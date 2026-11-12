Le hizo juicio a una concesionaria y la indemnizaron con más de $70 millones

Por una disputa legal debido a los fondos de un plan de ahorro, una ciudadana sanjuanina obtuvo una sentencia firme mediante la cual embolsó la cifra

Un fallo ejemplar de la Justicia sanjuanina volvió a poner bajo la lupa las cláusulas abusivas en los contratos de planes de ahorro automotor. Una ciudadana de esa provincia obtuvo una sentencia firme tras demandar a la administradora de su plan por negarse a devolverle la totalidad de los fondos invertidos al finalizar el ciclo de pagos. Como resultado del proceso judicial, la firma Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados debió desembolsar una indemnización total que superó los 70 millones de pesos.

El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando la damnificada, María Alejandra Tobares, suscribió en la concesionaria Goldstein un plan de ahorro para adquirir un Volkswagen Take Up. Durante siete años, cumplió de manera puntual con el pago de las 84 cuotas a través de débito automático, completando el ciclo en mayo de 2022. Sin embargo, al vencer el plazo legal de 30 días para que la administradora le restituyera el haber de ahorro actualizado, la empresa incumplió con el pago integral.

Juicio por un plan de ahorro con sentencia de $70 millones

De acuerdo con lo consignado por el portal local 0264 Noticias, la compañía únicamente puso a disposición de la ahorrista en su sitio web el equivalente al 64% de los fondos aportados. El argumento de la firma se apoyaba en una cláusula contractual que supeditaba el reintegro a la disponibilidad financiera del grupo, alegando que existía un alto índice de morosidad entre los demás integrantes del círculo.

Ante esta situación, la mujer acudió primero a la Dirección de Defensa al Consumidor —organismo que formuló cargos administrativos contra la empresa— y luego inició una demanda civil por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, patrocinada por los abogados Diego González Vila y Carolina Lanciani. En primera instancia, el titular del Cuarto Juzgado Civil, el juez Humberto Conti, encuadró el acuerdo bajo la Ley de Defensa del Consumidor y declaró la nulidad de la cláusula, sosteniendo que la empresa buscaba mantenerse indemne de sus propios riesgos comerciales trasladando la carga financiera al cliente.

Un error en la apelación y los montos que conformaron los $70 millones

El expediente escaló hacia la Sala IV de la Cámara Civil tras las apelaciones presentadas por ambas partes. No obstante, en la audiencia clave de vista recursiva destinada a sostener los argumentos de forma oral, los representantes legales de la automotriz llegaron tarde. Ante la incomparecencia en término, los camaristas María Eugenia Varas, Juan Jesús Romero y Carlos Fernández Collado declararon desierto el recurso de la empresa, dejando firme la condena de fondo y ordenando que la restitución se efectúe sin descontar gastos administrativos.

La liquidación final que permitió a la demandante cobrar exactamente $70.660.326 se integró por los siguientes conceptos fijados en la sentencia: