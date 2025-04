China impone arancel del 84% a productos estadounidenses en respuesta a medidas de EE.UU.

La tensión comercial entre Estados Unidos y China sumó un nuevo capítulo con la entrada en vigor de un arancel del 84% por parte del gobierno chino sobre productos originarios del país norteamericano. La medida fue adoptada como respuesta directa a los aranceles establecidos previamente por la administración del expresidente Donald Trump, que incluyeron un impuesto del 104% a productos importados desde China.

Según confirmó la agencia Bloomberg, la implementación de estas tarifas ha generado una serie de efectos en los mercados globales, incluyendo caídas generalizadas en acciones, petróleo y el valor del dólar. Además, la liquidación de bonos del Tesoro estadounidense ha intensificado la presión en el mercado de deuda, sumándose a una caída generalizada de los bonos internacionales. En este contexto, el Banco de Inglaterra emitió una advertencia sobre el creciente riesgo de correcciones en los mercados financieros.

Desde el Ministerio de Comercio chino, se reiteró que el país asiático no busca una guerra comercial, pero advirtió que responderá a cualquier acción que considere perjudicial para sus intereses. En un comunicado oficial, el ministerio sostuvo que "no hay ganadores en una guerra comercial" y que "China no quiere una, pero el Gobierno nunca permitirá que los derechos e intereses legítimos del pueblo chino sean perjudicados o arrebatados".

Esta declaración fue acompañada por la publicación de un documento oficial, o libro blanco, elaborado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, en el que se detalla la posición del gobierno chino sobre la evolución de sus vínculos comerciales con Estados Unidos. En el texto, se cuestionan las acciones unilaterales de la administración estadounidense y se denuncia el uso de los aranceles como una herramienta de presión económica.

El portavoz del Ministerio de Comercio afirmó que Estados Unidos está empleando medidas arancelarias "ppara ejercer la máxima presión" y obtener "beneficios egoístas", lo que calificó como una práctica de "unilateralismo clásico, proteccionismo y acoso económico".

Efectos globales y países que podrían beneficiarse

Las implicancias de este conflicto trascienden a las dos principales economías del mundo. Algunos países que han quedado al margen de los aranceles más elevados se posicionan como potenciales beneficiarios en términos de comercio exterior. Brasil, por ejemplo, recibió un arancel estadounidense del 10%, significativamente menor al aplicado a otras naciones, lo que podría representar una ventaja relativa para su sector agrícola, especialmente frente a las represalias de China hacia los productos agroindustriales de Estados Unidos.

El nuevo esquema arancelario afecta también a aliados tradicionales de Estados Unidos como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, que enfrentan tarifas del 20% o más. En ese marco, otros países con déficits comerciales con Estados Unidos, como Marruecos, Egipto, Turquía y Singapur, podrían ver oportunidades comerciales ante la reconfiguración de flujos globales.

Bangladés y Vietnam, que registran superávits comerciales con Estados Unidos, son dos de las economías más afectadas por la nueva política arancelaria. Estos países enfrentan gravámenes del 37% y del 46%, respectivamente. A diferencia de ellos, naciones con déficits comerciales con Washington, como Turquía y Kenia, tienen condiciones más favorables para sus exportaciones.

En el caso de Turquía, cuyas exportaciones de hierro, acero y aluminio fueron objeto de aranceles en ciclos anteriores, las nuevas medidas podrían permitirle posicionarse mejor frente a competidores que hoy se enfrentan a tarifas más elevadas. Kenia, por su parte, mantiene un superávit comercial con Estados Unidos, pero sus exportaciones textiles podrían beneficiarse de los cambios en el equilibrio del mercado global.

Impacto corporativo y señales de incertidumbre

En el ámbito corporativo, la aerolínea estadounidense Delta Airlines anunció el retiro de su pronóstico de ganancias para el presente ejercicio, en un contexto de creciente incertidumbre económica. Esta decisión refleja el impacto que la escalada arancelaria está generando en distintos sectores productivos, tanto en términos de costos como de proyección de ingresos.

La decisión de China de responder con una tarifa del 84% llega en un momento en que el comercio mundial atraviesa una etapa de alta volatilidad. Las medidas adoptadas por ambos países refuerzan un escenario de fragmentación comercial y dificultan las perspectivas de recuperación económica global. A su vez, el hecho de que los aranceles estadounidenses hayan alcanzado el 104% en el caso de productos chinos configura uno de los niveles más altos desde el inicio de la disputa bilateral.

El informe oficial chino que acompaña estas decisiones busca reforzar la narrativa de que las acciones del gobierno de Pekín son reactivas y no buscan iniciar un conflicto comercial. Sin embargo, al mismo tiempo, advierte sobre las consecuencias de una política arancelaria que, según argumenta, afecta no solo a los países directamente involucrados, sino también al comercio internacional en su conjunto.