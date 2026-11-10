Desde noviembre los valores de las infracciones subieron y el descuento en el pago voluntario permite reducir considerablemente los montos

La UF rige hasta dic. Algunas multas tienen pago voluntario con 50% de descuento.

Las multas de tránsito en provincia de Buenos Aires tienen nuevos valores desde el 1° de noviembre. El Ministerio de Transporte bonaerense actualizó la Unidad Fija (UF) que se usa para calcular las sanciones. Ahora vale $2.340.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 6/2026. Estará vigente durante noviembre y diciembre de este año.

Alcanza a infracciones como exceso de velocidad, circular sin seguro, cruzar un semáforo en rojo y conducir sin licencia. Los montos finales dependen de la gravedad de cada falta, pero las sanciones más severas superan los $2 millones en su tope máximo.

El subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Gabriel Feijoo, firmó la resolución el 30 de octubre. Estableció ese valor de referencia para el último bimestre del año.

Los importes de cada multa surgen de aplicar ese monto a los rangos de unidades fijas que figuran en el Anexo V del Decreto 532/2009. Esa norma reglamenta la Ley de Tránsito provincial.

Cómo se calcula el valor de las multas en Buenos Aires

El sistema bonaerense vincula el valor de las multas al precio de un litro de nafta de mayor octanaje. Toma como referencia la información del Automóvil Club Argentino (ACA) sede La Plata.

De esta manera, las sanciones no tienen un importe único, sino que varían según la infracción cometida y los límites mínimos y máximos que establece la normativa vigente.

Cada tipo de falta tiene asignado un rango de unidades fijas. El inspector o la autoridad de aplicación determina el monto exacto dentro de esos parámetros.

Las infracciones graves que pueden costar hasta $2.340.000

Circular sin seguro vigente es una de las faltas más pesadas. Genera multas de entre $702.000 y $2.340.000.

Cruzar un semáforo en rojo tiene el mismo rango de sanción. También conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

El exceso de velocidad puede costar entre $351.000 y $2.340.000. El monto varía según cuántos kilómetros por hora se haya superado el límite permitido.

Otras infracciones graves dentro de ese rango máximo incluyen circular sin las patentes correspondientes y negarse a realizar una prueba de alcoholemia. Esta última tiene un piso más alto: arranca en $1.170.000.

Qué multas tienen valores más bajos

No todas las sanciones alcanzan montos millonarios. Algunas infracciones consideradas leves arrancan en $117.000.

Circular con la licencia vencida dentro de los seis meses posteriores al vencimiento tiene multas de entre $117.000 y $234.000. El mismo rango aplica para no portar la licencia estando habilitado.

No llevar el comprobante del seguro (teniéndolo vigente) también entra en esa categoría. Lo mismo que circular sin una de las chapas patente o llevarla fuera del lugar reglamentario.

El listado completo de infracciones con sus rangos, calculados con la UF de $2.340, incluye:

Exceso de velocidad: de $351.000 a $2.340.000

Cruzar un semáforo en rojo o no respetar una barrera ferroviaria: de $702.000 a $2.340.000

Conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente: de $702.000 a $2.340.000

Circular con la licencia vencida dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento: de $117.000 a $234.000

No portar la licencia de conducir, estando habilitado: de $117.000 a $234.000

Circular sin cobertura de seguro vigente: de $702.000 a $2.340.000

No llevar el comprobante del seguro: de $117.000 a $234.000

Circular sin las patentes correspondientes: de $702.000 a $2.340.000

Circular sin una de las chapas patente o llevarla fuera del lugar reglamentario: de $117.000 a $234.000

No utilizar el cinturón de seguridad: de $117.000 a $234.000

Circular en moto sin casco reglamentario: de $117.000 a $234.000

No llevar matafuegos o balizas reglamentarias: de $117.000 a $234.000

No respetar las prioridades de paso: de $117.000 a $234.000

Adelantarse por la derecha fuera de los casos permitidos: de $117.000 a $234.000

Incumplir las reglas generales de estacionamiento: de $117.000 a $234.000

Incumplir determinadas prohibiciones especiales de estacionamiento: de $702.000 a $2.340.000

No respetar las reglas sobre el uso de luces: de $702.000 a $2.340.000

Negarse a realizar una prueba de alcoholemia: de $1.170.000 a $2.808.000

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren las condiciones psicofísicas: de $702.000 a $2.340.000

No cumplir las obligaciones legales después de participar en un accidente: de $702.000 a $2.340.000

Los valores corresponden a los rangos previstos en el Anexo V del Decreto 532/2009. Por lo tanto, el monto definitivo de una sanción puede variar dentro de esos límites.

No necesariamente equivale al máximo establecido. Depende de las circunstancias de cada caso.

El beneficio del pago voluntario que reduce las multas a la mitad

El régimen provincial contempla un beneficio para determinadas infracciones. Algunas actas llegan notificadas con opción de pago voluntario.

Según el artículo 33 de la reglamentación, en esos casos se toma el importe mínimo de unidades fijas correspondiente a la falta y se aplica una reducción del 50%.

Eso significa que una multa con rango de $117.000 a $234.000 puede pagarse en $58.500. Siempre que el conductor acepte la infracción y abone dentro del plazo establecido.

No todas las infracciones tienen esta opción. El sistema de pago voluntario aplica principalmente a faltas menores detectadas por cámaras o controles rutinarios.

Con esta actualización, cada Unidad Fija se mantendrá en $2.340 hasta el 31 de diciembre de 2026. Los conductores bonaerenses deberán considerar los nuevos importes para las infracciones alcanzadas por el régimen provincial.