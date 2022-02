Empresas denunciaron trabas arbitrarias a las importaciones: AFIP acordó atender los "casos urgentes"

La falta de dólares está llevando al Gobierno a tomar medidas que impactan en la operatoria de los importadores y, en consecuencia, en el desempeño de la economía toda. Tal como anticipó iProfesional, algunas empresas registradas como importadores denuncian que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) les limitó arbitrariamente la capacidad importadora. De hecho, una fuente del sector informó a iProfesional que, "desde el primero de febrero, varias firmas vieron reducida su capacidad exportadora arbitrariamente desde la AFIP".

Finalmente, luego de más de una semana en la que se registraron problemas en las empresas para poder importar bienes, a partir de un trámite ante la AFIP, los principales directivos del sector se reunieron con funcionarios del organismo recaudador con quienes acordaron mantener un "puente de diálogo" para atender "los casos mas urgentes".

Quejas de los importadores

Hace poco mas de una semana se multiplicaron quejas de empresas porque de manera imprevista la AFIP había disminuido el Coeficiente de Capacidad Económica Financiera (CEF) que determina si la demanda de dólares de una empresa para importar es acorde al tamaño de su operatoria.

Lo anterior fue ratificado este jueves por la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), que alertó que "a partir de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional durante el mes de febrero, una gran cantidad de empresas cuya situación financiera, económica e impositiva no experimentó cambios, sufrió una disminución importante en su monto CEF sin explicación aparente".

Según explicó a iProfesional Esteban Marzoratti, ex Secretario de Importaciones de la Nación, "a través del cálculo de la Capacidad Económica y Financiera (CEF), la AFIP define el volumen que pueden importar las empresas".

Ese índice se actualiza mes a mes automáticamente por medio de una fórmula que tiene en cuenta, actividad, presentaciones de IVA y facturación y liquidez, entre otros elementos. Marzoratti indicó que "el CEF va Desde $0 a ilimitado". Así, si una empresa no tiene un cupo aprobado, automáticamente, cuando ingresa al sistema SIMI, no puede generar la licencia.

Los importadores denuncian que AFIP les impone restricciones de manera arbitraria.

Obstáculo para el comercio exterior

"La significativa disminución de los montos de Capacidad Económica-Financiera (CEF) sumó un nuevo obstáculo al comercio exterior, con el consecuente impacto negativo que una medida de tal magnitud tiene en la operación de las empresas, generando incertidumbre sobre la posibilidad de reposición, creando distorsiones en la administración de los stocks existentes y en el manejo comercial de la cadena de valor de cada uno de los empresarios que debe importar una materia prima, un insumo, un bien de capital o un producto terminado", advirtió CIRA.

Y agregó: "Nuestra Institución realizó un análisis preliminar de cada una de las empresas socias que se vieron afectadas por esta situación, para tener un conocimiento cabal, operativo y político, de las consecuencias producidas. Observamos que el nuevo valor CEF calculado por el sistema informático de AFIP no resultaba congruente con su real capacidad económica y financiera y no guardaba relación con los valores inmediatos de los meses anteriores. Tampoco se vería fundamentado que solo un grupo de empresas haya sufrido esta modificación en los parámetros analizados mientras que otras no".

"Considerando que más del 80% de las importaciones que ingresan a nuestro país están dirigidas a la industria y a la producción, se transforman o sirven para transformar, el principal perjudicado ante esta incertidumbre es la producción nacional", subrayaron desde CIRA.

"Entendemos que la situación de la disponibilidad de divisas que experimenta el país debe tratarse con políticas públicas que resuelvan el problema estructural sin afectar el normal funcionamiento del comercio exterior. Las importaciones, la producción nacional y las exportaciones guardan una relación directa. Mayor es el crecimiento de las importaciones y mayor será el crecimiento de las exportaciones", concluyeron.

Golpe al comercio exterior: la actividad importadora se frena por cambios "sin explicación aparente".

Cepo a los importadoras: ¿llegará a la Justicia?

"Son empresas que tienen todo en regla y, sin aplicar el criterio que se suele implementar para calcular el CEF, les han bajado abruptamente el cupo. Por eso, muchas están analizando la judicialización de este tema", explica la voz del sector importador.

Consultado al respecto, el experto en comercio exterior Miguel Ponce coincide en señalar que se observa "cierto nivel de discrecionalidad en la aprobación de las licencias importadoras", aunque desde la Cámara de Importadores niegan que alguno de los socios haya tenido este tipo de problemas.

Sin embargo, Ponce observa que el Gobierno está haciendo una jerarquización de ciertos sectores para trabar las importaciones. "Yo creo que primero están trabando las empresas de bienes terminados y no las de insumos", explica. Esto se debe a que buscan controlar este frente de pérdida de reservas sin afectar la recuperación económica, que depende mucho de que ingresen insumos para la producción desde el exterior.

Y no es de extrañar que así sea porque casi el 90% de las empresas que vienen judicializando el proceso de autorización de importaciones son firmas que ingresan al país bienes terminados, aunque Ponce indica que hay algunas que traen productos terminados, que no se fabrican localmente y son insumos para la industria que también tuvieron problemas con las licencias SIMI y judicializaron sus casos.

En el sector señalan que esta corrección "discrecional" del índice CEF sería un recurso del Gobierno para contrarrestar el alto nivel los fallos a favor (tanto de medidas cautelares como de las apelaciones a los fallos adversos) de las empresas y en contra de la Secretaría de Comercio Exterior que se están viendo en el último tiempo por parte de la Justicia.

Por otro lado, por estos días, el Gobierno comenzó a convocar a distintos sectores económicos para adelantarles cuál será la pauta para importaciones en 2022. Y, tal como plantea Ponce, el objetivo del Gobierno es priorizar a la industria nacional (de bienes terminados e insumos), por lo cual las más perjudicadas son las importadoras netas.

En consecuencia, por estos días hay temor entre los importadores de ver afectado su negocio en breve por nuevas medidas que limiten su accionar y la industria teme por la disponibilidad de los insumos que necesita pata seguir generando productos. Y es que muchos expertos están advirtiendo por estos días que las limitaciones al comercio exterior podría representar una traba para la recuperación económica en los próximos años.