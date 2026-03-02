La multinacional amplió su complejo de Timbúes. Apunta a abastecer la creciente demanda global de biocombustibles avanzados como el SAF y el HVO

La multinacional agroindustrial Louis Dreyfus Company (LDC) inauguró una nueva línea de molienda especializada en su complejo de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, con una inversión cercana a los u$s70 millones. La obra amplía de manera significativa la capacidad de procesamiento del establecimiento y redefine su perfil productivo.

Hasta ahora, el complejo operaba una planta de molienda de soja con capacidad de hasta 7.000 toneladas diarias, equivalentes a unas 2,5 millones de toneladas anuales, además de contar con una terminal portuaria propia. Esa integración industrial y logística convirtió a Timbúes en un nodo estratégico dentro del entramado exportador argentino, apalancado en la Hidrovía Paraná–Paraguay.

Con la nueva línea se suman hasta 3.000 toneladas diarias adicionales de capacidad. El dato no solo implica un aumento del volumen potencial de procesamiento, sino que también otorga mayor flexibilidad operativa al permitir sostener actividad en períodos de menor oferta estacional de soja, diversificando la matriz de materias primas.

Diversificación: de la soja a los cultivos energéticos

La ampliación está diseñada para procesar semillas de alto contenido de aceite, como camelina, carinata, canola y girasol. Se trata de cultivos que, si bien todavía no alcanzan la escala de la soja en Argentina, vienen ganando espacio en los esquemas productivos vinculados a la bioenergía.

El esquema industrial contempla la obtención de harina y aceite. La harina se destinará a la alimentación animal, mientras que el aceite será utilizado como insumo para la producción de biocombustibles avanzados, entre ellos el combustible sostenible de aviación, conocido como SAF por sus siglas en inglés, y los aceites vegetales hidrotratados, o HVO.

En términos técnicos, la nueva infraestructura incorpora cinco prensas especializadas, un cocinador rotativo, tres cocinadores verticales, dos separadores de impurezas y dos decantadores, además de equipamiento complementario. La configuración responde a la necesidad de procesar eficientemente materias primas con mayor concentración de aceite y diferentes características físico-químicas respecto de la soja.

Qué son el SAF y el HVO y por qué crece su demanda

El SAF es un combustible para aviación producido a partir de materias primas renovables, como aceites vegetales o residuos orgánicos, que puede utilizarse sin necesidad de modificar las aeronaves ni la infraestructura aeroportuaria. Su principal atributo es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida respecto del combustible fósil convencional.

En el caso del HVO, se trata de un diésel renovable obtenido mediante procesos de hidrotratamiento de aceites vegetales. A diferencia del biodiésel tradicional, el HVO presenta características químicas más similares al gasoil de origen fósil, lo que le permite ser utilizado como reemplazo directo o en altas proporciones de mezcla.

A nivel internacional, la industria aerocomercial asumió compromisos de reducción de emisiones que impulsan la adopción progresiva de SAF. En ese contexto, la disponibilidad de aceites vegetales aptos para estos procesos se convirtió en un factor crítico, elevando la relevancia industrial de cultivos con mayor contenido de aceite.

Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceites vegetales, especialmente de soja y girasol, aparece como un proveedor natural de materias primas para esta transición. La infraestructura instalada en el Gran Rosario, la experiencia en crushing y la capacidad logística ofrecen ventajas competitivas para integrarse a estas nuevas cadenas de valor, aunque el desarrollo local del mercado de combustibles sostenibles aún es incipiente frente a Europa y Estados Unidos.

Gigante agroindustrial LDC: estrategia empresarial y proyección

Durante la inauguración, Juan José Blanchard, COO del grupo y responsable para Latinoamérica, sostuvo: "La nueva infraestructura que acabamos de recorrer incluye prensas especializadas, cocinadores rotativos y verticales, separadores de impurezas, decantadores y pelleteras. En otras palabras, incorporamos tecnología diseñada específicamente para garantizar eficiencia, escalabilidad y calidad en nuestra operación. No se trata solamente de nueva maquinaria. Se trata de una actualización estratégica que consolida a Timbúes en la vanguardia de la industria".

El directivo agregó que "la demanda de este tipo de biocombustibles está creciendo de manera sostenida. Eso impulsa una mayor necesidad de aceites vegetales aptos para estos procesos y está modificando la dinámica de los mercados de oleaginosas, elevando la relevancia industrial de los cultivos con mayor contenido de aceite".

Blanchard también anticipó nuevas inversiones en el país, entre ellas la próxima inauguración de una caldera eléctrica en la misma planta de Timbúes, la construcción de un tercer acopio en General Paz, Córdoba, y una inversión en descascarado en caliente en General Lagos para modernizar la línea de molienda.

Presencia oficial

El acto de inauguración contó con la presencia de Manuel Adorni, jefe de Gabinete Nacional; Karina Milei, secretaría general de la Presidencia; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y Gustavo Puccini, secretario de desarrollo de Santa Fe.

Manuel Adorni, por su parte, encuadró la inversión dentro de la estrategia económica del Gobierno. "Son una parte esencial del futuro del país, y me alegra poder compartir esta ocasión con ustedes", afirmó ante empresarios y funcionarios.

En línea con el discurso oficial, agregó: "Este Gobierno tiene muy claro que el sostén del país es precisamente el sector privado. El rol del Estado debe ser el de proteger a sus ciudadanos y su propiedad, para que el sector privado pueda seguir impulsando al país hacia el crecimiento. Por eso, nuestra función como gobierno es quitarles los yunques impositivos y regulatorios que cargan a sus espaldas, para que puedan desplegar todo su potencial".

El funcionario remarcó, además, el impacto productivo de la ampliación. "Hoy es un día muy importante para el sector agroindustrial. En primer lugar, porque este proyecto va a mejorar y ampliar el procesamiento de semillas en tres mil toneladas diarias adicionales, que va a generar diversificación productiva al incorporar nuevas líneas para la molienda y nuevos cultivos. Esto va a darle aún más resiliencia a nuestro complejo exportador", afirmó.

Fundada en 1851, Louis Dreyfus Company opera en más de 100 países, emplea a unas 19.000 personas y comercializa alrededor de 95 millones de toneladas de productos agrícolas por año. Con esta ampliación en Santa Fe, la compañía refuerza su posicionamiento en uno de los principales polos agroindustriales del mundo y se alinea con una transformación estructural del negocio de las oleaginosas: pasar de la lógica alimentaria tradicional a una matriz que combina proteína animal, energía renovable y reducción de emisiones.