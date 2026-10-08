Es el SUV más vendido del mercado, pero el motor marca la diferencia a la hora de pensar en el gasto mensual. Cuál conviene más

La Ford Territory híbrida en CABA ahorra hasta $300.000 mensuales, por patente y combustible reducido.

El mantenimiento de un auto es uno de los gastos más duros de enfrentar para quien tiene la posibilidad de comprar un 0km, ya que el costo mensual entre combustible, patente, seguro y service, entre otros, es cada vez más elevado.

En este contexto, comprar un vehículo con motor híbrido o eléctrico tiene algunas ventajas en determinadas provincias, ya que existen exenciones impositivas para los modelos más sustentables con el medio ambiente.

En este terreno entra Ford Territory, el SUV más vendido del mercado, que ofrece versiones híbridas y nafteras. Si se contempla la radicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los híbridos no pagan patente, más el ahorro en combustible, a la hora de hacer el presupuesto de mantenimiento mensual el ahorro puede llegar a casi 300.000 pesos.

Teniendo en cuenta este dato, repasamos cómo cambian cuánta gastará una persona que circula unos 1.000 km por mes, más el seguro contra terceros completo y 40 pasadas mensuales por peajes de AUSA (dos por día, 20 días al mes), usando como referencia el valor de hora pico de 25 de Mayo/Perito Moreno. Y el precio de la nafta súper YPF de $2.089 por litro.

Cuánto paga de patente Ford Territory en CABA

A la hora de elegir un Territory, las versiones pueden ser una Trend Híbrida, con un sistema de propulsión que combina un motor naftero 1.5 turbo y uno eléctrico, con 245 CV de potencia combinada; o la nueva Territory Platinum, que es la versión tope de gama y utiliza un motor naftero 1.8 EcoBoost de 185 CV. También existe otra opción naftera con equipamiento intermedio.

La Ford Territory híbrida es más barata de mantener que la naftera.

La híbrida tiene un precio sugerido de $52.834.000, mientras que la Platinum cuesta $61.458.000 (también existen las versiones Sel y Titanium). Pero la diferencia de precio de compra no es el único dato que hay que mirar. En CABA, el costo mensual de uso puede cambiar considerablemente entre ambas.

Patente, la gran diferencia entre las dos Territory

La Ciudad de Buenos Aires mantiene un régimen de beneficios para vehículos híbridos de fábrica. Durante los primeros 24 meses de radicación, estos modelos tienen una exención total del impuesto a las patentes. Para 2026, además, el límite de valuación fiscal para acceder al beneficio fue elevado a $91.150.000, por lo que una Territory híbrida nueva queda dentro del esquema.

De esta manera, para una Territory Trend Híbrida 0km radicada en CABA, el cálculo de este primer período es de cero pesos.

La situación es diferente para la Territory Platinum con motor naftero. Tomando como referencia una valuación fiscal cercana a $55,5 millones para las versiones 0km de la Territory y aplicando el esquema vigente, la patente puede ubicarse entre los $2.7 y $2.9 millones al año, equivalente a unos $225.000 a $240.000 mensuales.

El importe definitivo depende de la valuación fiscal asignada al dominio y de la liquidación efectuada por AGIP.

Cuánto cuesta el seguro de la Ford Territory

El seguro es otro gasto importante, y no se puede evitar. Si bien hay un seguro solo por responsabilidad civil, en general se contrata uno más completo.

Como referencia de mercado, para una Ford Territory en CABA se encuentran cotizaciones de terceros completo desde aproximadamente $110.000 mensuales, aunque el precio puede cambiar según la aseguradora, edad del conductor, zona de residencia, suma asegurada y cobertura contratada.

En este caso, se encontró como promedio un un seguro de $130.000 para la Territory híbrida y $150.000 para la Platinum, debido a su mayor valor.

Consumo y gasto de combustible de Ford Territory

La información de consumos y equipamiento puede verificarse en la ficha técnica oficial de Ford Territory disponible en su sitio web.

Aquí vuelve a aparecer una diferencia a favor de la híbrida. La Territory Trend Híbrida combina un motor 1.5 turbo de 150 CV con un motor eléctrico de 218 CV y entrega 245 CV combinados y 545 Nm de torque. Su batería tiene una capacidad de 1,8 kWh y utiliza una transmisión híbrida 2DHT. Ford declara una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con un tanque de 60 litros.

La ficha técnica informa un consumo homologado de 5,7 litros cada 100 km en ciclo urbano y 4,9 litros cada 100 km en ciclo mixto.

Para un uso de 1.000 kilómetros mensuales, utilizando como referencia un consumo promedio de alrededor de 5,7 litros cada 100 km, se necesitan unos 57 litros de combustible.

Con una nafta súper de referencia de $2.089 por litro, el gasto mensual sería de aproximadamente $119.000 por mes.

La Platinum utiliza un motor 1.8 EcoBoost turbo de 185 CV y 320 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades. Para el cálculo se puede considerar un consumo real aproximado de alrededor de 7,5 litros cada 100 km en un uso mixto, lo que llevaría el gasto para 1.000 kilómetros a $157.000 por mes.

La diferencia es de $38.000 mensuales en combustible.

Precio del service oficial de Ford Territory

Hacer el service oficial es necesario para mantener la garantía del vehículo.

En este caso, para los 10.000 km, sale 460.000 pesos. Esto quiere decir que, al mes, se deben ahorrar $38.333 para cualquiera de los dos modelos.

Costo de cochera mensual para un SUV en CABA

Para quien vive en CABA, la cochera puede convertirse en uno de los principales gastos.

Los valores varían según el barrio. En septiembre de 2026, las cocheras se ubicaban entre $220.000 y $350.000 mensuales, aunque hay zonas más económicas.

Para este cálculo se toma una cochera de $200.000 mensuales como escenario de referencia.

Peajes, cuánto suma al presupuesto

Los peajes son otro gasto que muchas veces queda fuera de la cuenta inicial.

Para estimar el costo se tomó un uso de 20 días al mes y dos pasadas diarias, es decir, 40 pasadas mensuales.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el valor para vehículos livianos con TelePASE se ubica en torno a $3.074 en hora pico, lo que suma $122.960 al mes.

Cuánto cuesta mantener una Territory híbrida por mes

Con todos estos gastos, la cuenta para la versión híbrida queda aproximadamente de la siguiente manera:

Patente $0

Seguro $130.000

Combustible $119.000

Service: $38.333

Cochera $200.000

Peajes $123.000

Lavados: $40.000 (uno por mes)

Total mensual $650.333

En este escenario, mantener una Ford Territory Híbrida 0 km en CABA demanda más de $650.000 por mes, sin considerar reparaciones, financiación ni depreciación.

Cuánto cuesta mantener una Territory Platinum

La cuenta cambia considerablemente cuando se pasa a la versión tope de gama.

Patente $230.000

Seguro $150.000

Combustible $157.000

Service: $38.333

Cochera $200.000

Peajes $123.000

Lavado: $40.000 (uno por mes)

Total mensual $938.333.

Así, una Ford Territory Platinum puede demandar más de $930.000 por mes para un usuario de CABA que recorra unos 1.000 kilómetros mensuales, utilice cochera y pase diariamente por autopistas con peaje.

Casi $3,5 millones de diferencia al año

La diferencia entre mantener un Territory naftero frente a un híbrido es de casi $300.000 mensuales.

Esto significa que, en un período de 12 meses, el ahorro generado principalmente por la exención de patente de la híbrida y su menor consumo puede representar una suma considerable para el propietario, ya que es de 3,5 millones de pesos.

La explicación está en dos factores. Por un lado, la exención de patente durante los primeros 24 meses. Por otro, el menor consumo de combustible gracias al sistema híbrido.