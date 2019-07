La liquidación de "agro dólares" de las cerealeras es la más baja de los últimos 4 años

Pese a que la campaña 2018/19 de la soja es 55% superior a la 2017/18, la liquidación de divisas por parte de la cerealeras cayó 42% en junio

La liquidación de "agro-dólares " es la más baja desde el año 2010. En junio el ingreso de dólares de las cerealeras fue un 42% inferior respecto del mismo periodo de 2018. Y un 20% menor al promedio del mes de junio entre 2015 y 2018.



El primer semestre del año cerró con una liquidación del complejo cerealero un 8,8% menor que mismo periodo del año pasado (u$s10.718 millones vs u$s11.568 millones).



La particularidad es que aun con menor ingreso de divisas del complejo cerealero, la "pax cambiaria" se mantiene en la previa a las elecciones.



Pese a que la campaña 2018/19 de la soja es 55% superior a la 2017/18, la liquidación de divisas por parte de la cerealeras cayó 42% (interanual) en junio pasado, año en que el campo sufrió la sequía. Así surge de la información que brinda CIARA-CEC, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.



Entre enero y junio de este año se liquidaron u$s 10.718 millones, por debajo de los u$s 11.568 millones del año 2018. Hay que remontarse al año 2010 para tener un registro más bajo que el actual. En dicho año el ingreso de divisas en el primer semestre fue de u$s10.573 millones (y terminaron sumando u$s 22.234 millones en todo el periodo).



El promedio de los últimos 4 años (2015-2018) se ubica en 11.753 millones de dólares.



La estrategia del Gobierno, en la previa de la campaña electoral, es que el dólar se mantenga "calmo". Para ello, es fundamental que el agro liquide la cosecha.



El mes pasado se liquidaron a razón de u$s123 millones diarios por parte de las cerealeras. Esto sumado a la alta tasa de interés de las Letras de Liquidez del BCRA (Leliqs) y a la venta de dólares del Tesoro Nacional del préstamo del FMI (USD 60 millones diarios a partir de mediados de abril) fueron los garantes de la "pax cambiaria", según PLANM.com.ar



Hay que mencionar que los productores argentinos de cereales venden su cosecha en pesos. Y los que liquidan los dólares son las grandes empresas exportadoras de primer nivel mundial que operan en la Argentina.



Por ello, puede haber un desfasaje entre lo que venden los productores y lo liquidado por las multinacionales cerealeras. El punto clave es que pasado el mes de julio la liquidación del agro ( promedio diaria ) baja a u$s98 millones diarios en promedio en los últimos años. Y en octubre pasa a sólo 68 millones por día hábil.



Para entonces, si el BCRA quiere mantener el tipo de cambio cuasi-fijo tiene la posibilidad de intervenir directamente y de subir la tasa de interés. También se espera que el BCRA haya acumulado contratos de dólar futuro por más de 5.000 millones de dólares.



Es decir, cuando se acaben los agro-dólares el Central tiene un tridente para accionar:

1) Dólares para vender en el mercado spot (reservas netas).

2) "Dólares futuros " por más de u$S 5.000 millones.

3) La tasa de interés de las Leliqs que podrá subir.



En sintonía con esto último, el BCRA ya que se anunció una reducción de la base monetaria para octubre (a $1.298.000 millones). Es decir, estará dispuesto a subir la tasa de interés si fuese necesario. Con estas 3 herramientas intentará el presidente Guido Sandleris contrarrestar cualquier tipo de movimiento disruptivo en el mercado de cambios en pleno proceso electoral.