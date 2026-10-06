Sorpresas entre los 10 autos más baratos de octubre

Con la llegada de nuevos jugadores, aparecen nuevos modelos para elegir con precios más accesibles. Un repaso por las diferentes propuestas

Los más económicos ahora son chinos, eléctricos y SUVs.

Los precios de los autos prácticamente no se movieron en octubre, y las marcas prefirieron mantener sus valores en un mercado con mucha competencia y poca demanda.

En este contexto, los autos más baratos ya no son los mismos de hace un año atrás. Hoy, aparecen modelos chinos, eléctricos, autos chicos o SUV en el top ten de precios accesibles, mientras que algunos clásicos que siempre se ubicaron en el listado de los económicos, fueron corridos de la lista.

Entre las sorpresas, se da el posicionamiento del eléctrico JMEV Easy 3, que se mantiene como líder, el Kaiyi X3 y el MG3, tres modelos chinos; mientras que desaparecieron modelos clásicos como Toyota Yaris, Peugeot 208 y Fiat Cronos, que al aparecer vehículos más accesibles ya no están en el top ten.

Con la mayoría de los listados oficiales actualizados, repasamos algunas opciones para comprar este mes si estás buscando un modelo 0km con bajo precio.

JMEV Easy 3: u$s16.900 o $26.026.000

El JMEV Easy 3 es un city car ideal para el uso diario.

Es un auto chino 100% eléctrico, comercializado por el grupo Antelo. Por tercer mes tiene un precio promocional de 2.000 dólares menos de su valor, y está siendo furor en ventas, según comentaron desde la marca.

Hyundai HB20: desde $28.500.000 millones

Es una opción importada de Brasil, con versiones hatch y sedán. Su mecánica es 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.

Renault Kwid: $28.580.000

Se vende en dos versiones al mismo precio. Es un citycar brasileño con equipamiento básico, por eso su valor accesible.

Fiat Mobi: $30.280.000

Se vende en uan sola versión. Es el único modelo de Fiat que no tuvo incremento de precio en los últimos dos meses. Se importa de Brasil. Tiene motor 1.0 litros turbo y caja manual de 5 velocidades.

Chevrolet Onix: desde $33.274.900

Se vende en versiones hatch y sedán. Vienen de Brasil y tienen motor 1.0 litros turbo con opciones de caja manual y automática.

MG3: desde u$s21.900 o $33.726.000

MG3 es un auto chino que se vende en versión nafta e híbrido.

Fue una de las novedades de los últimos meses, porque es la versión naftera de un modelo que había entrado al mercado solo con equipamiento híbrido. El MG3 es un hatchback B importado de China con un motor 1.5 litros aspirado de 114 CV y caja automática tipo CVT.

Kaiyi X3: u$s22.000 o $33.770.000

Este es el otro nuevo modelo que llegó al mercado argentino desde China. Es un SUV chico con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT.

Fiat Argo: $35.470.000

Es un hatch que se importa de Brasil. Tiene motor 1.3 litros atmosférico con caja de cambios manual de 5 marchas.

Suzuki Swift Hybrid: u$s22.400 o $34.160.000

En un B-Hatch híbrido. Es también el vehículo con esta tecnología más barato del mercado, con un sistema Mild-Hybrid que le permite evitar el arancel de importación extrazona.

Nissan Versa: desde $34.815.400

Es un sedán mexicano, del segmento chino aunque muy cómodo.