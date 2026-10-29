Automotrices cierran el mes con grandes descuentos en autos 0km

La baja en las ventas de 0km obliga a realizar diferentes acciones comerciales. A las marcas tradicionales se suman las automotrices chinas

Las promociones, descuentos, y financiamiento en las ventas de 0km se volvieron un commodity en la industria, y cada vez son más las automotrices que recurren a este tipo de acciones para incentivar a los clientes.

Ahora, antes de cerrar octubre, la necesidad de alcanzar objetivos obligó a muchas marcas a redoblar la apuesta, e incluso las marcas chinas, que son las únicas que crecen en el mercado, salieron a promocionar algunos modelos a fin de cerrar octubre con los números que exigen las casas matrices.

La primera que impulsó un fin de semana de promociones fue BYD, que la semana pasada puso al ATTO2 como uno de los modelos más beneficiados por los descuentos: pasó de u$s33.990 a u$s31.990. Además, en puntos de venta como BYD Simone, uno de los concecionarios mejor posicionados de la marca ubicado en La Plata, se ofrecen diferentes planes de financiamiento.

Otra marca que lanzó diferentes opciones de bonificación es Chery, que bajó el Tiggo 7 Pro de u$s32.500 a u$s29.500. Otro de los modelos alcanzados es el Tiggo 4 CSH, equipado con un sistema de propulsión híbrido. Su precio pasó de u$s32.500 a u$s31.000.

Promociones y tasa 0%: las ofertas destacadas de Volkswagen, Renault y Chevrolet

En el caso de Volkswagen extendió la Semana de los 0km que incluye planes de financiamiento hasta 24 cuotas con tasa 0%. La misma permite financiar un alto porcentaje de los 0km de la gama en cuotas y hacerlo sin interés.

Desde el Polo hasta Amarok son parte de la propuesta.

En Renault, el Kardian se puede financiar en 30 meses con tasa 0. El monto de financiación es de 15 millones de pesos. En el caso de Boreal, se pueden financiar $27 millones en 18 cuotas sin interés.

El Kardian se puede comprar en cuotas sin interés.

En el caso de Chevrolet también hay diferentes propuestas. Una de ellas por la Captiva híbrida, con financiación en 18 cuotas a tasa 0 por ciento.

Por qué cayeron las ventas de 0km y qué esperan las automotrices

Las acciones de las marcas vienen de la mano de un año flojo para las automotrices. Los planes cambiaron, se achicaron los proyectos de producción y también las perspectivas de patentamiento.

Para 2027 se siguen achicando los márgenes, y se espera que las ventas sean menores, con menos de 500.000 unidades.

La llegada de nuevos competidores hizo que el mercado se divida en más jugadores y es más difícil competir. A esto se sumó un escenario de incertidumbre, donde muchos clientes ya tomaron la decisión de compra, y otros esperan para ver si llegan nuevos jugadores o bien, qué pasará en el país en víspera de elecciones.

En términos de producción, la falta de competitividad también golpea a las automotrices y puede impactar en los planes para 2027.