En septiembre, el sector automotor cerró un mes negativo en fabricación, por las bajas ventas, pero obtuvo un resultado mejor en envíos al exterior

La Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA) informó los resultados de septiembre, con algunos números positivos dentro de la caída que viene sufriendo el sector.

De acuerdo a los resultados, se produjeron 39.747 vehículos automotores, 0,9% más que agosto y 15,6% por debajo de septiembre del año pasado.

Se exportaron 28.213 unidades, 14,7% más en su comparación con el mes anterior, y registró un alza de 6,8% respecto del volumen de septiembre del 2025.

Se comercializaron a la red de concesionarios 43.214 vehículos en agosto, 10,6% más que agosto, y 20,4% por debajo del volumen de septiembre de 2025.

Producción y ventas de autos en septiembre

Durante septiembre, las terminales automotrices produjeron 39.747 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Esta cifra representa una recuperación de 0,9% respecto al volumen que se registró en agosto y se redujo un 15,6% en relación con septiembre de 2025 (47.108 unidades).

En el acumulado de los primeros nueve meses (enero-septiembre), la producción totalizó 314.975 unidades, ubicándose un 16,9% por debajo del mismo período del año pasado.

En comercio exterior, las exportaciones alcanzaron las 28.213 unidades en septiembre, un aumento del 14,7% respecto del mes anterior y una mejora de 6,8% en la comparación con septiembre de 2025.

Entre enero y septiembre, el sector exportó 203.072 vehículos, consolidando una variación positiva de +1,6% en comparación con las 199.811 unidades comercializadas en el mercado externo durante el mismo período del año pasado.

"Septiembre mostró señales concretas de recuperación mensual, especialmente en ventas a concesionarios y exportaciones, aunque el acumulado de los primeros nueve meses reflejan aún un escenario desafiante. La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen", destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

"En este contexto, el crecimiento de las exportaciones se destaca como el dato más alentador registrando el volumen más alto del año, - 71% de la producción se destinó a diversos mercados - y confirma la importancia de profundizar el trabajo que venimos realizando en materia de mejora de la competitividad y la inserción internacional del sector", agregó.

"De cara al último trimestre, el desafío es transformar estas señales de recuperación mensual en una tendencia sostenible. Para ello será clave continuar avanzando con la cadena de Valor y los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales en la mejora continua de la competitividad, infraestructura, acceso a mercados y otras condiciones que favorezcan el crecimiento del sector. La industria automotriz tiene la capacidad para recuperar volumen y profundizar plenamente su potencial productivo y exportador", cerró el directivo

Finalmente, en el mercado local, las ventas mayoristas a la red de concesionarios durante septiembre totalizaron 43.214 vehículos. Este volumen refleja una mejora del 10,6% con relación a las 39.068 unidades de agosto, y se situó 20,4% por debajo de septiembre de 2025. De esta forma, el acumulado de enero a septiembre se registraron 344.589 unidades entregadas a la red, un 24,3% menor al volumen de ventas del mismo periodo del año pasado.