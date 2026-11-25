La nueva versión se produce en la planta bonaerense de Campana. Suma seguridad y cambios estéticos. Detalles y cuenta regresiva para el lanzamiento

Honda Motor de Argentina anunció la actualización de uno de sus modelos de mayor volumen y peso simbólico en el mercado local: la XR300L Tornado 2027, la cual desde ahora sumará más seguridad y nueva electrónica.

La moto ya entró en línea de montaje en la planta que la firma japonesa posee en Campana, provincia de Buenos Aires, y las primeras unidades comenzarán a entregarse en la red oficial de concesionarios a partir de diciembre.

Con esta renovación, Honda actualiza a la sucesora de la histórica XR250, en un contexto donde el segmento on-off de mediana cilindrada se volvió mucho más competitivo por la llegada de rivales de origen chino con fuerte dotación de equipamiento.

Además, suma novedades en cuanto a la estética, con nuevos colores en verde como principal novedad y negro, que reemplaza al tono gris de la gama anterior.

Cambios en seguridad para la Honda XR300

Las tres novedades clave que presenta el modelo tienen que ver con seguridad y electrónica, mientras que se mantiene la misma mecánica.

Honda suma más seguridad a la XR300. - crédito foto oficial

El salto principal de la gama 2027 está puesto en las asistencias a la conducción, tanto en el uso urbano y rutero como fuera del asfalto:

ABS trasero desconectable: permite desactivar el sistema antibloqueo únicamente en la rueda posterior, manteniendo activo el ABS delantero. Es una solución pensada para quienes salen a caminos de ripio, barro o tierra suelta y necesitan bloquear la rueda trasera para controlar la trayectoria en bajadas o curvas cerradas.

permite desactivar el sistema antibloqueo únicamente en la rueda posterior, manteniendo activo el ABS delantero. Es una solución pensada para quienes salen a caminos de ripio, barro o tierra suelta y necesitan bloquear la rueda trasera para controlar la trayectoria en bajadas o curvas cerradas. Control de tracción (HSTC): el sistema Honda Selectable Torque Control gestiona la entrega de par para evitar el patinamiento de la rueda trasera al acelerar sobre pavimento mojado, adoquines o superficies de baja adherencia.

el sistema Honda Selectable Torque Control gestiona la entrega de par para evitar el patinamiento de la rueda trasera al acelerar sobre pavimento mojado, adoquines o superficies de baja adherencia. Señal de frenado de emergencia (ESS): ante una desaceleración brusca, activa de manera automática el parpadeo rápido de las luces de giro para advertir a los vehículos que circulan por detrás.

Mecánica conocida y nuevos colores

En el plano mecánico no hay alteraciones respecto de la generación actual. La XR300L Tornado 2027 mantiene el impulsor monocilíndrico de 293,5 cc con inyección electrónica (24,3 CV y 27 Nm de torque), asociado a una caja de seis velocidades con embrague asistido y antirrebote, suspensiones Showa de largo recorrido, frenos a disco en ambos ejes e iluminación full LED.

Donde sí hay cambios visibles es en la paleta estética, con el verde y negro, pero se mantienen el rojo y blanco.

Posicionamiento, garantía y referencia de precios

La Honda XR300L Tornado 2027 conservará la garantía oficial de 3 años que la marca ofrece en todo su lineal nacional. Si bien la compañía no informó todavía si la actualización de equipamiento traerá un reajuste en el valor de lista al momento de su llegada a los salones en diciembre, en noviembre la XR300L Tornado se comercializa con un precio de referencia oficial de $10.954.000 (y $11.392.100 en el caso de la variante Special Edition / Rally).