaciones.

La versión Soueast S06 Comfort tiene un precio de u$s30.900 , que lo convierte en el SUV híbrido enchufable más accesible del mercado argentino.

, que lo convierte en el SUV híbrido enchufable más accesible del mercado argentino. La versión Soueast S06 Luxury, a u$s33.900, suma techo panorámico, tapizado de cuero, llantas de 20 pulgadas, cargador inalámbrico de 50 W y el paquete ADAS completo.

"Soueast llega hoy por primera vez a la Argentina con una propuesta muy clara: diseño, tecnología y confort para el día a día, pensados para una nueva generación urbana que no quiere parecerse a nadie. El S06 viene a cambiar la conversación: un SUV híbrido enchufable con 120 km en modo eléctrico, desde 30.900 dólares. Es el SUV híbrido enchufable más accesible del mercado, y lo acompañamos con una red de 12 concesionarios en todo el país", señaló Gonzalo Ibarzabal, director regional de Grupo Antelo para Argentina, Uruguay y Argentina.

Cómo nace la nueva marca china

Soueast nace en Fuzhou, en la costa sudeste de China, y su nombre combina las palabras en inglés "South" y "East". La marca forma parte del Grupo Chery y, dentro del grupo, ocupa un territorio propio: el de los SUV urbanos, con diseño, tecnología y confort para el día a día, pensados para competir donde se concentra el volumen del mercado.

Su slogan, "Ease your life", resume su propuesta: reconectar a las personas con la ciudad, con la vida y consigo mismas, con una actitud optimista para moverse en un mundo complejo. Es una marca con personalidad, color, diseño y tendencia, que construye un estilo propio.

Soueast atraviesa una etapa de fuerte expansión internacional. En 2025 ya estaba presente en 18 países, con 124 redes de venta, y apunta a llegar a 80 mercados en 2030. En ese mismo período, su volumen global pasará de 50.000 unidades en 2024 a 500.000 en 2030: diez veces más.

La Argentina forma parte de esa curva de crecimiento, con 12 concesionarios oficiales distribuidos en todo el país.