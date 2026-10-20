Mercedes -Benz Camiones y Buses exhibe sus camiones en AOG Patagonia 2026

La compañía exhibe el Arocs 4848 K/45 y el Actros 2651 S/36 Pack Off -Road junto a soluciones diseñadas para el crecimiento de la industria

Mercedes -Benz Camiones y Buses participa en una nueva edición de Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia), uno de los principales encuentros de la industria hidrocarburífera de la región.

En un espacio de 140 m², la marca de la estrella exhibe dos camiones pesados , Arocs y Actros, configuraciones especialmente equipadas para responder a los desafíos operativos de los sectores de petróleo y gas.

Los modelos exhibidos fueron seleccionados por su capacidad para desenvolverse en algunos de los entornos más desafiantes de la actividad energética.

"En Mercedes -Benz Camiones y Buses entendemos que cada ope ración tiene desafíos específicos. Por eso trabajamos junto a nuestros clientes con una propuesta integral que combina productos, servicios y el respaldo de una red preparada para estar cerca cuando más se la necesita. Estar presentes en AOG Patagonia nos permite seguir fortaleciendo el vínculo con una industria q ue demanda eficiencia, disponibilidad y acompañamiento en cada etapa de su actividad ", destacó Roberto Faist , gerente de Producto y Marketing de Mercedes -Benz Camiones .

Soluciones pensadas para operaciones de alta exigencia

Diseñado para aplicaciones fuera de ruta y movimiento de materiales, el Arocs 4848 K/45 con caja volcadora Baco y carrocería roquera está equipado con un motor Mercedes -Benz OM 460 LA de 476 CV y 2.300 Nm de torque, asociado a una transmisión automatizada MB G 340 PowerShift 3 de 12 velocidades. Con configuración 8x4 y una ca pacidad de tracción de hasta 120 toneladas, combina robustez estructural, elevada capacidad de carga y desempeño en terrenos complejos, posicionándose como una solución ideal para operaciones de máxima exigencia.

Actros, lo mejor en el segmento de carga pesada

La exhibición se completa con el Actros 2651 S/36 equipado con Pack Off Road, una configuración especialmente preparada para operaciones vinculadas al sector energético. Impulsado por un motor Mercedes -Benz OM 460 LA de 510 CV y 2.400 Nm de torque, incorpora una transmisión automatizada MB G 340 PowerShift 3 y una configuración 6x4 con capacidad de tracción de hasta 120 toneladas. Además, suma protecciones y refuerzos específicos para enfrentar caminos no asfaltados y zonas de acceso complejo, combinando eficiencia en el transporte pesado, seguridad y confiabilidad.

Visión 360° al servicio del cliente

La presencia de Mercedes -Benz Camiones y Buses en AOG Patagonia se complementa con su visión 360°, que abarca financiamiento, servicios de posventa, contratos de mantenimiento, conectividad, repuestos genuinos y remanufacturados, además del respaldo de una red de concesionarios presente en más de 40 puntos de atención en todo el país.

En el stand, la compañía participa junto a Taraborelli, concesionario oficial de la marca, cuyos asesores brindan información comercial y atención personalizada a los visitantes durante toda la exposición.

Asimismo, Mercedes -Benz Financiera, líder en financiación de camiones Mercedes -Benz, participa del event o presentando su amplia propuesta de soluciones financieras para la adquisición de camiones y servicios asociados, destacándose especialmente sus alternativas de financiación prendaria y leasing, diseñadas para facilitar el acceso a unidades nuevas con condiciones competitivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Complementando esta oferta, también se presenta MyCredit, la plataforma digital que permite obtener una preaprobación de manera ágil, simple y eficiente.