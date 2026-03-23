El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ya tiene fecha: qué dijo el gobierno argentino

Desde mayo comienza a aplicarse el nuevo marco de intercambio birregional que busca facilitar exportaciones y profundizar vínculos comerciales

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo. La confirmación llegó desde la Comisión Europea y fue recibida con entusiasmo por el Gobierno argentino.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno celebraron la noticia como un paso estratégico. Desde la Cancillería destacaron que la Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos necesarios para la implementación.

Quirno remarcó que la medida permitirá "ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar", en un mensaje que Milei replicó inmediatamente en redes sociales.

El tratado marca un hito después de más de dos décadas de negociaciones. Representa el acuerdo comercial más ambicioso que la Unión Europea haya firmado con otro bloque regional.

La aplicación provisional implica que ciertos beneficios comenzarán a regir antes de que todos los parlamentos europeos ratifiquen el texto completo. Es un mecanismo que acelera la entrada en vigor de aspectos clave del tratado.

El tuit del canciller Pablo Quirno

Qué trae el acuerdo para Argentina y el Mercosur

La Comisión Europea anunció que la eliminación de aranceles en determinados productos arrancará en mayo. El objetivo es establecer reglas más claras para el comercio y las inversiones entre ambos bloques.

Empresas, consumidores y productores europeos podrán beneficiarse de inmediato, aunque los sectores considerados más sensibles contarán con mecanismos de protección específicos para evitar disrupciones abruptas.

De concretarse plenamente, el tratado facilitará el ingreso al Mercosur de productos europeos. Entre ellos: automóviles, maquinaria industrial, productos químicos y bebidas alcohólicas.

En la otra dirección, los países sudamericanos podrán exportar con mayores facilidades. Los productos estrella incluyen carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja hacia el mercado europeo.

El organismo europeo destacó además que el acuerdo fortalecerá la cooperación en temas globales. Los derechos laborales y el cambio climático figuran entre las prioridades compartidas.

También contribuirá a generar cadenas de suministro más estables. Esto resulta especialmente relevante en lo referido a materias primas estratégicas que Europa necesita para su transición energética.

Por qué genera tanta controversia en Europa

El acuerdo ha dividido aguas dentro de la Unión Europea. Mientras países como Alemania y España respaldan su avance, otros sectores manifiestan fuertes críticas.

Los productores agrícolas —especialmente en Francia— encabezan la resistencia. Consideran que el tratado podría perjudicar a los productores locales frente a importaciones más competitivas del Mercosur.

Sus defensores argumentan que el entendimiento contribuirá a dinamizar la economía europea. El contexto es clave: creciente competencia global, especialmente frente a China y las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Los detractores, en cambio, advierten sobre posibles impactos negativos en la producción agrícola europea. También cuestionan los estándares de control sanitario y ambiental.

La decisión de avanzar con una implementación provisoria se da mientras la Corte de Justicia de la Unión Europea analiza la legalidad del acuerdo. Este proceso podría demorar alrededor de un año y medio.

En enero, el Parlamento Europeo había solicitado una revisión judicial del tratado. Esa solicitud abrió interrogantes sobre el futuro de la aplicación definitiva.

Cuándo entrará en vigor de manera definitiva

La aplicación provisional alcanzará a los países del Mercosur que hayan completado sus procesos de ratificación. También deben haberlo notificado formalmente antes de fin de marzo.

Hasta el momento, Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con ese requisito. Paraguay, que recientemente ratificó el acuerdo, enviaría su notificación en los próximos días.

La entrada en vigor definitiva dependerá de la ratificación por parte de los parlamentos de todos los países miembros de la Unión Europea, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso años según la resistencia política que enfrente en cada país.

Mientras tanto, las empresas argentinas podrán comenzar a aprovechar las nuevas condiciones desde mayo. El Gobierno celebra esto como una ventaja competitiva frente a otros socios regionales.