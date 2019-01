Datos que demuestran por qué Brasil es un socio clave para las empresas argentinas

La participación de Brasil en el intercambio exterior de Argentina fue del 21,7% durante 2017, el máximo valor desde 2013, cuando alcanzó el 23%

El Presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete viajó a Brasil el martes a la tarde para reunirse con el mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, con quien se verá por primera vez desde su asunción, el pasado 1 de enero.

Esta visita incluye una serie de reuniones bilaterales entre ministros de ambos países, un encuentro privado entre los presidentes y una segunda reunión ampliada, además de una declaración conjunta y un almuerzo.

La comitiva oficial incluye a los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Patricia Bullrich (Seguridad), Dante Sica (Producción), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia) y Jorge Faurie (Relaciones Internacionales), y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros funcionarios nacionales.

Luego de su asunción como Presidente, a la que asistió el canciller Faurie, Bolsonaro envió un mensaje por Twitter a Macri en el que aseguró que ambos "van a caminar juntos en direcciones diferentes" respecto de gobiernos anteriores.

"Gracias por sus palabras, Presidente. Sin duda Brasil y la Argentina van a caminar juntos en direcciones diferentes a las pasadas por los últimos gobiernos. ¡Un gran abrazo!", afirmó el mandatario brasileño.

Te puede interesar Macri definirá temas clave para la economía argentina en Brasil

Antes de eso, Macri había felicitado a través de las redes sociales a Bolsonaro por haber asumido la presidencia del principal socio comercial de la Argentina y cofundador del Mercosur.

"Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos", había señalado Macri.

No hay duda de que Macri apuesta a continuar teniendo una buena relación con el país vecino ya que la relevancia de esta "sociedad" queda reflejada en las cifras del intercambio comercial.

Datos que reflejan la relación con Brasil

La participación de Brasil en el intercambio exterior de Argentina fue del 21,7% durante 2017 (último año completo disponible), el máximo valor desde 2013, cuando alcanzó el 23%.

Te puede interesar Los cupos de exportación ya no serán asignados por Agroindustria

Así lo determinó un reciente análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en donde se estipula que si bien se encuentra por encima del promedio de los años noventa (21,3%), no ha logrado superar el registrado en la década del 2000 (23,9%).

Asimismo, en los primeros once meses de 2018, la incidencia del principal socio comercial de Argetnian se mantuvo relativamente estable, representando el 21,4% del comercio total.



Las exportaciones argentinas hacia Brasil fueron de 9.307 millones de dólares durante 2017, marcando una suba del 3,1% respecto a 2016.

a y Fuente CAC en base INDEC UN Comtrade

Los principales productos exportados fueron vehículos para transporte de mercancías, que representaron el 17,3%, trigo y morcajo, con el 10,3% y vehículos para transporte de personas (6,5% del total).



Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil fueron de 17.870 millones de dólares en 2017, un 31,4% superior al valor registrado el año anterior.

Las principales compras argentinas fueron vehículos para transporte de personas que, en conjunto, representaron el 26,9%, y vehículos para transporte de mercancías, con un 9,4% del total importado.



La balanza comercial con Brasil resultó deficitaria para Argentina en 8.563 millones de dólares durante 2017, que se tradujo en un incremento de 87,4% frente al año previo.

Te puede interesar Exportaciones se benefician por baja de aranceles en China

De este modo, es el rojo comercial más elevado de los últimos años, pese a que nuestro país acumula déficit desde 2003. Este resultado responde al fuerte incremento de las importaciones durante este año y a la floja performance de las exportaciones.

a y Fuente CAC en base INDEC Ferreres

En los primeros once meses de 2018, las exportaciones argentinas hacia Brasil fueron de 10.283 millones de dólares, marcando una suba del 20% respecto a igual período de 2017.

Los principales productos exportados fueron vehículos para transporte de mercancías, que representó el 20,8%, trigo y morcajo, con el 11,6% y vehículos para transporte de personas (6,5% del total).



Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil fueron de 14.933 millones de dólares en el período enero – noviembre de 2018, un 9,2% inferior al valor registrado el año anterior. Los principales productos importados fueron vehículos para transporte de personas y mercancías que, en conjunto, representaron el 30% de las compras argentinas.

La balanza comercial con Brasil resultó deficitaria para Argentina en 4.650 millones de dólares durante los primeros once meses de 2018, que se tradujo en una caída de 40,9% frente al mismo período de 2017. Nuestro país acumula déficit desde el año 2003, registrando en 2017 el máximo de los últimos años, que ascendió a 8.563 millones de dólares. Este resultado se explica responde al fuerte incremento de las importaciones durante este año y a la floja performance de las exportaciones.