Fue una declaración del presidente de Stellantis para América del Sur, Herlander Zola. A nivel loca, las fábricas están en proceso de inversión

El presidente para la región de Stellantis (grupo que reúne a Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, RAM, DS, Leapmotor) hizo una dura advertencia sobre el presente de las fábricas en Argentina, y no descartó la posibilidad de cerrar sus puertas en este conexto.

Herlander Zola realizó las declaraciones a medios brasileros, en medio del lanzamiento del Jeep Avenger, su producto más nuevo, que se fabrica en ese mercado.

Sus declaraciones impactaron en Argentina, ya que Stellantis tiene producción en El Palomar, con Citroën y Peugeot; y en Córdoba, con Fiat y RAM, en Ferreyra.

Además, a fin de año, se pondrá en marcha la producción de un nuevo motor, como parte de un proceso de inversión que ya anunció la compañía y que se completará con este proyecto.

Las preocupaciones de las automotrices tradicionales

El mercado automotor cambió para las marcas tradicionales, especialmente, por la llegada de las marcas chinas.

En este escenario, el ejecutivo, negó que los fabricantes de automóviles tradicionales hubieran subestimado o ignorado la fortaleza de la industria china, pero afirmó que las proyecciones sobre el crecimiento de estas marcas eran inexactas.

Zola menciona otros obstáculos y errores de juicio en el sector. Según él, durante la pandemia, los fabricantes de automóviles priorizaron los problemas logísticos, como la escasez de piezas y semiconductores, por encima del desarrollo técnico y la investigación.

También afirma que la industria automotriz occidental subcontrató y descentralizó parte de la cadena de producción, mientras que los fabricantes chinos hicieron lo contrario e internalizaron etapas que antes realizaban los proveedores.

"Los chinos demostraron que este camino era erróneo desde el punto de vista de la competitividad. Hoy en día, son capaces de alcanzar un nivel de competitividad mucho mayor mediante la integración vertical [de la producción]".

La reacción no es inmediata

Si bien reconoce los errores de los fabricantes de automóviles tradicionales, el presidente de Stellantis también criticó las condiciones competitivas y la falta de previsibilidad en este caso, en el mercado brasileño.

Según él, no existen normas que incentiven a los fabricantes de automóviles establecidos en el país a fomentar la cadena de producción nacional mediante la compra de componentes a proveedores brasileños, como neumáticos, amortiguadores, resortes, plásticos y acero, por ejemplo. Esto generaría costos más elevados que los de sus competidores extranjeros.

En Argentina, la falta de competitividad también es un problema que admiten las principales terminales, con una alta carga impositiva que les imposibilita enfrentar a mercados con mejores condiciones.

La producción de Stellantis en Argentina

Más allá de las declaraciones del responsable regional, Stellantis está produciendo en Argentina. En El Palomar, lo hace con el Peugeot 208 y 2008; mientras que en Córdoba, tiene el Fiat Cronos y las camioneta Fiat Titano y Ram Dakota.

La introducción de un motor en noviembre será el próximo paso de la automotriz, que por el momento, a nivel local, no dio señales de que este noticia se vaya a llevar adelante.