Superávit agrio: crece por caída de importaciones y hay alerta por baja del precio de la soja

Las compras al mundo se derrumbaron más del 30% en abril, mientras que las exportaciones mostraron una tasa de crecimiento menor al 2%

En un contexto en el que el Gobierno necesita dólares, la noticia a primera vista luce positiva para Cambiemos: el superávit de la balanza comercial se consolida mes a mes.

Mientras que en abril de 2018 el saldo entre exportaciones e importaciones había arrojado un déficit de casi u$s890 millones, el mes pasado el resultado marcó una cifra positiva de más de u$s1.130 millones.

Además de ser el segundo superávit más elevado del año, permitió cerrar el primer cuatrimestre con un resultado a favor cercano a los u$s3.150 millones. Sin dudas, es un cambio sustancial respecto de lo que sucedió entre enero y abril de 2018, cuando el déficit había sido de casi u$s3.260 millones.

Sin embargo, hay dos puntos que deben preocupar al Gobierno y que se desprenden del informe sobre intercambio comercial argentino que publicó este jueves el INDEC.

El primero de ellos está vinculado con la principal causa que permitió lograr una cifra tan abultada: el desplome de las importaciones. Lejos de ser positivo, caídas como las que se están dando son consecuencia directa de la crisis económica, la falta de inversiones y, lo que es peor, las flojas perspectivas de que el consumo repunte en lo inmediato.

En concreto, las compras al mundo se derrumbaron nada menos que cerca de un 32%, acumulando una caída en lo que va del año del orden del 29%.

Al trazar una radiografía al interior de las importaciones, se puede observar que se ven golpeadas todas las categorías. No hay ninguna que se salve, empezando por autos, que se desplomaron nada menos que un 70%: mientras que en abril de 2018 se habían realizado compras al exterior de vehículos por u$s677 millones, el mes pasado apenas superaron los u$s200 millones.

A nivel grandes rubros le siguieron los bienes de capital, con una fuerte contracción del 42%, básicamente por un menor ingreso de maquinaria, computadoras y teléfonos (que entran en esta categoría) y equipos de transporte industriales; esto último, un poco vinculado con el menor ritmo que el Gobierno le imprimió a la obra pública, en momentos en que está con la lupa puesta en el déficit fiscal.

A nivel caídas le siguieron los bienes de consumo (-35%). Este rubro incluye desde alimentos y bebidas, hasta artículos del hogar, pasadno por textiles y calzados, entre otros.

El cuadro se completa con fuertes caídas en piezas y accesorios para bienes de capital (-28%), bienes intermedios (claves para completar procesos industriales, con una baja del 17%) y combustible y energía (-7%).

Alerta por los precios

El otro dato que debe preocupar y mucho al Gobierno está vinculado con la fuerte caída de las cotizaciones internacionales. Cabe destacar que las exportaciones tuvieron un crecimiento marginal, de apenas 1,7% interanual en abril.

Sin embargo, mientras que en cantidades la suba fue en realidad del 10%, operó en contra una baja de los precios de casi 8%, comenzando principalmente por las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios.

Esto se da en un contexto en el que la tensión comercial entre Estados Unidos y China está deprimiendo las cotizaciones.

"Pese a la recuperación de la producción y el consecuente aumento en el volumen exportado, la caída en los precios quitó u$s1.400 millones a la proyección del valor de las exportaciones del complejo sojero", indica un reporte de los economistas Federico Di Yenno y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según los expertos, el incremento en los aranceles en el comercio bilateral de Estados Unidos y China realizado los días 10 y 13 de mayo hizo caer el valor FOB de la soja internacional a mínimos alcanzados en 2008, en plena crisis mundial.

"Si bien existen otros factores estructurales que empujan a la baja al precio de la oleaginosa, como lo son mayores stocks de cereales y la fiebre porcina en China, es evidente que el conflicto aún sin resolver ha tenido un impacto profundo en la cotización de la oleaginosa", agregaron.

En diálogo con iProfesional, Jerónimo Morales Rins, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, indicó que "para una región como Sudamérica, dependiente de la exportación de cereales, esto es un problema importante que se suma a todos los existentes. Los nuevos aranceles afectan puntualmente al comercio de cereales del cual Argentina es particularmente vulnerable por su necesidad imperiosa de ingreso de dólares".

"El retroceso del precio internacional de la soja, debilita la capacidad del Estado Argentino vía menor recaudación fiscal y disminución del ingreso de dólares", agregó el experto.

Proyecciones 2019

Desde Ecolatina plantean que, producto de la crisis cambiaria del año pasado, el Poder Ejecutivo podrá mostrar una mejora significativa en el frente externo: "el encarecimiento relativo de los bienes externos –avance de la competitividad cambiaria- y el deterioro de la demanda local, que golpea a las importaciones y alienta a las exportaciones, se traduce en una recuperación del superávit comercial que se había perdido en 2017 y 2018".

En este contexto, desde la consultora proyectan un saldo comercial positivo de u$s10.000 millones este año. De confirmarse sería el mejor resultado desde 2012.

"Este avance se explicará tanto por una recuperación de las exportaciones, impulsadas por una cosecha gruesa récord, como por un deterioro de las importaciones, resultado de la recesión y la depreciación del peso. De esta forma, las necesidades de divisas estarán más que cubiertas por esta vía, aportando dólares comerciales en momentos de necesidades financieras", indicaron.