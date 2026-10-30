Scania presentó un bus que reduce más del 8% el consumo de combustible

El nuevo Bus Super completa la evolución que arrancó en 2023. Cambió caja y motor, y acompana al cliente en la búsqueda de una mejor rentabilidad

Scania concretó el lanzamiento más importante del año en la Argentina. Se trata de la nueva generación Super de buses, una evolución del tren de potencia de las unidades que fue desarrollada para mejorar la eficiencia y rentabilidad en el transporte de pasajeros.

La nueva tecnología combina motor, transmisión, ejes y sistemas auxiliares y permite alcanzar desde un 8% de ahorro de combustible respecto de la línea anterior, convirtiéndose en el bus más eficiente de la historia de la marca.

Este desarrollo está disponible en tres configuraciones, 420 hp, 460 hp y 15 m, y se puede alcanzar una vida útil de hasta 2 millones de kilómetros.

"En un mercado con costos ajustados, Scania lanza los nuevos buses que implica reducir el consumo de combustible desde el 8% en relación con la generación anterior", dijo durante la presentación Daniel Cupeiro, director comercial de Buses y Motores de Scania Argentina. "Buscamos ofrecer una solución que combine eficiencia, disponibilidad y previsibilidad durante toda la vida útil del vehículo, respaldada por nuestra red de servicios, mantenimiento y conectividad, y acompañada por las soluciones de financiación de Scania Credit para facilitar el acceso de nuestros clientes a esta nueva tecnología", agregó.

Cómo son los nuevos buses Scania

Los motores Scania Super son de 13 litros, y las alternativas de 420 y 460 hp están disponibles de acuerdo con las aplicaciones del vehículo.

Además, el de mayor potencia se puede configurar con una carrocería de 15 metros adaptada para trabajos extremos, como la minería.

El nuevo motor 13 litros Super es una plataforma que reeemplaza al 450 y tiene muchos beneficios, ya que no solo reduce el consumo de combustible y el impacto ambiental, sino que logra el 50% de eficiencia térmica. Además, un dato importante para la industria argentina, es que la caja del nuevo modelo se desarrolla íntegramente en Tucumán, desde donde se exporta a otros mercados.

La evolución de Super alcanza al conjunto del tren de potencia. De esta manera, además del motor, se suma la nueva transmisión Scania G25CM con 14 velocidades, desarrollada para reducir las revoluciones del motor a velocidad crucero y contribuir a una mayor eficiencia de combustible.

Scania lanzó el nuevo bus con motor Super, que consume menos combustible

Por último, se agregaron los nuevos diferenciales R756 y R716, más livianos y eficientes que su antecesor, y la unidad de optimización de combustible FOU (Fuel Optimisation Unit).

La propuesta contempla configuraciones 4x2, 6x2 y 6x2*4 y suma una evolución de los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, con tecnologías como frenado de emergencia avanzado con detección de peatones, control de crucero adaptativo, sensores de punto ciego y alerta frontal de peatones y ciclistas, entre otras funciones.

Cómo son los servicios Scania

El lanzamiento se complementa con el ecosistema de servicios de Scania en Argentina. La compañía cuenta con 50 puntos de servicio a lo largo y ancho del país, entre 28 puntos de servicio y 22 CWS (Customer Workshop Services), talleres instalados en las operaciones de los clientes; un 97% de disponibilidad de repuestos; y acuerdos de reparación y mantenimiento CORE, PLUS y FULL.

A través de los Servicios Conectados, además, es posible monitorear el rendimiento y estado de las unidades y utilizar los datos para optimizar la gestión de la flota y la planificación del mantenimiento.

Además, para el lanzamiento, Scania ofrece condiciones comerciales especiales que incluyen financiación de hasta el 80% a través de Scania Credit, con alternativas de 12 meses a tasa 0% o 24 meses a tasa 8%, junto con acuerdos de mantenimiento adaptados a las características de cada operación.

"Este lanzamiento tiene un significado especial porque llega en el año en que Scania cumple 50 años en Argentina. Durante estas cinco décadas construimos una presencia que combina operación industrial, una red federal de servicios, conocimiento técnico y una relación de largo plazo con nuestros clientes. Super refleja esa misma visión: incorporar innovación global y ponerla al servicio de un transporte cada vez más eficiente y sustentable, acompañando la transición con soluciones adecuadas para cada operación", afirmó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.