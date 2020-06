El comercio exterior dejará récord de dólares en 2020 para Argentina: por qué no es para festejar

Argentina viene reforzando una situación de superávit comercial en los últimos meses. Sin embargo, advierten que hay un desplome del flujo comercial

El comercio exterior en mayo último un superávit de 1.893 millones de dólares, el más alto del año y que estuvo casi u$s500 millones por encima de igual mes de 2019.

De hecho, la balanza comercial acumula en los primeros cinco meses un saldo favorable de u$s6.612 millones, superior en 44,7% a los u$s 4.567 millones del mismo período del 2019, según difundió este jueves el Indec.

En este marco, desde la consultora Ecolatina anticipan que 2020 cerrará con un superávit anual récord de u$s18.000 millones.

Sin embargo, los datos positivos no se deben a un buen desempeño exportador, sino a la fuerte caída las importaciones.

"Esta dinámica obedeció íntegramente al desplome de las importaciones (-31,6% interanual), ya que las exportaciones también retrocedieron (-16,3% i.a.)", explica la consultora.

Y advierte que el volumen del flujo comercial "cayó 23% en mayo, alcanzando sólo u$s8.250 millones, el menor intercambio para este mes desde 2009".

Un récord de dólares que no es para festejar

El análisis de Ecolatina afirma que para los meses que vienen las perspectivas no mejoran.

"Hay que destacar que la Bolsa de Cereales de Rosario proyectó una caída del 10% en las exportaciones del complejo sojero de 2020, lo que representa un ajuste cercano a u$s2.000 millones en nuestros envíos externos", puntualiza el informe.

Y añade que el mal resultado de la soja impactará en el resultado fiscal, ya que la oleaginosa es uno de los principales aportantes de retenciones.

"Asimismo, la crisis que está sufriendo la economía brasileña (el FMI proyecta una caída de 9% para su PBI 9% este año), nuestro principal destino exportador, complicará las cosas en este frente", detalla.

Dólares: la soja disminuirá su aporte este año.

Ecolatina, advierte que las restricciones de acceso al mercado de cambios impuestas a fines de mayo, que obligan a varias empresas a importar con dólares propios, agudizarían las caídas interanuales en los próximos meses. Habrá que evaluar cuál es la evolución en este sentido, dado que este jueves –posteriormente al análisis de la consultora– el Banco Central decidió flexibilizar parcialmente el acceso a dólares para importadores.

"Proyectamos que el superávit comercial se acercaría a u$s18.000 millones en 2020 (una mejora de 13% con respecto al año anterior), marcando un récord en términos nominales", afirma Ecolatina.

Sin embargo, el informe advierto que la suba obedecerá "al desplome importador y no a un avance de las exportaciones, que también retrocederían significativamente",

"Pese a que el saldo comercial alcanzaría un máximo, el flujo comercial se acercaría a los mínimos de 2009 (u$s95.000 millones, 20% por debajo del valor de 2019)", completa Ecolatina.

Exportaciones e importaciones en mayo

Las exportaciones alcanzaron en mayo los u$s5.061 millones y disminuyeron 16,3%, por la caída en precios del 8,6% y una reducción del 8,4% en cantidades exportadas.

Las importaciones sumaron u$s 3.168 millones y se redujeron 31,8% interanual, porque las compras al exterior bajaron 26% y los precios se contrajeron 7,8%.

En los cinco primeros meses del año las exportaciones llegan a u$s 22.602 millones, y caen 11,5% respecto del mismo período acumulado del 2019.

Las importaciones acumulan en el año u$s 15.990 millones y muestran también una baja interanual del 23,8%.

En la comparación con abril las exportaciones en mayo tuvieron 8,5% de aumento, y las importaciones se incrementaron 3,6%.

Más allá del superávit de dólares, a a los analistas preocupa la disminución del intercambio comercial.

El superávit comercial de u$s1.893 millones fue u$s494 millones superior que en mayo del año anterior, cuando llegó a u$s1.399 millones.

Las exportaciones disminuyeron en u$s983 millones y las importaciones en u$s1.477 millones, en la comparación interanual con mayo.

Los principales socios comerciales fueron China, Brasil y Estados Unidos y en conjunto absorbieron el 30,6% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 47,2% de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil sumaron en mayo u$s389 millones y las importaciones, u$s520 millones, con un déficit comercial de u$s 131 millones de dólares.

La Argentina cerró mayo con déficits comerciales acumulados en los cinco primeros meses del año con el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), por u$s 759 millones, con China por u$s por 696 millones, la Unión Europea con u$s 228 millones y el Mercosur por u$s 433 millones.

En el mismo período registra saldos comerciales favorables con los países asiáticos englobados en el ASEAN por u$s 1.804 millones, el MAGREB y Egipto con u$s 1.265 millones, y con naciones del Medio Oriente con u$s 1.121 millones.