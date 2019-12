Para los productores, la suba de retenciones no tiene un final feliz

El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, señaló que "el impacto que va a tener el productor por la suba de las retenciones será muy grande"

El Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) Matías De Velazco, señaló que la suba de las retenciones al campo "no tiene un final feliz".

"Es una mala noticia. Ya se ha probado que la suba de las retenciones no tiene un final feliz. Argentina necesita producir y salir a vender", remarcó el productor rural. Y aseveró: "El panorama no es nada alentador. Es una mala señal para la producción. Es una política muy poco inteligente. Ya se probó y fracasó".

"El país siempre pretende encontrar soluciones dando un manotazo al sector productivo. Pero para que un Estado esté equilibrado no solo hay que mirar sus ingresos sino también sus egresos. El Estado tiene que ser más eficiente y gastar menos. Nos gustaría que el Gobierno haga su ajuste y siempre el ajuste se le pide al sector productivo", enfatizó durante una entrevista a la señal TN.

De Velazco dijo que se enteró de la medida al leer el Boletín Oficial ya que nadie del nuevo Gobierno les había adelantado la iniciativa. "No hay mala relación con el Ministro Basterra porque recién está asumiendo, pero esto no es un buen comienzo".

Sus declaraciones se produjeron luego que este sábado se publicara en el Boletín Oficial un decreto que establece la eliminación de la fórmula que fija como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado para los cereales y otras materias primas. Los productos más elaborados, como las carnes, también se verán afectados ya que se definió un porcentual del 9% cuando hasta ahora tributaban $3 por dólar.

Si bien en CARPBAP todavía no estudiaron en profundidad cómo va a impactar la suba de retenciones en el campo, De Velazco dijo: "Interpretamos que las retenciones a la soja se acercan al 30%. Esos 4 pesos por dólar que había puesto a Macri, que se licuaron con el proceso inflacionario, ahora pasan a ser un 9%".

"Entendemos que el país está mal, pero viene mal de toda la vida. El cambio en la retención fue en vista de la grave situación económica, pero eso es algo estructural que viene desde hace años. Tienen que probar con otra cosa", aconsejó.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, aseguró que "el impacto que va a tener el productor por la suba de las retenciones será muy grande".

Asimismo, considera que las medida adoptadas por el nuevo Gobierno "son perjudiciales" y espera que el flamante Ministro de Agricultura Luis Basterra los convoque cuanto antes.

"Hemos estado con el Ministro el jueves y no nos comentó nada. Sacaron los topes que estaban dentro del decreto. Había un 18% para la soja y un 12% adicional para el resto de los granos con un tope de 4 pesos. Se sacó ese tope, lo que implica un aumento de las retenciones. No es el camino correcto", señaló a Radio Mitre.

Además, también salió publicada una resolución del Ministerio de Agricultura mediante la cual se cierra el registro de exportaciones el lunes. De acuerdo con la norma 196, "considerando que el Gobierno Nacional ha adoptado la decisión de proceder a modificar algunos de los derechos de exportación" y ante la "necesidad de preservar la transparencia del mercado mientras se procede a adoptar dicha medida", torna recomendable la suspensión temporaria del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)".

Consultado acerca de qué pasara con los lácteos, Pelegrina aseguró que -por lo momento- no habría variaciones "ya que sigue el tope de los 3 pesos".

Si bien admitió que aún no conocen la "letra chica" del decreto, Pelegrina dijo que "no hay que intranquilizar al sector pero todavía no conocemos nada del paquete económico". La calificó como "una medida aislada", pero se lamentó de que "el campo siempre es el primer perjudicado".

Antes de conocerse la noticia, el ministro Basterra había adelantado que podría haber cambios en las retenciones. "Son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada. Ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que generó Mauricio Macri, ya que con un discurso en que el peor de los males eran las retenciones, y quedó demostrado que el peor de los males era Mauricio Macri, porque lo que hizo fue desequilibrar toda la economía".

Y continuó: "Ahora lo que tenemos que hacer es ver el compromiso de todos los argentinos, no solo del campo y lo dijo Alberto Fernández, que aquellos que más pueden contribuyan con el que menos tiene y más necesitado. Así está intentando un justo equilibrio para que todos podamos tener más producción".