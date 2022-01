Intenso lobby del nuevo frente opositor: retenciones cero hasta diciembre para soja y maíz

La crisis climática de este año se meterá en el Congreso a partir de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias. Ante el impacto de la sequía y la reducción del caudal del Río Paraná los sectores agropecuarios de la zona núcleo comenzaron a movilizar sus quejas desde principios de año hasta concretar una serie de movimientos que esta semana tuvieron su punto de quiebre: el decreto que convocó a sesiones extraordinarias y dejó afuera un reclamo impulsado por la Mesa de Enlace que será continuado mediante una ofensiva legislativa de Juntos por el Cambio.

Cuando todavía no se conocía el temario del decreto que definió los 18 temas, la agrupación de entidades agropecuarias emitió un comunicado para recordar que sin la aprobación del Presupuesto 2022 concluyó el plazo establecido por la Ley de Emergencia Pública que le delegaba al Presidente una facultad clave que le compete al Congreso. Se trata de la que le permite reglamentar el Ejecutivo las alícuotas de las retenciones para las exportaciones agropecuarias.

Para los productores, concluyó el plazo que facultaba al Presidente a fijar retenciones

La clave del reclamo

El texto del Presupuesto 2022 prorrogaba por dos años esa facultad. Como no fue aprobado la Mesa de Enlace considera que también quedó sin efecto el decreto 851/21 que fijó las alícuotas para 2022, del 12 % por la soja y el maíz con la posibilidad de elevarla al 15%.

A ese planteo se sumaron los reclamos por el impacto de la sequía, liderados por los más duros del espacio agroempresario.

Los diputados de la coalición opositora comenzaron a mover sus fichas entre la agenda de la emergencia y el interés de capitalizar el descontento de un sector que, en su gran mayoría, forma parte del voto duro de JxC.

Los primeros movimientos ocurrieron en Entre Ríos, Cordoba y Santa Fe. En la primera provincia la Mesa de Enlace se reunió la semana pasada para definir una posición común antes de reunirse con el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, que les habia anticipado un paquete de asistencia de 1.700 millones de pesos para mitigar el impacto de la sequía.

La reunión de la Mesa de Enlace local fue en la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y contó con la presencia de legisladores provinciales y nacionales de JxC. Entre ellos estuvo el flamante diputado nacional Rogelio Frigerio. El exministro del Interior de Cambiemos luego ofició como vocero del encuentro. "No alcanza. La magnitud del desastre requiere mucho más que eso. No alcanza con fondos de emergencia ni con patear para adelante vencimientos impositivos. Hay que pensar en herramientas más eficientes y automáticas", dijo Frigerio para blanquear que buscan la rebaja o reducción de las retenciones. "Es un impuesto que se le cobra a los exportadores. Una baja de las retenciones no es una solución para los productores afectados en la coyuntura de emergencia. Es un mal impuesto que tiene que desaparecer. Lo que tenemos que discutir es cómo y en qué tiempo. Pero no es un tributo que se pueda sostener", opinó.

El planteo de Frigerio combina el intento de la Mesa de Enlace de invalidar las retenciones por la ausencia del Presupuesto 2022 con la movida de suspenderlas o rebajarlas por la sequía. No estuvieron sólos. La filial cordobesa de la agrupación agroempresaria salió al cruce de las visitas que hizo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a productores santafesinos y entrerrianos. Les habló de aumentar el Fondo de Emergencia Agropecuaria. Los cordobeses, que no fueron parte de la agenda de visitas del ministro, reclamaron suspender las retenciones. También plantearon "su más enérgico repudio al manejo político que el Gobierno nacional pretende imprimirle a la angustiante situación de falta de lluvias que padece el productor agropecuario en todo el país, montando escenas artificiales de un supuesto acompañamiento condescendiente".

El macrista Federico Angelini presentó un proyecto para llevar al Congreso los planteos de los productores

Proyecto

A ese escenario el macrista Federico Angelini presentó un proyecto para llevar al Congreso esa serie de planteos. Es diputado nacional por Santa Fe y vicepresidente del PRO. Le puso el gancho a un texto que cuenta con una veintena de cofirmantes, entre ellos Luciano Laspina, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y ex integrantes del PRO, que siguen dentro de JxC, como el extitular de la Cámara baja, Emilio Monzó y el exviceministro del Interior, Sebastián García De Luca, que ahora forman parte del bloque Encuentro Federal que lidera Margarita Stolbizer, del GEN.

El texto propone reducir a cero los derechos de exportación para soja y maíz de los productores afectados por la declaración de emergencia agropecuaria o de zona de desastre. El beneficio se extiendería por 360 días hasta el 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que fue publicado el 13 de enero "el estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz 9 y 8 millones de toneladas". Respecto a los precios sostiene que "la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a US$ 2.930 millones". El documento asegura que esto implicará "menos fletes, menos servicios financieros y de intermediación, menos consumo", con un "impacto sobre la economía argentina estimado en US$ 4.800 millones, o un 1% de su PBI potencial".

En el filo del primer mes del año y en uno de los momentos más críticos de la negociación con el FMI, la Mesa de Enlace aumenta la tensión con el Gobierno, en una ofensiva que cuenta con el respaldo activo de JxC para llevar el tema al Congreso, aunque no será en extraordinarias.