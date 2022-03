La Mesa de Enlace advirtió que se viene un aumento de las retenciones a la soja

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechazó este lunes el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja y aseguró que, tras esa medida, "viene un nuevo esquema de retenciones".

Por tal motivo, convocó a las fuerzas políticas legislativas a "poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a la exportación".

"Este tipo de señales generan falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena", se quejó la CEEA, que integran la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro.

En un comunicado titulado "Para el campo, solo trabas", la Mesa de Enlace advirtió que el Gobierno "sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores". "Sin reglas claras y con mensajes contradictorios constantes, se hace muy difícil seguir trabajando para generar alimentos y sacar adelante a la Argentina", enfatizó.

El Gobierno definía esta tarde un aumento de las retenciones del 31% al 33% a las exportaciones de harina y aceite de soja. De esta manera, se abre una nueva posibilidad de conflicto entre un gobierno peronista y "el campo", en medio del surgimiento de una crisis alimentaria global a causa de la inesperada invasión que Rusia lleva adelante en Ucrania.

Los productores, en alerta por una inminente suba de las retenciones a la soja.

Gobernadores criticaron la suspensión de exportaciones

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti salieron a criticar la decisión del Gobierno nacional de suspender los registros de exportaciones de harina y aceite de soja.

"Una pésima noticia", afirmó Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta sostuvo que es una "pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones". "Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer", expresó el mandatario porteño de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el gobernador Perotti, fustigó la decisión del Gobierno nacional al advertir que "frenará el ingreso de divisas al país". Tras conocerse la medida tomada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que algunos vinculan con una posible suba de la retenciones, al eliminarse la diferenciación con productos con valor agregado, el mandatario justicialista advirtió que "se debe tener cuidado con incentivar la desindustrialización".

Perotti y Schiaretti criticaron el freno a las exportaciones.

"Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", expresó Perotti.

En tanto, el peronista federal Schiaretti, usualmente enfrentardo a las posiciones del Gobierno de Alberto Fernández, por la misma vía, expresó: "En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país".