El grupo alcanzó las 1.500.000 unidades en Córdoba, donde fabrica tres modelos. Ya está todo listo para que arranque la producción de motores

El Polo Industrial Córdoba de Stellantis alcanzó 1.500.000 de unidades producidas y se prepara para inaugurar la nueva planta de motores, donde se invirtieron 385 millones de dólares.

Con casi tres décadas de historia, el complejo industrial del grupo que hoy reúne a las marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot, Citroën, DS y Leapmotor, reafirma su papel estratégico en la industria automotriz argentina, con el desarrollo de diferentes vehículos a nivel local.

De esta manera, tras alcanzar este hito, desde la compañía anticiparon que están listos para avanzar en la nueva línea de producción de motores Multijet 2.2, tanto para modelos hechos en Argentina como para exportación. En el mismo lugar se fabrican Fiat Titano y la Ram Dakota, además del Fiat Cronos.

Con esta confirmación, la empresa busca alejar la incertidumbre tras las recientes declaraciones del CEO sobre el cierre de plantas en la región.

Qué autos se fabricaron en Córdoba

La historia del Polo Industrial Ferreyra comenzó en 1995, cuando un equipo de ingenieros argentinos viajó a Italia para capacitarse en los procesos productivos más avanzados de Fiat. Tan sólo 18 meses después, y tras una inversión inicial de u$s600 millones, se inauguraba oficialmente la planta: el 20 de diciembre de 1996.

La producción comenzó con los modelos Fiat Palio y Fiat Siena, alcanzando una capacidad de 120.000 vehículos anuales hacia finales de los años noventa. Posteriormente, sucesivas inversiones permitieron ampliar y modernizar las operaciones: u$s80 millones en 2007 para elevar la capacidad a 200.000 unidades al año, u$s110 millones en 2012 para la incorporación de nuevas plataformas productivas y u$s500 millones en 2017 para el desarrollo industrial del Fiat Cronos.

Este sedán chico fue uno de los más destacados de esta trayectoria, producido exclusivamente en Córdoba para distintos mercados de América Latina.

Desde su inicio de fabricación en 2018, el modelo se convirtió en uno de los vehículos más exitosos de la industria nacional, superando las 500.000 unidades producidas y consolidándose durante varios años como el automóvil de pasajeros más vendido de Argentina.

Inversión de Stellantis en Córdoba: la producción de Fiat Titano, Ram y nuevos motores

Más recientemente, el Polo Industrial Ferreyra inició una profunda transformación para convertirse en un impulsada por una inversión de u$s385 millones. Esta nueva etapa incorporó la producción de vehículos como Fiat Titano y RAM Dakota, además del desarrollo de una nueva planta de motores, fortaleciendo el perfil exportador y la competitividad de la operación argentina dentro de Stellantis Sudamérica.

Fiat Titano se produce en la planta de Córdoba.

"Alcanzar la unidad número 1.500.000 es un orgullo para todos los que formamos parte Stellantis, y es un nuevo impulso para la historia del Polo Industrial Ferreyra. Este hito refleja el talento de nuestra gente, la confianza de nuestros clientes y el compromiso permanente que tenemos con la industria argentina, la innovación y el desarrollo de Córdoba como un polo productivo estratégico para la región", expresó Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina.

A lo largo de casi tres décadas, millones de horas de trabajo, miles de colaboradores y una extensa red de proveedores contribuyeron a transformar a Ferreyra en un símbolo de la capacidad industrial argentina. Hoy, el complejo continúa evolucionando con nuevas tecnologías, procesos de manufactura avanzados y proyectos orientados a potenciar su competitividad global.

Con 1.500.000 vehículos producidos, Stellantis reafirma su compromiso con Argentina y con Córdoba, proyectando una nueva etapa de crecimiento sustentada en la innovación, la eficiencia industrial y una fuerte vocación exportadora.