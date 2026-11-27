Martín Galdeano, presidente de Ford, dijo que habrá más parates en Pacheco por caída en ventas aunque llegarán nuevas pickups nacionales y SUVs chinos

Desde Brasil, donde Ford anticipó los lanzamientos para 2027, el presidente de Ford Argentina y Sudamérica, Martín Galdeano, dialogó con la prensa sobre cómo cierra el año y los desafíos que enfrenta la industria automotriz.

Con un diagnóstico duro por la caída del mercado interno frente a las proyecciones iniciales y la presión de las altas tasas de interés, el ejecutivo trazó el mapa de lo que viene para la terminal.

Cautela en los volúmenes de fabricación local, una parada extendida en la planta de General Pacheco, mayor importación de vehículos desde China y la defensa de su liderazgo en el segmento de camionetas frente al avance de nuevos competidores, fueron los puntos más importantes que mencionó Galdeano.

Además, detalló las novedades de producto que llegarán en 2027, más allá del acuerdo de intercambio comercial con EE.UU., que todavía no está definido, y lo que suceda con los cupos arancelarios.

Producción en 2027: cierre extendido en Pacheco y proyección cautelosa

El nuevo escenario económico y comercial, con mayor competencia y caída en las ventas, llevó a la automotriz a recalibrar sus objetivos.

Tras haber proyectado a comienzos de año un volumen de entre 75.000 y 80.000 unidades de Ranger producidas en su planta de General Pacheco, Ford cerrará el calendario en torno a las 70.000 unidades, y prevé un 2027 con números similares.

"En 2027 espero producir menos o igual que en 2026. El año que viene te diría va a estar en 70.000 unidades o algo menos", señaló Galdeano al precisar las estimaciones de fabricación.

La Ranger Tremos se exhibirá en el verano en Cariló. - crédito iProfesional

Para acompañar este ajuste y llevar adelante obras de infraestructura que están pendientes, la compañía duplicará su parada habitual de planta: en lugar de cuatro o cinco semanas, como se hace siempre, frenará la actividad durante dos meses a fin de año. La decisión responde tanto a la necesidad de depurar inventarios ante el nuevo escenario como a la ejecución de reformas que no pueden realizarse con la línea en marcha.

Entre las obras, Galdeano detalló la renovación del área de pintura, refacciones en oficinas y la reconversión de comedores en nuevos espacios logísticos.

"Nosotros normalmente cerramos 4 semanas. Este año vamos a cerrar el doble y eso obedece a dos cosas: arrancamos con algunos proyectos grandes que van a requerir algunos cierres de año más prolongados; y después balancear nuestro stock en un contexto de tasas altísimas que no está bien para nosotros", explicó.

Más modelos chinos, con o sin cupo arancelario

Después del éxito alcanzado con Territory, que logró consolidarse en el top 5 de los modelos más vendidos del país, Ford venderá más modelos de ese origen en 2027.

Entre los planes de lanzamiento, durante el evento en el país vecino se confirmaron tres novedades que llegarán desde China: Ford Territory PHEV (híbrida enchufable); Ford Territory Max PHEV (de siete asientos); y Bronco Basecamp (eléctrica de rango extendido). Estos SUV se sumarán a la Transit City (una van eléctrica) que se anunció hace algunas semanas. Y se venderán sin limitarse a los cupos con arancel diferencial.

"Nosotros con cupo y por fuera del cupo hemos logrado posicionar Territory dentro de los vehículos más vendidos de Argentina, consistentemente dentro del top cinco. Lo que estamos buscando es seguir aumentando, seguir incrementando esa fuente que para nosotros es extremadamente competitiva. Y vamos a buscar crecer de todas las formas, dentro del cupo o no", aseguró el directivo.

Territory crecerá con nuevos modelos. - crédito foto propia

Respecto al mecanismo de distribución de cupos gestionado a través de ADEFA, el ejecutivo respaldó que se utilicen criterios objetivos de asignación, aunque planteó que deberían regir para la totalidad del beneficio según la actividad industrial y comercial en el país.

"Yo celebro la parte de que en ADEFA se tome algo como regla, sea de producción, sea venta, de lo que vos quieras. Para mí tendría que haber sido para el 100% del cupo. Para mí es lógico", sostuvo.

Asimismo, ante las consultas sobre el riesgo de un eventual giro político o restricciones futuras a las importaciones, Galdeano remarcó que el perfil exportador de la compañía actúa como respaldo para garantizar la continuidad de la oferta y el abastecimiento de posventa.

"Nosotros tenemos una base exportadora muy importante para un contexto como ese. Nosotros entendemos que lo que estamos trayendo, no solo los vehículos, sino los repuestos, lo podríamos mantener en un escenario como el de ahora o en otro escenario", subrayó.

Nuevos modelos: Ranger Híbrida Enchufable, Tremor y la agenda de lanzamientos

En un mercado cada vez más disputado, la estrategia de producto de Ford para el próximo año apunta a sostener el atractivo de su gama con nuevas versiones de Ranger y el ingreso de vehículos electrificados y de nicho.

"La Ranger Híbrida enchufable va a estar el año que viene, Tremor va a estar en el verano. Pero tenemos algunas otras cosas también, porque tenemos que asegurarnos de que no nos dormimos en los laureles", adelantó Galdeano, quien confirmó que la Ranger Tremor tendrá su presentación de verano hacia fines de enero y saldrá a la venta en el segundo trimestre.

Al referirse a la Ranger Híbrida Enchufable, el ejecutivo hizo especial hincapié en que la electrificación no resignará las prestaciones de trabajo ni la robustez mecánica que exige el usuario tradicional de pickups.

"Acelera como loco, anda mucho y no pierde capacidad de pickup. Tiene una tonelada de carga, tiene 3 toneladas y media de remolque. Vas a tener una experiencia de pickup, tenga la batería cargada o no esté cargada", enfatizó.

En cuanto a los vehículos provenientes de EE.UU., como Explorer, F-150, Bronco o Mustang, aclaró que la demora en los acuerdos comerciales con México y Estados Unidos (pendiente de aprobación en el Congreso) no frenará la llegada de modelos, incluso si la terminal debe absorber el costo arancelario.

"Un acuerdo de libre comercio, lógico, es mucho mejor, pero la vamos a traer independientemente. Hay algunos modelos que la demanda se fue a las nubes y que nosotros le corregimos el precio, y otros que no. Otros que anunciamos el precio y seguimos vendiendo ese precio sin el acuerdo", indicó.

Competencia: "guerra de precios", presión fiscal y el avance chino

El análisis de coyuntura de Galdeano estuvo marcado por el impacto de la volatilidad financiera. Mientras la industria proyectaba vender entre 630.000 y 650.000 unidades, la suba de tasas y las turbulencias cambiarias provocaron una retracción cercana al 13%, dejando a las terminales con altos niveles de stock en un momento de fuerte desembarco de nuevos jugadores.

"Nos preparamos en producción, pero quedamos con exceso de oferta, exceso de inventarios en algunos momentos. A eso lo combinas con un montón de marcas entrando en el mismo momento. Y lo que te pasó fue que se terminó en una guerra de precios", describió.

De cara al futuro, el titular de Ford advirtió que la intensa competencia que hoy protagonizan las marcas chinas en el segmento de los SUV terminará trasladándose al corazón del negocio local: las pickups. En ese marco, reclamó avanzar con mayor velocidad en la baja de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, para equilibrar la cancha frente a industrias asiáticas que cuentan con fuerte respaldo estatal.

"Es lo que estamos esperando nosotros para el mercado de pickups, que lo mismo que está pasando en SUVs, más tarde o más temprano empiece a pasar en pickups", alertó.

"Ingresos brutos es lo peor que puede haber para una cadena industrial. Y competís contra China que tiene competitividad genuina, como la escala, con base de proveedores y soporte de los gobiernos. Entonces, eso no funciona", concluyó.

En paralelo, consultado sobre los planes globales de Ford para desarrollar una pickup de trabajo ubicada un 20% por debajo del costo de la Ranger, Galdeano descartó que represente una amenaza para la operación local y la planteó como una potencial oportunidad para la Argentina.

"Me encantaría producirla en Pacheco. No es un riesgo, es una oportunidad. Si fuera riesgo en nosotros la Ranger, la misma que sale en Pacheco, la hacemos en China. Entonces, no, para mí es una oportunidad de que en algún momento consideremos hacer algo de ese estilo en Pacheco", afirmó.