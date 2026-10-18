Morbidelli NZ250, la moto naked de media cilindrada para movilidad urbana

La marca italiana, representada por el Grupo La Emilia, desembarca en el mercado local con una opción que combina estética agresiva y tecnología

Morbidelli lanzó en la Argentina la nueva NZ250, una moto de 250 cc que se destaca por su estética naked, con estilo deportivo y ágil, con un precio de 5.990.000 pesos.

Representada por el Grupo La Emilia, la marca italiana apuesta a este modelo de media cilindrada. Tiene un peso reducido de 138 kg y frenos ABS de doble canal.

Con un diseño de líneas marcadas y una fuerte personalidad visual bautizada como Naked Z-Design, la nueva NZ250 busca captar la atención de un público joven y dinámico. Su silueta compacta, complementada por una quilla de motor y un asiento dividido, refuerza la estética que caracteriza a las motos de estilo descubierto.

Al respecto, Carlos Fernández, product Manager de Morbidelli, destacó el concepto detrás de este desarrollo: "Con la nueva NZ250 buscamos acercar una propuesta que combine la practicidad de una moto urbana con el diseño y las sensaciones de manejo propias del segmento naked. Es un modelo pensado para quienes valoran la agilidad y la facilidad de conducción, pero también buscan una moto con personalidad, buen equipamiento y una experiencia que vaya más allá de los traslados diarios".

Motorización y rendimiento de la nueva moto

Bajo su estética agresiva, la Morbidelli NZ250 esconde un conjunto mecánico impulsado por un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 249,4 cc, con distribución DOHC, refrigeración por aire asistida mediante radiador de aceite, y acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades.

Este bloque eroga una potencia máxima de 22 HP a 7.500 rpm, acompañado por un torque de 22 Nm a 6.000 rpm. Si se analiza este desempeño en conjunto con un peso en orden de marcha de apenas 138 kg, el resultado es una relación peso-potencia muy favorable que garantiza una respuesta ágil, aceleraciones vivaces y una notable facilidad de maniobra en entornos urbanos complejos.

La nueva naked tiene bajo peso, ideal para el uso urbano.

En términos estructurales y de seguridad, tiene una horquilla invertida en el tren delantero, mientras que en la parte posterior opera un monoamortiguador trasero regulable, una configuración pensada para absorber las irregularidades del asfalto urbano sin comprometer la estabilidad a mayores velocidades.

El conjunto rodante se completa con llantas de aleación de 17 pulgadas calzadas con neumáticos de perfil asfáltico, frenadas eficazmente mediante un sistema de freno a disco en ambas ruedas asistido por un sistema ABS de doble canal, garantizando detenciones firmes y controladas bajo cualquier condición climática.

Tecnología a bordo y conectividad

La modernidad de la NZ250 también se manifiesta en su dotación tecnológica.

Cuenta con un tablero digital de fácil lectura, sistema de iluminación Full LED en todo el perímetro, comandos retroiluminados para facilitar su uso nocturno y un indispensable cargador USB (puertos A y C), respondiendo a las demandas de conectividad de los motociclistas actuales.

Ficha Técnica Principal

Los detalles principales de esta moto son los siguientes:

Morbidelli NZ250

Motor Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC, 249,4 cc

Refrigeración Por aire con radiador de aceite

Potencia máxima 22 HP @ 7.500 rpm

Torque máximo 22 Nm @ 6.000 rpm

Transmisión Caja manual de 6 velocidades

Peso 138 kg

Suspensiones Horquilla delantera invertida / Monoamortiguador trasero regulable

Frenos A disco en ambas ruedas con ABS de doble canal

Rodado Llantas de aleación de 17 pulgadas

Equipamiento destacado Iluminación Full LED, tablero digital, comandos retroiluminados y puerto USB A+C

Crecimiento de las motos en Argentina

La venta de motos crece más de 40% en 2026, un mercado que continúa diversificándose y sumando propuesas que apuntan tanto a la funcionalidad diaria como a la experiencia recreativa.

Un motor de 250 cc es cómodo y ágil para uso urbano y salida a la ruta.

En este escenario, Morbidelli —histórica marca de origen italiano nacida en Pesaro de la mano del genio mecánico Giancarlo Morbidelli— amplía su portfolio en el país con el lanzamiento de la nueva NZ250.

El modelo, introducido localmente a través del Grupo La Emilia, llega para posicionarse dentro del competitivo segmento naked de media cilindrada, un nicho donde los usuarios priorizan la agilidad urbana sin resignar una estética moderna, componentes de calidad y sensaciones deportivas al conducir.

Esta filosofía se traduce en una moto pensada para sortear con soltura el tráfico cotidiano, pero que al mismo tiempo ofrece aptitudes dinámicas sumamente atractivas para escapadas de fin de semana o rutas sinuosas.

Con centros industriales emblemáticos en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) —de más de 70.000 m²— y una planta adicional en Exaltación de la Cruz, la empresa asegura un sólido respaldo de postventa y una extensa red de concesionarios en todo el país. De este modo, la Morbidelli NZ250 se consolida como una alternativa atractiva, respaldada por historia, industria y una propuesta de valor muy competitiva para el mercado argentino.