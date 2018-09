Alivio Preparan medidas para fomentar las exportaciones de las Pymes

El Gobierno prepara medidas para facilitar la exportación a las pymes en momentos en que la economía enfrenta un escenario recesivo, con altas tasas de interés para que las empresas se financien.

En los próximos días el Ejecutivo anunciará un decreto con facilidades para las pequeñas y medianas empresas.



El decreto que prepara la Casa Rosada amplía a 90 días el plazo para que las pymes abonen los derechos de exportación.

A fines de junio, Sica junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, y de Trabajo, Jorge Triaca, anticiparon a los dirigentes de CAME que reglamentarán el artículo 10 de la ley Pyme) sancionada en 2016 para que los comercios ubicados en 125 ciudades de frontera tengan una rebaja anticipada de los aportes patronales, algo similar a la medida que adoptarán con el sector textil, de indumentaria y calzado, cuyo decreto aún está pendiente. En ese momento, Macri había anticipado que Sica estaba trabajando en una nueva Ley Pyme, señala El Cronista.

Luego, el Gobierno decidió subsidiar a 1000 empresas que decidan realizar su primera venta al exterior con el programa "Exporta Simple", la plataforma lanzada en diciembre pasado para impulsar los envíos al mundo de menor volumen, de pequeñas y medianas empresas, así como de emprendedores.

A su vez, la próxima semana, la Casa Rosada prepara un acto para anunciar una serie de medidas que apunte a darle facilidades a este sector.