Lanzan créditos de hasta $50 millones para que comprar autos fabricados en el país

El lanzamiento de nuevos créditos facilita el acceso a unidades nuevas mediante financiación atractiva en medio de un contexto económico adverso

El Gobierno prepara una nueva línea de créditos para impulsar la compra de autos 0Km fabricados en Argentina. El programa se canalizará a través del Banco Nación y permitirá préstamos de hasta $50 millones para adquirir vehículos de producción nacional.

La iniciativa apunta a reactivar las ventas del sector automotriz en un contexto de menor dinamismo del mercado interno. Fuentes oficiales y del sector privado confirmaron que la propuesta está en preparación, aunque todavía faltan definir aspectos centrales como las tasas de interés y los plazos de financiamiento.

El objetivo es facilitar el acceso al crédito para la compra de vehículos en un momento en que el mercado intenta recuperar demanda, y al mismo tiempo dar soporte a las terminales que producen en el país.

Los requisitos definitivos, los mecanismos de solicitud y las condiciones de otorgamiento se conocerán con la presentación oficial del programa. La entidad bancaria informará los detalles operativos una vez que el esquema esté listo para lanzarse.

Quiénes podrán acceder a los créditos y bajo qué condiciones

El plan estará dirigido a particulares que quieran comprar vehículos fabricados en el país. La herramienta será un préstamo personal del Banco Nación de hasta $50 millones por operación.

La tasa de interés será fija, lo que permitiría mantener estable el costo financiero pactado durante toda la vida del préstamo. Sin embargo, el valor final de las cuotas y el costo total dependerán de las condiciones definitivas que informe la entidad bancaria.

El programa no contempla restricciones por marca o modelo, siempre que el vehículo sea de producción nacional. La idea es ampliar las alternativas de financiamiento para quienes no acceden a créditos prendarios tradicionales o buscan condiciones más accesibles de financiamiento.

El esquema estará disponible a través de las sucursales del Banco Nación en todo el país. Los interesados deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que establezca la entidad para préstamos personales de este tipo.

Cómo funciona el mecanismo financiero detrás del programa

La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiamiento no solo para los compradores, sino también para las terminales automotrices. Para eso, el Gobierno prevé un acuerdo entre el Banco Nación y los fabricantes de vehículos que producen en la Argentina.

El mecanismo contemplaría que el Tesoro aporte fondos al Banco Nación, y a partir de esos recursos, la entidad canalice financiamiento hacia las automotrices y sus compañías financieras, de manera que las terminales tengan más capacidad para ofrecer crédito a sus clientes.

Este esquema permitiría un doble impulso al sector: por un lado, créditos directos a particulares; por otro, mayor liquidez para las compañías financieras de las automotrices. Así, las terminales podrían sostener o ampliar sus propios planes de financiamiento.

El Tesoro Nacional sería la fuente de los recursos, que luego fluirían hacia el Banco Nación. Desde ahí, el dinero llegaría tanto a préstamos personales como a líneas de financiamiento para las automotrices y sus unidades de crédito.

Por qué el Gobierno lanza este programa ahora

La nueva línea de financiamiento llega en un contexto de menor dinamismo del mercado automotriz interno. Las ventas de vehículos 0Km vienen mostrando una desaceleración, y tanto las terminales como los concesionarios buscan herramientas para sostener la actividad.

El acceso al crédito es uno de los factores clave que pueden impulsar la actividad económica, especialmente en rubros de alto valor como la compra de vehículos. Sin financiamiento, muchos potenciales compradores quedan fuera del mercado.

La iniciativa también busca apuntalar a las terminales que fabrican en el país. El Gobierno intenta impulsar la actividad industrial y mejorar las condiciones de competitividad de las plantas locales, en un momento en que el sector enfrenta desafíos de costos y escala.

La información se conoce en una semana clave para la relación del Gobierno con la industria: este martes se realizará la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), con la participación de funcionarios nacionales y representantes del sector empresario.

El programa de créditos del Banco Nación se suma a otras iniciativas oficiales para reactivar sectores productivos. El Gobierno busca sostener la actividad fabril en un contexto de transición económica, y el financiamiento automotriz es una de las herramientas elegidas para lograrlo.