Así fue la Expo Auto Chino, con la participación de 26 marcas y una lluvia de novedades

Un total de 26 marcas fueron parte del salón que reunió únicamente a las automotrices asiáticas. Todo lo que viene a partir de ahora en el país

El Salón del Automóvil volvió al país 9 años después de la última muestra que se realizó en La Rural de Palermo. Aunque se llamó Expo Auto Chino, y solo se vieron en el predio BA Ferial de Costa Salguero las marcas asiáticas, la organización, puesta en escena, despliegue de marcas y convocatoria del público, nada tuvieron que envidiarle a los encuentros que murieron no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo.

La muestra, organizada por Dispar, una productora liderada por el periodista Matías Antico y su socio, Nicolás Coppo, fue muy acertada. Llegó en el momento en que más de 20 marcas desembarcaron en el país, y llegaron a convocar a 26.

El consumidor necesitaba ver en un lugar las novedades todas juntas. Las marcas y modelos chinos llevan hasta tres denominaciones en un mismo producto, y es muy difícil memorizarlas o distinguirlas, a veces, por el parecido.

Así, la feria terminó con 30.000 visitantes, más decenas de periodistas cubriendo la jornada y nuevas marcas que aprovecharon el evento para hacer su presentación oficial; lanzamiento de nuevos modelos y avant premiere de lo que llegará. Fue un verdadero show.

Las marcas presentes en Expo Auto Chino

En la Expo Auto Chino, que ocupó 20.000 m2, estuvieron presentes las marcas que son hoy protagonistas del fenómeno chino en el país.

Ellas son: Aion, Arcfox, Baic, Changan, Chery, DFSK, Deepal, Dongfeng, Forthing, Foton, Gac Motor, Geely, GWM, Jac Motors, Jetour, JMEV, Kaiyi, Kama, Landking, Leapmotor, Lynk&co, Maxus, MG, Omoda/Jaecoo, Shacman, y Soueast.

Soueast es la nueva marca del grupo Antelo.

Deepal y Soueast son nuevas marcas del grupo Antelo, la primera presentó el SUV S05, un modelo híbrido enchufable que es de los más accesibles de su segmento; y Deepal lanzó el S06, con las mismas características pero posicionado un escalón más arriba en precio y calidad.

El Omoda 5 llegó al país con el desembarco de la marca en Expo Auto Chino

Otra de las que se presentó en el salón es Omoda y Jaecco, con cuatro novedades: el Omoda 5 (híbrido HEV y eléctrico BEV) y el Omoda 7 (híbrido enchufable PHEV), además de un preview de Jaecoo, su segunda marca, cuya llegada comercial al país está prevista para una etapa posterior. Su propuesta de movilidad electrificada tiene como diferencial el SHS —Super Hybrid System—, con más de 1.000 kilómetros de autonomía. Esta marca se instaló directamente con la casa matriz, como lo hizo BYD.

En cuanto a los anticipos, Leapmotor, respaldada por Stellantis, presentó el SUV para el segmento B, el B03X, un modelo más chico que los SUV B10 y C10 que comercializa actualmente. Este producto será lanzado a la venta en el verano.

Este SUV es 100% eléctrico, y cuenta con el avanzado sistema de batería CTC2.0 Plus (de cell to chasis) de Leapmotor. Al integrar la batería directamente en la estructura del vehículo, el sistema reduce el centro de gravedad, mejora la rigidez torsional, mejora la seguridad y contribuye a la eficiencia general de conducción.

El B03X estará disponible con una batería de 53,0 kWh y un motor de 145 kW (197 CV), con una autonomía de hasta 400 km WLTP y un par motor de 200 Nm. La batería se puede recargar con carga rápida de 30% a 80% en solo 16 minutos.

A su vez, el stand se exhibiero el B05 y el C16, dos modelos que actualmente se encuentran en análisis para una eventual incorporación al mercado argentino. El B05 BEV ofrece una silueta deportiva; potencia de 218CV y 240Nm de torque; 480km de autonomía; 7 airbags y 21 ADAS. Por su parte, el C16 BEV cuenta con 3 filas de asientos; 6 butacas independientes, potencia de 299CV y 360Nm de torque; 600km de autonomía; 7 airbags y 17 ADAS.

Forthing es otra de las marca que presentó novedades con el S7, un sedán eléctrico de rango extendido con tracción trasera y las últimas asistencias a la conducción, y la V9, una van ejecutiva para siete asientos con sistema híbrido que alcanza una potencia máxima de 252 CV, asientos ventilados, calefaccionados y con función masaje.

Entre los grandes lanzamientos también se debe destacar la presentación de la nueva camioneta de Chery, una mediana que enfrentará a pick ups como Ford Ranger y Toyota Hilux, entre otras.

Llamada Himla, cuenta con un motor 2.3 turbodiésel con 161 CV y 420 nm de torque. Es una gran apuesta de la marca que lanzó dos versiones: una de entrada de gama, a u$s32.500, con el mismo motor, 4x2 y caja manual; y otra full, a u$s40.900, 4x4 con caja ZF de 8 velocidades.

Chery Himla de entrada de gama, la nueva camioneta que ya tiene precio.

Además, en el stand se exhibieron el Arrizo 8 CSH Luxury, un sedán del segmento C equipado con tecnología híbrida enchufable; la Tiggo 4 Pro Luxury con una motorización turbo, es decir, mecánica convencional; y el avant-première del Tiggo V, un nuevo concepto de SUV gracias a la posibilidad de transformarlo en una pick-up.

Geely es otra de las marcas con una gran revelación en Expo Auto Chino: presentó su auto de TC 2000. Además exhibió el EX5, SUV C 100% eléctrico, el Geely Icon, SUV B a combustión y la Riddara RD6 PHEV, una pickup híbrida enchufable.

Baic, por su parte, exhibió la nueva pick up full-size, presentada por primera vez en Auto China 2026 en Beijing y anticipó el futuro con el Stelato S9: un sedán eléctrico de lujo equipado con la última generación de asistencias avanzadas a la conducción, hardware preparado para un nivel 3 de manejo autónomo, y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos.

Jetour, por su parte, aprovechó para anticipar el nuevo G700, un SUV de líneas rectas y muy grande que llegará al país próximamente.

El gran ausente: BYD

Aunque el evento estuvo lleno de datos positivos, hay que mencionar el gran ausente: BYD. La marca china que más vende en el país decidió no participar porque dice que es "global", y que no existe en el mundo una muestra de autos alemanes, franceses o italianos.

De esta manera, la automotriz que hasta el momento era la única que desembarcó con su casa matriz en Argentina (ahora también lo hizo Omoda & Jaecoo) se diferencia del resto de las compañías.

El nuevo mercado de autos en Argentina

La presentación en Expo Auto Chino fue solo ver en conjunto lo que ya está suceciendo en el país. La llegada de las marcas chinas es una realidad y hay más de 30 que comercializan sus productos (sumando las de camiones y utilitarios).

El cambio llegó para quedarse, dicen los que representan a cada una de las automotrices, muchos de ellos ex directivos de marcas tradicionales. Y el consumidor tendrá más modelos, a mejores precios, para elegir, también afirman.

Eso no quiere decir que las tradicionales vayan a desaparecer, sino que será un mercado segmentado, con muchos modelos, diferentes calidades y más niveles en cuanto a precios. Esto último, es una ventaja clara para el cliente, que hasta el momento no tenía tantas opciones en sus manos y estaba limitado a menos productos.

Las reglas de juego pueden no ser iguales para todos, y eso si es un tema que abre conflictos. Los fabricantes de autos que operan en el mercado local hace varias décadas luchan contra altos impuestos que afectan su producción, mientras que algunas ventajas tributarias benefician a las importaciones.

Es importante que la industria nacional se cuide más y sigue progresando, porque es una fuente de trabajo de muchos argentinos y le da prestigio al país ser productor. En la región, junto con Brasil y México, es un referente del sector.

Mientras tanto, el mercado abierto le da ventajas al consumidor. Es un win win que tendría que ser cuidado de todos lados.