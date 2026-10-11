Ford celebra 65 años de su planta en Argentina en plena revolución del mercado automotor

La marca celebró un aniversario del lugar donde se fabricaron más de 3.5 millones de unidades. El aniversario llega en un momento clave para el sector

Hace 65 años, Ford sentaba las bases de lo que hoy se convirtió en una de las grandes fábricas de la industria automotriz argentina.

Con más de 3,5 millones de unidades fabricadas en la planta de Pacheco desde su fundación, por esas líneas han pasado desde el Falcon y el Taunus hasta la F100 y el Focus global.

Hoy, se producen más de 70.000 camionetas Ranger, un producto que se exporta a varios países del mundo, y cuyas ventas esperan crecer con los planes a futuro.

Como parte del festejo de celebración, se anunció la producción de la Ranger híbrida enchufable, además de la llegada de la nueva versión Tremor para el ampliar la oferta en el segmento mediano, ambas fabricadas en las instalaciones. Además Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, habló de la importancia de seguir trabajando por la competitividad de la industria, para poder competir contra otros mercados más agresivos.

Recorrido por la historia

A finales de la década de 1950, comenzaron los planes de expansión de Ford en Argentina, que había iniciado sus operaciones en el país en el barrio porteño de La Boca, siendo la segunda filial de Ford fuera de Norteamérica, después de Canadá.

Así, el 21 de septiembre de 1961, a 38 kilómetros del centro de Buen Aires, comenzó a levantarse la nueva planta.

Los autos más icónicos fueron fabricados en la planta de Ford Pacheco.

A lo largo de los 65 años, Planta Pacheco fue protagonista de los modelos más icónicos de Ford en el país y la región: desde el mítico motor V8 y el clásico Falcon -que con 494.209 unidades producidas entre 1962 y 1991 fue conocido como el "Clásico Argentino"-, pasando por la robusta F-100, con alrededor de 414.000 unidades fabricadas entre 1961 y 1996, el Fairlane, el Taunus, el Sierra, el Escort y el Focus, hasta convertirse, desde 1996, en la casa de la Ranger para Latinoamérica, un modelo que superó el millón de unidades producidas en 2022 y continúa sumando.

En total, la planta ya superó los 3,5 millones de unidades producidas.

Cómo está Planta Pacheco hoy

El Centro Industrial de Ford en Pacheco tiene una superficie total de 1.000.000 de metros cuadrados (100 hectáreas), el equivalente a 140 canchas de fútbol. Se trata de una planta de producción integral que incluye planta de Motores, planta de Estampado y Carrocería, planta de Montaje y planta de Pintura, además de edificios administrativos, depósitos y otras instalaciones que hacen posible su operación.

Actualmente, la planta destina aproximadamente el 70% de su producción a los mercados de exportación, abasteciendo a Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Esta celebración llega en un momento clave para la industria, cuando llegaron al mercado más de 20 nuevas marcas, con nuevas reglas de juego. Esto hace que la competencia sea más feroz, mientras que producir sigue siendo caro en la Argentina.

Sin embargo, los planes de Ford son a largo plazo, y por eso como parte del compromiso, la producción de la nueva camioneta híbrida fue parte de los anuncios.

Martín Galdeano, número uno de la marca, se refirió a la situación actual durante la celebración.

La nueva Ranger híbrida enchufable se fabricará en Argentina.

Galdeano hizo hincapié en los cambios que produjo China en el mapa automotor mundial. Según explicó, su capacidad industrial, la escala de sus proveedores, los costos de capital y los mecanismos de promoción a las exportaciones modificaron los parámetros con los que tienen que competir el resto de los países productores. "Todo eso hace que vos compitas en una liga que es distinta", sostuvo.

"Para competir con eso tenés que estar muy en forma y especializarte". Ese esfuerzo, aclaró, no corresponde solamente al Estado. "Antes de mirar cualquier cosa para afuera, tengo que asegurarme de que acá dentro hacemos lo que tenemos que hacer", agregó.

Ford Sierra, otro ícono de la marca fabricado en Pacheco.

La segunda parte de esa ecuación, según Ford, pasa por las condiciones para invertir, producir y exportar desde la Argentina. Galdeano sostuvo que en 2024 una operación destinada a fabricar y exportar soportaba, dependiendo del nivel de integración, alrededor de 23 puntos de impuestos y estimó que actualmente esa carga bajó a unos 12 o 14. En ese sentido valoró la eliminación de distintas cargas nacionales, pero señaló que todavía falta para ser competitivos.

Desfile de autos clásicos

Como parte de los festejos de la marca, se realizó una exhibición de clásicos de Ford de todos los tiempos. Con una amplia selección de 100 vehículos emblemáticos, destacando aquellos producidos en Pacheco.

La celebración también incluyó una presentación de la Camerata Las Tunas, una formación de once jóvenes músicos de la orquesta infantil y juvenil de Las Tunas ONG, y una entrega de premios y menciones especiales que reconoció a vehículos y participantes de la exhibición.

El Ford Focus global dejó su huella en la planta de Pacheco.

Los invitados también participaron de visitas guiadas al Centro Industrial, en las que pudieron recorrer distintos sectores de la planta y conocer el lugar en el que se produce la Ranger, uno de los grandes íconos de la industria automotriz argentina.