El Gobierno festeja porque bajó al 56% la participación del Estado en la renta agrícola

Un estudio de FADA midió en junio la carga impositiva en soja, maíz, trigo y girasol. Durante el kirchnerismo llegó al 93 por ciento

La participación del Estado en la renta agrícola se ubica actualmente en un promedio de 56,9%, según un estudio publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) al que accedió LPO.



El documento detalla que la carga impositiva más elevada -en los cuatro cultivos agrícolas medidos- la tiene el girasol con un 70,1%, seguido por la soja con un 65,3%, el trigo con un 50,1% y el maíz con un 46,4 por ciento.



Los impuestos que conforman el 56,9% se dan en los tres niveles del Estado: un 38,7% de la carga total son coparticipables entre Nación y provincias, mientras que un 55,7% son nacionales (no se coparticipan), un 4,8% son provinciales y un 0,9% municipales.



"La alta participación de los impuestos nacionales no coparticipables está dada por los derechos de exportación que explican el 53% de todos los impuestos que recaen sobre una hectárea agrícola", explicó David Miazzo, economista jefe de FADA, en La Opinión Online



Cabe mencionar que los impuestos nacionales coparticipables son Ganancias e IVA, al tiempo que los tributos provinciales son inmobiliario rural e ingresos brutos y los municipales están compuestos por las denominadas "tasas viales".



"A menor rentabilidad hay mayor participación relativa de los impuestos. La soja tiene un 18% más de retenciones que el resto de los cultivos", señaló Miazzo, para luego agregar que "la cuestión impositiva es central para pensar la competitividad del país".



La mejora en el índice de FADA se explica también porque el precio del maíz aumentó un 23,9% y el del trigo un 13,3% respecto al último informe del mes de marzo. En soja, en tanto, el precio bajó un 1,3% y en girasol se registró una disminución del 5,7 por ciento.



En referencia al tipo de cambio, FADA indicó que un 57% de los costos de producción de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados (el combustible principalmente), al tiempo que el restante 43% se encuentran pesificados.



El 56,9% de participación estatal en la renta agrícola corresponde a junio y contempla el valor de producción FOB, menos el costo de producción, comercialización y administración divido por el precio de la tierra, el resultado productivo y los impuestos.



En este contexto, en la Casa Rosada el informe de FADA fue bienvenido ya que algunos funcionarios aprovecharon para recordar que durante el kirchnerismo la participación del Estado en la renta agrícola alcanzó el 93%.



"Estos datos sirven para recordar de dónde veníamos y todo lo que se hizo en estos tres años y medio en materia impositiva para mejorar la rentabilidad de los productores", comentó un funcionario del área de Agroindustria.



Como sea, este jueves en la sede porteña de la CAME -en el Día Internacional de las Pymes- los empresarios le pidieron al Presidente Mauricio Macri que bajen las tasas de interés, que eliminen impuestos y que implementen una modernización laboral.



"Estamos preparados para producir más e integrarnos al mundo con acuerdos comerciales. Hay que bajar el costo argentino generando incentivos paras las Pymes que crean un 70% del empleo en el país", dijo Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME.