Cuáles son los autos más buscados por los delincuentes para robar

Los hechos delictivos preocupan cada vez más a los usuarios particulares. Y la mayoría de los hechos ocurren los días de semana

El robo de autos particulares volvió a ser el tipo de vehículo preferido por los delincuentes, alcanzando el 73,58% de los casos, según el indicador de robo de Ituran, empresa especializada en tecnología aplicada a la localización, asistencia y recupero de vehículos.

El informe, con datos correspondientes al mes de septiembre, tomados en CABA y GBA, determinó que los hechos crecieron un 13,44% en relación con agosto. Les siguieron las pick-ups 4x4, con el 16,98%, y las motos, que representaron el 7,55%. Por su parte, los utilitarios concentraron el 1,89% de los hechos.

En lo que respecta a las modalidades, los robos a mano armada representaron el 61,22% de los casos, mientras que el hurto concentró el 38,78%.

La vía pública continuó siendo el principal escenario del delito, tanto en los robos a mano armada como en los hurtos. Sin embargo, se destacó el crecimiento de los casos ocurridos en garages en el caso de hurto, que alcanzaron el 21,05% en septiembre, frente al 6,45% registrado el mes anterior.

Preocupación por robos que aumentan

"Los cambios en las modalidades del delito muestran la importancia de sostener las medidas de prevención en distintos ámbitos, incluso en aquellos que suelen percibirse como más seguros. Es fundamental que los usuarios estén atentos a su entorno, sean conscientes de estos temas y de situaciones de puedan poner en peligro su seguridad", aseguró Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

Los horarios también marcaron diferencias en la distribución de los hechos. La franja de 06 a 12 horas concentró el 28,57% de los casos, posicionándose como la de mayor incidencia durante septiembre. Le siguieron los períodos de 18 a 24 horas, con el 26,53%, y de 12 a 18 horas, con el 24,49%. Por su parte, la madrugada, entre las 00 y las 06 horas, representó el 20,41% de los hechos.

En cuanto a la distribución geográfica, el Oeste volvió a encabezar el indicador, con el 44,90% de los casos, frente al 36,11% registrado en agosto. La Zona Sur se ubicó en segundo lugar, con el 38,78%, mientras que Capital Federal concentró el 12,24% de los hechos. Por último, la Zona Norte representó el 4,08% del total.

Qué días hay más robos a vehículos

Entre los días de la semana, el martes, el jueves y el viernes compartieron el primer lugar, con el 18,37% de los hechos cada uno. Les siguieron el lunes y el sábado, con el 16,33% cada uno. El miércoles concentró el 8,16% de los casos, mientras que el domingo registró la menor participación, con el 4,08%.

Respecto a la cantidad de delincuentes involucrados, los robos perpetrados por dos personas fueron los más frecuentes, con el 33,33% de los casos. Les siguieron los grupos de tres integrantes, con el 22,22%, y los de cuatro, con el 18,52%. Los hechos perpetrados por una sola persona representaron el 11,11%, mientras que los grupos de cinco delincuentes concentraron el 7,41%. Por último, los casos con seis y diez delincuentes representaron el 3,70% cada uno.

"Los robos cometidos por dos personas son los más usuales en la actualidad, y conocer cómo actúan los delincuentes es clave para tomar los recaudos correspondientes. Por eso, mes a mes analizamos estos datos desde Ituran: nos permiten anticiparnos a los cambios en las modalidades del delito y seguir mejorando la protección que brindamos a nuestros clientes", sostuvo Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.