Referente de la industria automotriz y figura clave en la dirigencia de la NFL, dejó huella en el deporte y la gestión empresarial estadounidense

Martha Firestone Ford murió este martes a los 101 años en su casa de Grosse Pointe, Michigan. La empresaria y expropietaria de los Detroit Lions dejó una huella profunda en la NFL y en la comunidad de Detroit.

El equipo de fútbol americano confirmó la noticia y destacó su compromiso inquebrantable con la franquicia. Su presencia marcó una era en uno de los deportes más machistas de Estados Unidos.

Nieta del fundador de Firestone y casada con el nieto de Henry Ford

La vida de Martha estuvo atravesada por dos apellidos que definen la historia industrial de Estados Unidos. Era nieta de Harvey Firestone, el fundador de la empresa de neumáticos que lleva ese nombre.

En 1947 se casó con William Clay Ford Sr., nieto de Henry Ford. El vínculo entre ambas familias no era casual: Firestone y Henry Ford eran amigos desde principios del siglo XX y la compañía de neumáticos fue proveedora clave de Ford desde los primeros años del Model T.

Martha nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio. Se graduó en Vassar College en 1946, un año antes de casarse.

Tuvo cuatro hijos con William Clay Ford, quien fue propietario de los Detroit Lions durante décadas. Su marido murió en 2014, y ahí cambió todo.

Cuando Martha asumió el control de los Lions

A los 88 años asumió el control de la franquicia de NFL Detroit Lions - crédito Archivo

Martha tenía 88 años cuando heredó la franquicia. Se convirtió en una de las pocas mujeres que ocupó un lugar central en la conducción de un equipo de la NFL.

Durante su gestión tomó decisiones firmes para intentar mejorar el desempeño deportivo. En noviembre de 2015, en medio de una temporada complicada, echó al presidente del equipo Tom Lewand y al gerente general Martin Mayhew.

La apuesta dio resultado: los Lions se recuperaron y al año siguiente clasificaron a los playoffs, algo que el equipo no lograba con regularidad.

En 2020 transfirió el control de la organización a su hija Sheila Ford Hamp. Aun así, se quedó como presidenta honoraria y siguió asistiendo a los partidos hasta sus últimos años.

El adiós de los Detroit Lions y su legado en la comunidad

El club confirmó la muerte de Martha con un comunicado emotivo. "Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Martha Firestone Ford. La señora Ford nos inspiró a todos como un pilar de la comunidad Detroit y la apasionada matriarca del equipo", escribieron.

También destacaron su lealtad feroz a la familia, a la comunidad y a la ciudad de Detroit. "Se extrañará enormemente su presencia en nuestra cancha, en nuestro estadio y en nuestra comunidad", agregaron.

Más allá del deporte, Martha participó en iniciativas solidarias de Detroit Lions Charities. Formó parte de la junta directiva del Henry Ford Health System.

Junto con su marido, también colaboró en la creación de un centro especializado en tratamientos por adicciones, dejando un legado que trasciende la cancha y toca la salud pública de Michigan.

Su muerte cierra un capítulo en la historia de la NFL. Martha Firestone Ford demostró que el liderazgo femenino en el deporte profesional no solo es posible, sino necesario.