Acuerdo Mercosur-UE: ministro belga advierte que puede haber "competencia desleal"

Denis Ducarme dijo que "hay productos fitosanitarios que las normas son estrictas en Europa y en particular en Bélgica y menos estrictas en el Mercosur"

El ministro de Agricultura de Bélgica, Denis Ducarme, admitió no estar "contento" con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que a su criterio, existe "riesgo de competencia desleal contra los agricultores" del Viejo Continente.

El funcionario comentó que participó recientemente del último Consejo Europeo de Agricultura "para que ciertos mensajes fueran escuchados, sobre todo en cuanto a un cierto número de productos que son sensibles para la agricultura belga: vacuno, azúcar, carne de ave y etanol. En particular el vacuno".

"Pedimos a la Comisión Europea que la cuota de vacuno con bajo arancel no pasara de 70.000 toneladas, pero estamos a 99.000 y eso es desagradable para nosotros. También nos preocupa la cuota del azúcar. La Comisión no siguió nuestra petición en ese caso, así que no, no estoy muy contento" con el acuerdo con el Mercosur, añadió.

Según Ducarme, es necesario "obtener informaciones complementarias por el riesgo de competencia desleal contra los agricultores europeos. Sabemos que todo producto que entra en el mercado europeo responde a las normas europeas, pero me preocupan los criterios medioambientales o de bienestar animal en la producción de vacuno".

"Hay productos fitosanitarios que las normas son estrictas en Europa y en particular en Bélgica y menos estrictas en los países de Mercosur. El glifosato se usa mucho más en los países de Mercosur que en Europa. Eso es un elemento de competencia desleal sobre el que quiero informaciones complementarias de parte de la Comisión Europea. E incluso si el vacuno de Mercosur o el azúcar cumplen el mínimo legal europeo en términos de residuos, pero tienen más que la media europea: no vamos a dejar de decirlo a los consumidores", dijo el ministro belga, en un reportaje publicado este lunes en Clarín.

Además, resaltó que Europa "tiene vocación de comercial pero también quiere un equilibrio porque tiene vocación de protegerse.

El mercado europeo tiene que comerciar lo máximo posible pero protegiéndose. Así tenemos que seguir trabajando en Europa, es una forma de equilibrio".

Por ese motivo, aseguró que frente al acuerdo con el Mercosur, "el sentimiento del agricultor belga es más negativo que positivo. Y creo que hay que ayudar a identificar las producciones que pueden salir ganando con este acuerdo, pero para eso todavía necesitamos tiempo".