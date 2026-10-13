Tesla en Argentina: qué modelos pueden llegar y precios estimados

La empresa de Elon Musk avanza con su filial local y el plan para vender autos eléctricos. Los precios estimados y qué falta para la venta.

El mercado automotriz local se prepara para la llegada de uno de los jugadores más relevantes del segmento de vehículos eléctricos a nivel mundial. Tesla, la compañía fundada y liderada por Elon Musk, acelera sus planes operativos para desembarcar formalmente en la Argentina y comenzar con la comercialización de sus unidades.

El avance de la marca estadounidense coincide con una serie de cambios regulatorios impulsados por el Gobierno Nacional para favorecer la importación de nuevas tecnologías automotrices. No obstante, el desembarco definitivo abre interrogantes entre los consumidores respecto a la disponibilidad de stock, los modelos seleccionados para el mercado interno y el valor final que alcanzarán los vehículos en las concesionarias locales.

Paso a paso: cómo avanza la estructura operativa de Tesla en el país

La estrategia de la firma norteamericana dio su primer paso formal con la constitución de la sociedad Tesla Argentina S.R.L., una entidad habilitada no solo para la importación y venta de unidades, sino también para brindar servicios de mantenimiento, repuestos y desarrollo de infraestructura. En esa línea, la empresa designó a Joaquín Lizarralde como responsable comercial para Argentina y Uruguay, al tiempo que inició búsquedas de personal y mantuvo reuniones clave con autoridades nacionales.

A la par del armado ejecutivo, la compañía selló un acuerdo preliminar con la petrolera estatal YPF para desplegar una red estratégica de estaciones de carga rápida. Desde el aspecto regulatorio, el sector recibió un impulso con la firma del Decreto 1128/2026, que elevó de u$s16.000 a u$s35.000 el tope FOB para importar autos 100% eléctricos con arancel del 0%. El paso determinante para fijar fecha de venta será la asignación del cupo de importación 2027, el cual contempla un máximo de 50.000 unidades anuales para vehículos híbridos y eléctricos.

Los modelos que podrían llegar y precios comparados

Los autos Tesla Model 3 y Model Y son los que aparecen como los principales candidatos para marcar el desembarco de la empresa en el país, teniendo en cuenta su volumen de ventas global y su presencia en la región.

A continuación el detalle del costo de estos vehículos en otros mercados.

• Valores de referencia en Estados Unidos: el Model 3 inicia su gama en torno a los u$s36.990, mientras que el Model Y arranca en los u$s39.990.

• Precios de lista en Uruguay: en el mercado vecino los valores parten desde u$s32.990 para el Model 3 y u$s36.490 para el Model Y.