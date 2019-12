Trump restituye aranceles al acero y aluminio argentinos: cuántos dólares perderá Alberto Fernández por la medida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes por la mañana que volverá a imponer aranceles contra el aluminio y el acero proveniente de la Argentina debido a la "masiva devaluación" del peso.

Lo hizo a través de un mensaje en la red social Twitter, en el que aseguró que las medidas serán impuestas también contra los productos provenientes de Brasil.

"Argentina y Brasil han presidido una masiva devaluación de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros granjeros. Por lo tanto, con efecto inmediato, restauraré las tarifas a todo el acero y el aluminio que es enviado a los Estados Unidos desde esos países", escribió el mandatarios norteamericano en su cuenta de Twitter.

"La Reserva Federal debería actuar de la misma manera para que países, de los cuales hay muchos, no puedan tomar más ventaja de nuestro dólar fuerte por la devaluación de sus monedas. Esto dificulta que nuestros productores y granjeros exporten justamente sus productos", prosiguió.

