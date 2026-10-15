Un representante de motos y un grupo de concesionarias manejarán marca Nissan en Argentina

La automotriz japonesa, que dejó de fabricar en Córdoba hace unos meses, presentó a los nuevos socios como responsables de la marca en el país

El cambio de formato comercial de la operación de Nissan Argentina en Argentina avanzó un paso más este jueves, con la presentación en sociedad de los ejecutivos de los Grupos Simpa y Tagle, quienes se asociaron para hacerse cargo de la representación oficial de la marca japonesa en el mercado local.

Si bien todavía la toma de posesión de la comercialización no ocurrió, solo se debe a que todavía restan cumplirse determinados procesos legales de la operación y determinadas condiciones previas previstas en los contratos respectivos. El cambio de manos se concretará el 1 de diciembre próximo, según se informó este jueves.

Los dos grupos formarán una nueva compañía en la que habrá mayoría accionaria del Grupo Simpa en un 80% y una minoritaria del Grupo Tagle con el 20% restante.

La nueva empresa quedará a cargo de la gestión de la marca, el desarrollo de la oferta de productos y la distribución a través de la red de concesionarios. Una vez consolidado el nuevo esquema, la operación comercial de Nissan en Argentina quedará incorporada a Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad regional que administra más de 30 mercados de importadores en América Latina, entre ellos Chile y Perú, los dos países en los que se cambió el esquema del negocio en los últimos dos años, pasando de ser una filial de casa matriz a un importador oficial.

Los nuevos pasos de Nissan en Argentina

En el evento de formalización pública de este traspaso, participaron los voceros regionales, Guy Rodriguez, el presidente de Nissan América Latina Juan Manuel Hoyos, Presidente de NIBU, Ricardo Flamini, actual Presidente de Nissan Argentina, y Martín Schwartz y Gregorio Tagle, representantes del Grupo Simpa y el Grupo Tagle respectivamente.

"Lo que queremos es decirle a la gente que nada cambia, el portafolios de productos es el mismo, y los concesionarios seguirán siendo los mismos y estarán en el mismo lugar que estuvieron siempre", dijo Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina.

El ejecutivo confirmó que en los últimos días comenzó la producción de la partida de pickups Nissan Frontier para Argentina en la planta de Augascalientes, México, incluso a pesar de no tener todavía certeza de la renovación del acuerdo de complementación económica entre Argentina y México (ACE 55). "Confiamos en que eso sucederá pronto, de hecho, en estos días comenzará también la producción de Versa también para el mercado argentino", dijo Flammini.

Guy Rodriguez dijo que "este es un nuevo capítulo de la historia de Nissan en Argentina. Fue una decisión muy importante para seguir teniendo la presencia que queremos en el mercado", señaló.

Rodriguez explicó que la operación global de la marca está encuadrada dentro del programa RE:Nissan, que tiene tres claves esenciales de funcionamiento basadas en mejorar la eficiencia en la estructura de costos, redefinición de la estrategia de mercados y productos, y generar alianzas estratégicas. Parte de esa nueva estrategia fue concentrar toda la producción automotriz en la planta mexicana de Aguascalientes.

El ejecutivo dijo que hay un objetivo de la compañía en cada continente, siendo el de crecimiento y renovación de productos el de Latam. Para ello se renovará el 100% de la totalidad del portafolio, con nuevos Versa y Sentra entre los 6 modelos. Además habrá enfoque en las tres tecnologías de propulsión, térmica, híbrida e ePower. Esta región mantiene tres operaciones separadas, aunque relacionadas entre sí, la de México, la de Brasil y la de los importadores reunidos en NIBU, a la que se suma Argentina desde el 1 de diciembre.

Quién es Grupo Tagle y Simpa

Al momento de explicar las razones por las que durante más de un año se estudió y negoció el acuerdo con los Grupos Simpa y Tagle, Rodriguez destacó las dos fortalezas de los nuevos socios de Nissan, destacando que Simpa es una empresa de alcance regional con sólida experiencia en partnership con grandes marcas a nivel global, especializado en motocicletas como representante de más de 18 marcas.

Por su parte, Tagle es el mayor grupo de concesionarios de automóviles de Argentina, con ventas superiores a las 25.000 vehículos anuales, entre los cuales ya comercializa la marca Nissan desde 2024.

Juan Manuel Hoyos, presidente de NIBU, ejecutivo colombiano con más de 30 años en la industria automotriz, comentó que "NIBU tiene 36 mercados con 16 importadores diferentes. Recibimos autos desde 8 diferentes plantas de todo el mundo como Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Tailandia, Brasil, India y China", explicó.

Qué mercado tendrá Nissan en Argentina

En cuanto a las expectativas que tiene NIBU para el mercado argentino, Hoyos dijo que el objetivo de este primer año es de alcanzar un market Share de entre un 2,5% y un 3%.

Martín Schwartz, representante del Grupo Simpa confirmó que su compañía tomará el 80% del paquete accionario de la nueva estructura, siendo el dueño de los derechos de Nissan como accionista controlante, mientras que el Grupo Tagle quedará con un 20% como parte del Comité ejecutivo, destacando su rol relevante por su experiencia en el mercado automotor que Simpa no tiene por su especialización en motos.

"En un mercado lleno de importadores golondrina y empresarios oportunistas, nosotros tenemos seriedad, solidez y liderazgo local", sentenció Schwartz.

"Elegimos Nissan por nuestra visión de largo plazo. La industria automotriz requiere una inversión de mucho capital. Tuvimos muchos acercamientos de marcas de automóviles. Elegimos a Nissan porque es una marca de prestigio global, respaldada por activos estratégicos y ventajas competitivas diferenciales, con una posventa de calidad, productos de calidad y tiene una empresa de plan de ahorro, a la que respaldamos asegurando su continuidad total", agregó el empresario.

"Queremos que el cliente no se de cuenta que cambió el dueño de Nissan en Argentina", dijo Schwartz, quien es tercera generación de una empresa familiar líder además en el rubro del plástico, de bienes raíces y herramientas de uso personal, además de las motocicletas.