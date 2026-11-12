Actualizan las reglas para indemnización, límites y reclamos de daños en transportes privados, taxis, remises y plataformas de movilidad urbana

Estas medidas rigen desde 2027 para nuevas pólizas, con revisión anual para adecuar los montos.

También se elevaron los valores de la Obligación Legal Autónoma (gastos médicos y de sepelio) y las franquicias.

La SSN actualizó los límites de cobertura de responsabilidad civil para seguros automotores.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) actualizó los montos máximos de cobertura por responsabilidad civil de los seguros automotores, los valores de la Obligación Legal Autónoma (OLA) y las franquicias que deben afrontar los asegurados. Los nuevos límites alcanzan a autos particulares, taxis, remises, camiones, colectivos y vehículos que trabajan mediante plataformas tecnológicas como Uber, Cabify y DiDi.

Los cambios fueron establecidos mediante la Resolución 480/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, y comenzarán a aplicarse a las pólizas emitidas y/o renovadas a partir del 1° de enero de 2027.

La normativa modifica las condiciones generales del seguro de Responsabilidad Civil para Vehículos Automotores y/o Remolcados y del seguro para vehículos destinados al transporte de pasajeros. Además, establece que los límites de cobertura y las franquicias tendrán una revisión anual, durante octubre de cada año.

Según los fundamentos de la resolución, la actualización utiliza como referencia la variación de la tasa de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). El objetivo es establecer un mecanismo de ajuste periódico para adecuar las sumas aseguradas y mantener la suficiencia de las coberturas.

Cuánto cubrirá el seguro de responsabilidad civil para autos en 2027

Uno de los principales cambios es la actualización de los límites máximos de cobertura del seguro voluntario de Responsabilidad Civil. Los nuevos importes se establecieron según el tipo de vehículo y la actividad para la que se utiliza.

Los montos máximos por acontecimiento serán los siguientes:

$270 millones: automóviles y camionetas, vehículos remolcados, autos de alquiler sin chofer, motovehículos, bicicletas con motor y casas rodantes

automóviles y camionetas, vehículos remolcados, autos de alquiler sin chofer, motovehículos, bicicletas con motor y casas rodantes $590 millones: taxis y remises, maquinarias rurales y viales, camiones, semitracciones, acoplados, semirremolques, servicios de urgencias y vehículos de las fuerzas de Seguridad

En el caso del transporte público de pasajeros, la cobertura tendrá límites diferenciados según la categoría de la unidad:

$590 millones: vehículos categoría M1, destinados al transporte de pasajeros, con hasta ocho asientos adicionales al del conductor y un peso máximo de 3.500 kilos

vehículos categoría M1, destinados al transporte de pasajeros, con hasta ocho asientos adicionales al del conductor y un peso máximo de 3.500 kilos $880 millones: vehículos categorías M2 y M3, con más de ocho asientos adicionales al del conductor. La categoría M2 comprende unidades de hasta 5.000 kilos, mientras que la M3 incluye vehículos que superan ese peso

Los importes corresponden al límite máximo por acontecimiento, es decir, al conjunto de reclamos que puedan originarse en un mismo hecho.

Qué cobertura tendrán los autos que trabajan con Uber, Cabify y DiDi

La resolución también establece condiciones específicas para los vehículos que prestan servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas.

Para esta actividad, la SSN fijó un límite obligatorio, único y uniforme de $590 millones por acontecimiento.

La normativa alcanza a los vehículos que intervienen en servicios contratados a través de plataformas como Uber, Cabify y DiDi.

Un punto importante es que este seguro es independiente de la póliza básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil prevista en el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Por lo tanto, la cobertura correspondiente al viaje contratado mediante una plataforma tecnológica tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil del tomador, asegurado o conductor durante ese servicio y no reemplaza al seguro obligatorio que debe tener el vehículo.

Cuánto pagará el seguro obligatorio por muerte o incapacidad

La actualización también comprende la póliza básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, exigida por el artículo 68 de la Ley 24.449.

A partir de enero de 2027, la cobertura por muerte o incapacidad total y permanente tendrá un límite de $27 millones por persona.

Este importe corresponde al seguro obligatorio y debe distinguirse de los límites del seguro voluntario de Responsabilidad Civil, que pueden alcanzar los $270 millones, $590 millones o $880 millones, según el tipo de vehículo y su utilización.

Nuevos montos para gastos médicos y de sepelio

Otro de los puntos modificados es la Obligación Legal Autónoma (OLA), que contempla determinados pagos a las personas damnificadas por un accidente de tránsito, sin que la aseguradora pueda rechazar el reclamo con el argumento de que todavía no se determinó la responsabilidad del asegurado.

Desde el 1° de enero de 2027, los importes serán:

Gastos sanatoriales: hasta $1.200.000 por persona

Gastos de sepelio: hasta $700.000 por persona

La resolución establece que las aseguradoras deberán realizar estos pagos dentro de un plazo máximo de cinco días, contado desde la acreditación del derecho al reclamo.

Además, no podrán oponer defensas basadas en la falta de responsabilidad del asegurado respecto del daño para evitar esos desembolsos.

La obligación de pago también alcanza a las coberturas correspondientes al transporte de pasajeros y a los vehículos que trabajan mediante plataformas tecnológicas.

Qué franquicias deberán pagar los asegurados

La Resolución 480/2026 también modifica los descubiertos obligatorios, es decir, la parte del importe de un siniestro que queda a cargo del asegurado.

Para el transporte público de pasajeros, la franquicia quedó establecida en $4.400.000 por acontecimiento.

Ese importe se computará sobre el capital de la sentencia o de la transacción y el asegurado también participará proporcionalmente en los intereses y las costas.

La disposición aclara que esta franquicia será obligatoria para la subrama de transporte de pasajeros correspondiente a servicios públicos. Para los servicios excluidos de esa categoría, las aseguradoras podrán reducirla o eliminarla.

En el caso de los taxis y remises, el descubierto obligatorio no podrá superar los $650.000 por reclamo.

Para que resulte válido, deberá figurar expresamente en el frente de la póliza, junto con una advertencia que informe al asegurado sobre su obligación de participar en cada reclamo hasta ese límite.

La aseguradora deberá abonar la indemnización al tercero y el asegurado tendrá que reintegrarle el importe correspondiente al descubierto dentro de los diez días posteriores al pago.

Cuándo entran en vigencia los nuevos montos del seguro automotor

La actualización dispuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación comenzará a regir para todas las pólizas emitidas y/o renovadas desde el 1° de enero de 2027.

Además, la resolución incorpora un esquema de revisión anual: la Gerencia Técnica y Normativa de la SSN deberá analizar en octubre de cada año si los límites de cobertura y las franquicias continúan siendo suficientes. De esta manera, los valores del seguro obligatorio, las coberturas voluntarias, la Obligación Legal Autónoma y los descubiertos a cargo de los asegurados quedarán sujetos a un mecanismo de revisión periódica.

En paralelo con la actualización de las coberturas, la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó, mediante la Resolución 466/2026, cambios en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora para simplificar los procedimientos administrativos de las compañías del sector.

La medida eliminó la obligación de presentar periódicamente declaraciones juradas vinculadas con casos de inactividad procesal y situaciones de inexistencia de cobertura o de póliza. Esos documentos debían estar suscriptos por los presidentes de las entidades, los síndicos y los auditores externos.

A partir de la modificación, la SSN utilizará como fuente primaria de información el Sistema Informativo de Juicios y Mediaciones (JYM), donde las aseguradoras deben registrar los casos correspondientes.

La resolución también precisó las condiciones para no constituir pasivos por siniestros pendientes. En los juicios de las ramas Automotores, Motovehículos y Responsabilidad Civil, las compañías podrán aplicar factores de corrección a las reservas cuando exista inactividad procesal durante los plazos previstos en el reglamento.

Además, solo podrán abstenerse de constituir pasivos por siniestros cuando se haya verificado la inexistencia de una póliza o endoso, o que el hecho ocurrió fuera de su período de vigencia, siempre que esa circunstancia haya sido planteada en la contestación de la demanda o de la citación en garantía. La excepción no comprende los honorarios correspondientes a esos procesos.

La Resolución 466/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, el 4 de noviembre de 2026.