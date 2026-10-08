Chery amplía su oferta de autos en Argentina con tres lanzamientos y anticipa un nuevo SUV

La primera automotriz china en desembarcar en el país presentó su primera pick-up mediana y mostró un avance del TIGGO V, un particular SUV

Chery aprovechó la edición 2026 de Expo Auto Chino para presentar tres novedades con las que busca ampliar su presencia en el mercado argentino: los nuevos TIGGO 4 Pro Luxury y ARRIZO 8 CSH Luxury, y la HIMLA, su primera pick-up mediana para el mercado local. Además, la automotriz mostró como avant-première el prototipo del TIGGO V, un SUV que incorpora una particular posibilidad de transformación en pick-up.

La estrategia implica una ampliación de la oferta de la marca hacia distintos segmentos y tecnologías de propulsión. El nuevo ARRIZO 8 CSH Luxury incorpora tecnología híbrida enchufable, mientras que el TIGGO 4 Pro suma una alternativa con motor turbo convencional. En paralelo, la llegada de HIMLA marca el desembarco de Chery en el competitivo segmento de las pick-ups de una tonelada.

Chery fue la primera automotriz china en desembarcar en la Argentina, en 2008, y desde el año pasado opera en el país con el respaldo del Grupo Corven. En ese marco, la compañía busca ampliar su gama local y sumar productos en segmentos donde hasta ahora no tenía presencia.

"Expo Auto Chino representa una excelente oportunidad para presentar la evolución del portfolio de Chery en Argentina. Estamos incorporando nuevas versiones que elevan el nivel de tecnología, seguridad y confort de nuestra gama, y al mismo tiempo ingresamos a un segmento estratégico con la nueva HIMLA. Además, el adelanto del TIGGO V nos permite compartir con el público una mirada sobre la evolución futura de nuestros SUV", afirmó Martín Scrimaglia, Gerente de Producto de Chery Argentina.

ARRIZO 8 CSH Luxury: un sedán híbrido enchufable con más equipamiento

Chery presentó nuevos modelos en el Expo Auto Chino

Entre las novedades presentadas aparece el ARRIZO 8 CSH Luxury, una nueva versión del sedán del segmento C que utiliza tecnología híbrida enchufable.

La variante incorpora más de 14 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y funciones de operación remota a través de la aplicación CARLINKO. También suma un nuevo interior con tapizado en cuero negro.

El conjunto mecánico está compuesto por un motor 1.5 turbo híbrido enchufable, que desarrolla 278 CV y 365 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DHT. Según el ciclo WLTP, el modelo ofrece hasta 101 kilómetros en modo eléctrico y alcanza hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada.

En materia de equipamiento, cuenta con llantas de 18 pulgadas, 8 airbags, cámara 540°, instrumental digital de 12 pulgadas y pantalla multimedia de 12 pulgadas, entre otros elementos.

Con la incorporación de la nueva versión, la gama del modelo queda conformada por:

1.5T PHEV Comfort: u$s34.600.

u$s34.600. 1.5T PHEV Luxury: u$s35.800.

Al igual que el Arrizo Comfort, la garantía de esta versión Luxury es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero y 8 años o 150.000 km. Para el tren motriz CSH.

TIGGO 4 Pro Luxury: motor turbo y más sistemas de asistencia

El segundo lanzamiento es el TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury, una nueva variante con motorización convencional del SUV del segmento B.

El modelo utiliza un motor turbo naftero 1.5 litros con 147 CV y 210 Nm de torque, combinado con una transmisión automática CVT.

Uno de los focos de esta versión está puesto en el equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción. Incorpora control inteligente de luces altas, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de salida de carril, entre otros sistemas.

La dotación se completa con seis airbags, llantas de 17 pulgadas, iluminación LED, tapizado de cuero negro, instrumental digital y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cámara 360° y cargador inalámbrico para celulares.

A partir de este lanzamiento, la oferta del modelo queda integrada por dos alternativas:

TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury: u$s28.700.

u$s28.700. TIGGO 4 CSH 1.5 HEV Premium: u$s32.500.

Al igual que el resto de la gama Chery, la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

HIMLA: la nueva pick-up de Chery llega con versiones 4x2 y 4x4

Chery también presentó su nueva pick-up

El lanzamiento que marca un cambio más significativo para la marca es la HIMLA, una pick-up mediana de una tonelada con la que Chery ingresa a uno de los segmentos de mayor competencia dentro del mercado automotor argentino.

La camioneta llega en dos configuraciones: Confort, como versión de entrada, y Luxury, como alternativa tope de gama.

Ambas utilizan un motor 2.3 litros turbodiésel de 161 CV y 420 Nm de torque. El conjunto se complementa con frenos a disco ventilados en las 4 ruedas y suspensión trasera con elásticos convencionales.

En cuanto a sus capacidades, la HIMLA puede cargar hasta 1.000 kg. y remolcar hasta 3.000 kg. La caja de carga tiene una capacidad de 1.276L y dispone de múltiples puntos de anclaje.

La versión 2.3 TDI 6MT Comfort 4x2 utiliza una transmisión manual de seis velocidades. Entre su equipamiento incorpora siete airbags, ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos.

También cuenta con llantas de 17 pulgadas, estribos laterales, barra tipo San Antonio, interior tapizado en tela, instrumental de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple Carplay.

La variante 2.3 TDI 8AT Luxury 4x4, en tanto, suma una transmisión automática ZF de ocho velocidades y un sistema de tracción 4x4 High y Low con bloqueo del diferencial trasero.

En el exterior incorpora llantas de 18 pulgadas, mientras que el habitáculo agrega butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas, tapizado interior en cuero, instrumental de 9 pulgadas a color, pantalla multimedia de 15,6 pulgadas y cámara 360°.

La unidad Luxury exhibida en Expo Auto Chino también cuenta con un paquete de accesorios orientados al uso recreativo y de aventura. Incluye cubiertas todo terreno, un cobertor de caja rígido modular, una barra de led frontal y accesorios específicos como una tienda desplegable eléctricamente, tanque suplementario de agua y solera desplegable.

Los precios sugeridos son de u$s32.500 para la Comfort 4x2 manual y u$s40.900 para la Luxury 4x4 automática.

Al igual que el resto de la gama Chery, la garantía estándar es de 7 años primero.

TIGGO V: el SUV que puede convertirse en pick-up

Además de los modelos que ya tienen previsto su desembarco dentro de la oferta local, Chery utilizó Expo Auto Chino para mostrar el TIGGO V, un nuevo SUV presentado como adelanto de la próxima evolución de la gama.

La principal particularidad del prototipo es su concepto de diseño, que permite transformarlo en una pick-up. De esta manera, el modelo busca combinar las características de un SUV con una configuración de vehículo utilitario.

La exhibición funciona como una primera aproximación del público argentino a este nuevo producto, todavía presentado como una avant-première, y permite observar hacia dónde apunta la marca en materia de diseño, tecnología y desarrollo de nuevos vehículos.

Cómo queda la gama de Chery en Argentina

Con las incorporaciones anunciadas, Chery amplía su presencia en distintos segmentos del mercado local. La oferta contempla actualmente los SUV TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 PRO, TIGGO 7 PRO HYBRID, TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 PRO, además del sedán ARRIZO 8 CSH.

A estos modelos se suma ahora la HIMLA, que representa el ingreso de la marca al segmento de las pick-ups medianas, mientras que el TIGGO V funciona como anticipo de los próximos productos que podrían ampliar todavía más la oferta de Chery en la Argentina.