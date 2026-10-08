DFSK exhibió dos de sus nuevos SUV en la Expo Auto Chino

Durante el evento, la marca china mostró el E5 Plus, un SUV híbrido enchufable, y el Glory 600. Los dos modelos llegaron al mercado argentino este año

DFSK Argentina participó de la Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil exclusivo de marcas chinas que se realizó del 2 al 4 de octubre en el predio de BA Ferial Costa Salguero. Durante la muestra, la automotriz exhibió dos de sus modelos más recientes: el E5 Plus, un SUV híbrido enchufable, y el Glory 600, un SUV con motorización térmica.

Ambos vehículos habían llegado al mercado argentino durante este año como parte de la renovación de la oferta de la marca. La presencia en la exposición permitió mostrar las nuevas propuestas de DFSK y, al mismo tiempo, poner en perspectiva la evolución de su gama local, que combina vehículos de pasajeros con modelos comerciales.

La compañía contó con un stand de 120 m2, donde presentó los dos SUV. La propuesta local también incluye los vehículos comerciales C31 (Flat Bed, Box y Box Refrigerado), C32 y el furgón C35, modelos con los que DFSK inició su operación en la Argentina en 2017.

La marca fue ampliando posteriormente su oferta hacia el segmento de los SUV, con alternativas destinadas a distintos perfiles de usuarios.

"Es un placer para nosotros participar de esta exposición, un espacio estratégico para poder acercarnos a nuestros clientes y presentarles nuestra gama de SUV. Esta feria nos permite que los usuarios puedan conocer de primera mano nuestras soluciones de movilidad e interactuar con nuestra propuesta de valor para que así puedan vivir la experiencia de la mano de nuestro line up", declaró Santiago Sporleder, Gerente de la Marca DFSK.

E5 Plus: un SUV híbrido enchufable de 7 plazas

DFSK presentó dos de sus nuevos SUV en la Expo Auto Chino

Uno de los modelos que DFSK mostró en la exposición fue el E5 Plus, la actualización del E5, presentado como el primer PHEV de una automotriz china comercializado en la Argentina. El modelo original había sido lanzado en el país en 2025.

El SUV cuenta con 7 plazas, distribuidas en una configuración 2+3+2, y combinó la capacidad para transportar pasajeros con un sistema de propulsión híbrido enchufable.

El conjunto mecánico está compuesto por un motor naftero de ciclo Atkinson de 1.5 litros y 93 CV, que trabaja en conjunto con un motor eléctrico de 214 CV.

La batería tiene una capacidad de 18 kWh y permite alcanzar hasta 97 km de autonomía cien por ciento eléctrica. Al combinar las dos fuentes de energía, la autonomía llega hasta 1.150 km.

En cuanto a sus dimensiones, el E5 Plus mide 4.760 mm de largo y tiene una distancia entre ejes de 2.785 mm. El espacio de carga también puede adaptarse de acuerdo con la configuración utilizada: el baúl ofrece una capacidad que va de 187 a 1.432 litros según la disposición de los asientos.

Glory 600: el SUV de 7 plazas con motor turbo

La segunda novedad que DFSK exhibió fue el Glory 600, la evolución de su SUV de 7 plazas con mecánica convencional. El modelo pasó a ocupar el lugar de referencia de la marca dentro de esta categoría.

El vehículo incorporó el lenguaje de diseño global más reciente de DFSK, con una parrilla renovada y faros full LED.

Debajo del capot, el Glory 600 utiliza un motor turbo naftero de 1.5 litros con 184 CV y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades.

El SUV también cuenta con tres modos de conducción: Normal, Eco y Sport, que permiten adaptar la respuesta del vehículo a diferentes condiciones de uso.

En dimensiones, el modelo tiene 4.720 mm de largo y 2.785 mm entre ejes, con una configuración interior de 2+3+2, al igual que el E5 Plus.

Una gama que combina vehículos comerciales y SUV

Con la incorporación de estos dos modelos, DFSK continuó ampliando una oferta que originalmente estuvo enfocada en los vehículos comerciales. La marca comenzó sus operaciones en la Argentina en 2017 con los C31 (Flat Bed, Box y Box Refrigerado), C32 y C35, y posteriormente extendió su propuesta hacia los SUV.

En ese proceso, el E5 Plus aportó una alternativa con tecnología híbrida enchufable, mientras que el Glory 600 se ubicó dentro de la oferta de SUV con motorización a combustión.

La participación en la Expo Auto Chino permitió así a DFSK exhibir en un mismo espacio las dos nuevas incorporaciones que había sumado este año a su gama local y mostrar la evolución de su propuesta en el mercado argentino.