Al escándalo por la confesión del CEO de Nvidia sobre su vínculo con una supuesta espía china, se suman las denuncias con respecto a los autos

La historia parece salida de una película de espionaje. Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, la compañía que se convirtió en una pieza central de la revolución de la inteligencia artificial, reconoció una relación extramatrimonial con una empresaria china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía de Pekín. El episodio derivó en una investigación independiente de la empresa para determinar si el ejecutivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La mujer fue identificada por medios internacionales como Alice Huang, también conocida como Huang Le, exdirectiva de Megaspeed International, una compañía de Singapur vinculada al negocio de centros de datos y a la compra de procesadores avanzados de Nvidia. Según las investigaciones publicadas por The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que transmitía información a China y que su objetivo podía incluir influir sobre las ventas de chips al mercado chino.

Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas. Nvidia anunció una investigación independiente, aunque sostuvo que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense. China rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas.

El caso volvió a poner en primer plano una preocupación que trasciende a la industria de los semiconductores: hasta qué punto China puede utilizar la tecnología comercial para obtener información estratégica. Y en ese escenario aparece un protagonista inesperado: el automóvil eléctrico.

Los vehículos dejaron de ser simples medios de transporte. Incorporan cámaras exteriores e interiores, micrófonos, GPS, conexiones permanentes a internet, sensores de proximidad y sistemas de asistencia a la conducción. Toda esa información puede ser procesada, almacenada y transmitida a servidores remotos. La preocupación de los gobiernos occidentales es que, si esos sistemas están bajo control de empresas sujetas a la legislación china, puedan convertirse en una herramienta de recopilación de inteligencia.

Por qué Estados Unidos teme el espionaje a través de los autos eléctricos

La preocupación no se limita a una hipótesis periodística. En febrero de 2024, el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación sobre los riesgos de seguridad nacional asociados a los vehículos conectados fabricados en China. La administración de Joe Biden advirtió que estos automóviles podían recopilar información sensible sobre conductores, pasajeros, recorridos e infraestructura. Las cámaras y los sensores también podrían registrar instalaciones estratégicas, movimientos de vehículos oficiales, accesos a edificios públicos y características de instalaciones militares.

El argumento central es que un vehículo conectado funciona como una computadora móvil que circula permanentemente por espacios públicos y privados. A diferencia de una cámara de vigilancia fija, puede desplazarse por diferentes lugares y registrar información de manera continua.

La investigación estadounidense puso el foco en dos riesgos. El primero es la extracción de datos personales y estratégicos. El segundo es la posibilidad de acceder remotamente a determinados sistemas del vehículo, alterar su funcionamiento o incluso deshabilitarlo.

En enero de 2025, el Departamento de Comercio estadounidense avanzó un paso más y aprobó una regulación que restringe determinadas operaciones vinculadas con vehículos conectados y componentes de hardware y software relacionados con China y Rusia. La medida apunta especialmente a tecnologías de conectividad y sistemas de software que pueden transmitir información o permitir accesos remotos. Las restricciones se implementan por etapas y no equivalen a una prohibición indiscriminada de todos los automóviles eléctricos chinos.

Cámaras, GPS y micrófonos: qué información puede obtener un auto

La cantidad de información que recopila un vehículo moderno es considerable. Las cámaras exteriores permiten registrar imágenes del entorno, reconocer señales de tránsito, detectar peatones y asistir en las maniobras de estacionamiento. Los sensores pueden medir distancias, identificar obstáculos y reconstruir características del espacio que rodea al automóvil. Los sistemas GPS registran recorridos, horarios, lugares frecuentados y patrones de movilidad.A eso se agregan los datos del teléfono conectado al vehículo, los contactos sincronizados, las aplicaciones utilizadas y, según el equipamiento, información sobre el comportamiento del conductor.

Desde el punto de vista comercial, buena parte de estos datos se utiliza para mejorar la seguridad, optimizar la conducción autónoma y ofrecer servicios personalizados. El problema aparece cuando no existe suficiente transparencia sobre dónde se almacenan, quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones pueden compartirse con terceros.

Un informe del Carnegie Endowment for International Peace advirtió que los vehículos autónomos chinos pueden reunir información detallada sobre el entorno en el que circulan. Esa información, analizada en conjunto, podría servir para identificar movimientos de personas, instalaciones sensibles, patrones de tránsito y flujos de mercaderías.

El riesgo no depende exclusivamente de que alguien active una cámara para espiar deliberadamente. La recopilación sistemática de grandes volúmenes de información puede producir mapas y patrones de actividad de enorme valor estratégico.

La legislación china que preocupa a Occidente

Uno de los argumentos utilizados por los gobiernos occidentales es la legislación de seguridad nacional de China, que establece obligaciones de cooperación con las autoridades para personas y organizaciones cuando se trata de actividades de inteligencia y seguridad. Esto alimenta el temor de que una empresa tecnológica china pueda verse obligada a entregar información o facilitar accesos a determinados sistemas si las autoridades lo requieren.

La discusión no implica que todos los fabricantes chinos estén realizando tareas de espionaje ni que exista evidencia pública de que los automóviles exportados estén transmitiendo información militar a Pekín. El interrogante es si los mecanismos técnicos y legales podrían permitirlo. La diferencia es importante: una cosa es identificar una vulnerabilidad potencial y otra demostrar que fue utilizada para una operación concreta.

BYD y los nuevos cuestionamientos en Europa

La preocupación volvió a crecer en noviembre de 2026. Según informó Reuters, 14 eurodiputados solicitaron a la Comisión Europea que evalúe los riesgos de seguridad asociados a los vehículos de BYD, uno de los mayores fabricantes chinos de automóviles eléctricos. Los legisladores pidieron analizar si estos vehículos deberían enfrentar restricciones para acceder a infraestructura estratégica o participar en determinadas compras públicas.

La iniciativa también mencionó un episodio ocurrido durante un ejercicio militar en Noruega. Según la denuncia presentada por el eurodiputado francés François Kalfon, soldados noruegos habrían descubierto que vehículos chinos alquilados para el ejercicio habían filmado a militares y códigos de acceso a instalaciones militares. La información fue citada por Reuters a partir de las declaraciones del legislador, sin que se difundieran detalles técnicos independientes que permitieran verificar el episodio.

El planteo europeo se sumó a una decisión de las fuerzas militares estadounidenses de restringir el acceso de vehículos BYD a la base aérea de Kadena, en Okinawa, Japón, por considerar que representaban un riesgo de seguridad.

BYD rechazó las sospechas. La empresa aseguró que los datos procesados o almacenados en sus vehículos y en la nube no pueden ser consultados remotamente desde China y que los usuarios mantienen el control sobre su información.

¿Hay pruebas de que los autos chinos ya estén espiando?

Este es el punto central para dimensionar el problema. Hasta el momento, las advertencias de los gobiernos occidentales se apoyan principalmente en vulnerabilidades tecnológicas, posibilidades de acceso remoto, legislación china y evaluaciones de seguridad. No se ha presentado públicamente una prueba técnica concluyente de que exista una operación generalizada mediante la cual los vehículos eléctricos chinos exportados estén enviando información estratégica a los servicios de inteligencia de Pekín.

Sin embargo, los gobiernos no necesariamente esperan a que se concrete un incidente para establecer restricciones. En materia de seguridad nacional, la posibilidad de que un dispositivo conectado permita acceder a información sensible puede ser suficiente para justificar medidas preventivas.

La discusión tampoco es exclusiva de China. Los automóviles fabricados en Estados Unidos, Europa, Japón o Corea del Sur también recopilan grandes cantidades de información. Por eso, el desafío consiste en establecer reglas de transparencia, protección de datos, almacenamiento, acceso remoto y auditorías de seguridad que se apliquen independientemente del origen del fabricante.

El auto como nuevo dispositivo de vigilancia

El caso de Nvidia y la controversia sobre los vehículos eléctricos muestran dos caras de una misma preocupación: el valor estratégico de la información en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. En el primer episodio, las sospechas apuntan a una posible operación de inteligencia que habría utilizado una relación personal y comercial para acercarse a uno de los empresarios más influyentes del mundo de la inteligencia artificial. En el segundo, el temor se concentra en dispositivos que circulan diariamente por ciudades, rutas y espacios sensibles, registrando imágenes y datos de manera permanente.

La transformación del automóvil en una plataforma digital abre oportunidades para la industria, pero también plantea nuevos riesgos de privacidad y seguridad. Las cámaras que ayudan a estacionar, los sensores que evitan accidentes y los sistemas que permiten conducir de manera autónoma pueden convertirse, en determinadas circunstancias, en fuentes de información para terceros.

El interrogante ya no es solamente quién fabrica el auto o qué autonomía tiene su batería. También importa quién controla sus sistemas, dónde terminan los datos que recopila y quién tiene capacidad para acceder a ellos.