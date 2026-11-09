Toyota estrena la nueva Hilux con el Papamóvil con estos detalles exclusivos

La automotriz donó la camioneta que traslada al papa León XIV en un su visita al país. Y lo hace con la nueva generación del modelo hecho nacional

Toyota adaptó y donó dos Hilux para la visita de León XIV en Buenos Aires y Córdoba. Además, la compañía tiene un rol activo en la movilidad y soporte logístico de este hito histórico: se utilizarán más de 20 vehículos Toyota durante la visita.

La adaptación de las Hilux se realizó junto a Vallé Equipamientos, una compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón. Furlong, uno de los socios estratégicos de Toyota en su cadena logística, estuvo a cargo del traslado de las unidades. El concesionario Kansai desempeñó un papel clave en el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, y brindará soporte logístico durante las actividades en Buenos Aires.

El Papamóvil fue diseñado especialmente para permitir y facilitar la cercanía del Papa León XIV con la comunidad.

Para Toyota, es un motivo de especial orgullo que la Hilux haya sido elegida para esta misión. Hilux es el vehículo más fabricado de la historia de la industria automotriz argentina y un exponente del potencial de nuestra cadena de valor.

Cómo se hizo el Papamóvil

El proyecto arrancó en julio, cuando se enviaron las especificaciones técnicas, y en agosto se envió la propuesta de desarrollo. La conversión se completó en 7 semanas.

En cuanto tomó conocimiento de la probable visita del Papa a la Argentina, Toyota se puso a disposición para colaborar con la movilidad.

Post visita, los vehículos serán donados a la Santa Sede.

Toyota tiene la tarea de guardar, preservar y mantener los vehículos para eventuales usos solicitados por la Iglesia. No descartamos poder exhibirlos al público dentro de nuestras actividades.

Cadena de valor

Vallé Equipamientos: Realizó la adaptación de las Hilux. Compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón.

Furlong: Uno de los socios estratégicos de Toyota en su cadena logística, estuvo a cargo del traslado de las unidades.

Detalles del Papamóvil diseñado por Toyota.

Concesionario Kansai: Desempeñó un papel clave en el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, y brindará soporte logístico durante las actividades en Buenos Aires.

Ficha técnica del Papamóvil

Modelo base Hilux: Configuración especial de cabina abierta para optimizar el contacto con la parte trasera; Transmisión Automática Tracción 4x4; Peso del vehículo Con la conversión y siete ocupantes, el peso estimado es de 2.935 kg; Neumáticos 265/60/18

La nueva Hilux se diseñó como Papamóvil para este hecho histórico.

Acceso al sector papal Mediante escalera eléctrica trasera y asideros integrados.

Dimensiones:

5,50 m Largo total

2,10 m Ancho total

3,10 m Alto total

3.085 mm Distancia entre ejes

Características destacadas:

Cúpula de policarbonato transparente con diseño curvo que permite la visibilidad del Santo Padre; Iluminación LED incorporada en el interior de la cúpula; Estructura evaluada mediante análisis de elementos finitos y verificaciones funcionales; El vehículo no está blindado. Los materiales utilizados responden a los requerimientos específicos del Vaticano.

La camioneta tiene una escalera posterior para que suba el Papa.

Sector papal (configuración interior)

Un asiento principal y dos asientos auxiliares revestidos en eco-cuero blanco.

â Un asiento central destinado al Santo Padre.

â Dos asientos auxiliares.

â Piso revestido en tapizmel rojo.

â Barandas de seguridad.

â Revestimientos interiores conformados en ABS, desarrollados para garantizar una terminación uniforme, de alta calidad estética y adecuada resistencia para el uso previsto.

â Zona de circulación diseñada para facilitar el acceso y el desplazamiento.

â La condición de diseño contempla hasta siete ocupantes, dos en el habitáculo delantero y cinco en el sector trasero, conforme al requerimiento del Vaticano.

Accesibilidad

â Escalera eléctrica trasera con apertura y cierre mediante pulsadores.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota, haciendo entrega de las unidades.

â Plataformas laterales traseras.

â Barandas para facilitar el acceso.

â Piso adaptado para una circulación segura.

â Pisaderas traseras diseñadas para soportar una carga vertical de 200 kg.

Suspensión

â Desarrollada para soportar la condición de carga solicitada y mantener una adecuada altura, confort y respuesta dinámica.

Elementos protocolares de diseño

â Banderines del Vaticano, con mástiles y soportes específicamente desarrollados para su correcta instalación en el vehículo.

â Escudo papal en ambos laterales.

â Patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano.

â Color: blanco, tradicionalmente asociado con los vehículos papales.