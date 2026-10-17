Cuál es el auto híbrido más barato del país en 2026

La oferta de 0km creció en el último año y muchos nuevos modelos tienen motores más eficientes. Este híbrido japonés es hoy el más accesible

El Suzuki Swift se convirtió en el auto con motorización híbrida más barato del mercado. Relanzado hace pocos meses con este nuevo propulsor, sale u$s22.400 o $ 34.160.000, con lo cual desplazó al MG3, que había estado en este puesto, hoy con un precio de u$s23.500 o 35.837.500 pesos.

El Swift es un auto conocido en el mercado local, pero su arribo con este motor, que le permite evitar el arancel extrazona (por el sistema de cupos que determinó el gobierno) lo posicionó en un segmento muy competitivo, algo que tampoco había sido tan común para la japonesa, que siempre tuvo vehículos más caros.

Hoy, el Swift se ofrece en dos versiones, el más accesibles que tiene caja manual, el GLX MT; y el full que tiene caja automática, el GLX CVT, con un precio de u$s24.400 o 37.210.000 pesos.

El nivel de equipamiento ofrece de base una propuesta completa, por lo cual es un gran rival de muchos hatch accesibles del mercado de marcas masivas.

Cómo es el motor del Suzuki Swift 2026

El nuevo hatch se destaca especialmente por el motor híbrido. Es un 1.2 L con 80 CV y 112 Nm. Consume aproximadamente 21.2 km/l en ciudad y 23.8 km/l en ruta. Está combinado con un sistema híbrido ligero SHVS de 12V con generador de arranque integrado (ISG) que funciona como generador y como motor eléctrico y una batería de iones litio autorecargable.

El nuevo Swift estrena un motor con tecnología híbrida que mejora el consumo

En seguridad, tiene frenos ventilados delanteros, discos traseros, ABS, EBD, BAS.Airbags frontales, laterales, cortina, sistema de asistencia en pendientes.Sensores, cámara retroceso, control de estabilidad y asistencia avanzada como frenado autónomo y advertencias de punto ciego.

Cómo está equipado el Suzuki Swift

Con 3.860 mm de largo, 1.735 mm de ancho, 1.520 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.450 mm, este hatch cuenta con una capacidad del tanque de combustible de 37 litros.

En diseño, el New Swift ha dado un paso más allá, con una apariencia más atrevida y aventurera, con su enfoque futurista e innovador.

El Suzuki Swift tiene un baúl pequeño, pero con espacio para 4 personas.

Las luces son led, con sistema de iluminación diurna DRL; los espejos retrovisores son color carrocería con señalizador LED; y la grilla frontal es con bisel cromado. Cuenta con llantas de aleación R15" bitono.

Por dentro, cuenta con un diseño que fusiona tecnología, confort y estilo, donde la cabina está orientada al conductor, con un grupo central y controles que están sutilmente inclinados hacia el conductor para garantizar la facilidad de uso.

Tiene detalles en negro con plata satinado y piano black que refuerzan la sensación de calidad.

Por dentro, los controles se orientan al conductor para un mejor manejo.

En el volante tiene controles integrados que permiten gestionar distintas funciones del vehículo de forma directa, sin soltar el volante, mejorando la seguridad y la comodidad durante la conducción.

La pantalla es digital de 9" que muestra información de consumo, autonomía y varios indicadores de advertencia, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico; volante regulable en altura forrado en cueroy puerto USB.